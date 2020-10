Nicht gelieferte Bestellung von Hanfblüten rief die Polizei herbei



Die Lage betreffend CBD bleibt undurchsichtig. Während die EU Kommission derzeit noch immer darüber nachdenkt, den nicht berauschenden Wirkstoff aus Nutzhanfpflanzen zukünftig zur Klasse der Betäubungsmittel zu zählen, handeln verschiedene Drogerien weiterhin fröhlich mit den vielseitigen Produkten des Marktes. Auch Tabakgeschäft oder Spätis haben häufig noch abgepackte CBD-Blüten im Angebot, während arme Pechvögel aufgebrachte Polizisten in ihren Geschäftsräumen willkommen heißen müssen, die ihre einst legale Ware aufgrund von Vermutungen konfiszieren. Auch ging es in Deutschland schon so weit, dass potenzielle Kunden von Hanffachgeschäften nach ihrem Besuch von den Polizeibeamten aufgegriffen und kontrolliert wurden, was mit fadenscheinigen Erklärungen begründet wurde. Nun hat es erneut eine Privatperson erwischt, die sich aus dem Internet CBD-Hanfblüten bestellte, diese aber nie erhielt. Dennoch gab es eine Hausdurchsuchung wegen CBD, wie der Betroffene in einer E-Mail an verschiedene Redaktionen mitteilte.



Ein selbstständiger Webdesigner und Entwickler aus Weissensberg hat sich unter anderem an die Redaktion des Hanf Journals, die Frontal21-Redaktion und Redaktionen weiterer Publikationen gewandt, da ihm die Bestellung von acht Gramm CBD-Blüten bei einem Internethändler nach fünf Monaten Verzögerung die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss ins Haus brachte. Der leider bereits wegen leichten Verstößen gegen das BtMG und wegen Diebstahls aktenkundige Mann sieht sich klar in einer von der Staatsanwaltschaft Kempten aufgebauschten Situation und vermutet, dass man ein Exempel an ihm statuieren wolle. Denn schließlich erhielt er weder die bestellten und laut EU-Saatgut-Bestimmung unter 0,2 Prozent THC beinhaltenden Hanfblüten, noch stimmen die Angaben bezüglich der die Polizei anlockenden Vorgänge. Christopher M. berichtet in seiner E-Mail schließlich, dass zwei Tage nach der Bestellung von acht Gramm CBD-Blüten bei einem Händler namens Hocuspocus CBD am 26.05.2020 eine Bekanntmachung verschickt wurde, die darauf hinwies, dass die bestellten Blüten von der Polizei Lindau konfisziert worden seien. Nun tauchte am 13.10.2020 spontan die Staatsmacht bei Herrn M. um 07:00 Uhr morgens mit einem Durchsuchungsbeschluss auf, in welchem geschrieben stand, Herr M. hätte sich 24 Gramm Hanfblüten mit einem THC-Gehalt von fünf Prozent bestellt. Trotz der schwerwiegenden Anklage lägen aber bislang nicht einmal Laborberichte vor, die die tatsächliche Existenz dieser wesentlich potenteren und damit unter das BtmG fallenden Hanfblüten bestätigen, noch erhielt der Webdesigner diese oder andere Produkte von der genannten Internetpräsenz. Während des Besuches der Polizei wurden dem selbstständigen Entwickler der Laptop sowie sein Smartphone entwendet – konfisziert – sodass Herr M. sich nun großen Problemen gegenübersieht, seine reguläre Beschäftigung fortsetzen zu können. Die Akteneinsicht in den Fall wurde seitens seines Anwalts beantragt, doch dies wird vorerst nicht viel an der vertrackten Situation verändern. Christoper M. bat in seiner E-Mail um die Verbreitung dieser Tatsachen und möchte darauf hinweisen, wie in Zeiten der globalen Pandemie Steuergelder verschwendet werden. Mit ein bisschen öffentlichem Interesse kann ihm und der gesamten CBD-Problematik vielleicht ein wenig geholfen werden. Es sollte schließlich nicht sein, dass gewisse Anbieter und Drogerieketten mit Cannabidiol-Produkten auf die Kundschaft zugehen können, während diese sich vor einem anschließenden Besuch einer anrückenden Polizeimannschaft zu fürchten haben muss. In jedem Fall geht es hier um die Existenzen aller Beteiligten: Hersteller, Händler, Kundschaft und Polizei.



Eine Schauermär, solange hier keine eindeutige Klarheit herrscht.

