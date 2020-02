Kunden in Schweinfurt fühlten sich gezielt verfolgt



CBD ist weiterhin ein beliebtes Hanfprodukt, das in den verschiedensten Formen von unterschiedlichsten Händlern an die Bevölkerung gebracht wird. Obwohl die rechtlichen Voraussetzungen bei manchen Waren aktuell nicht eindeutig geklärt sind und es daher geradezu wie Willkür erscheint, wenn ein Geschäft aufgrund des Verkaufs von nicht berauschenden Substanzen Besuch von der Staatsmacht erhält und anschließend mit viel Aufwand leer geräumt wird, halten sich noch viele Verkäufer, mit der Überzeugung innerhalb der Gesetzesregelung zu handeln, auf dem wachsenden Markt auf. Während viele Spätis in Berlin Hanfknospen in Einzeldosen abgeben, oder Drogerieketten CBD in Massageölfläschchen verkaufen, werden besonders häufig Fachgeschäfte Ziel von Ermittlungen, da dort cannabidiolhaltige Tees oder Schokoladen den Besitzer wechseln. Jetzt scheint sich in Schweinfurt die Polizei jedoch weniger auf Händler konzentrieren zu wollen, sondern schreitet ein, wenn ein Kunde eines Fachgeschäftes den Laden nach einem Einkauf verlässt. So soll es dort häufige Polizeikontrollen nach dem Besuch eines CBD-Geschäftes gegeben haben, die laut Verantwortlichen nur aufgrund der Innenstadtlage des Ladens durchgeführt worden sind.



Wie die Main-Post in einem Bericht meldet, stehen die Kunden des in der Schweinfurter Innenstadt gelegenen Geschäftes House 420 derzeit unter genauerer Beobachtung. Der seit 2016 existierende Händler für Rauchutensilien und CBD-Produkte wurde von seiner Kundschaft darauf aufmerksam gemacht, dass die Polizei in der letzten Zeit häufiger Kontrollen bei Personen durchgeführt habe, die beim Verlassen seines Geschäftes beobachtet worden sind. Taschenkontrollen und Fragen würden dann folgen, die sich eindeutig auf den vorherigen Besuch im House 420 beziehen würden. Was man im Geschäft gemacht habe und was dort eingekauft wurde, stände schließlich im Interesse der Beamten, die dann auch dazu neigten Waren mit Cannabidiolgehalt – wie Öle oder Hanfknospen – zu beschlagnahmen. Der seit vier Jahren agierende und selbst nie mit Polizei konfrontierte Ladeninhaber empfand diesen Zustand als willkürlich und fühlte, dass seine Kundschaft durch derartige Handlungen stark verunsichert und in eine peinliche Lage gebracht worden ist. Daraufhin produzierte er ein Video, welches die Situation kritisierte, doch nach zwei Tagen verschwand es von der gewählten Internetplattform, da es laut Betreibern – ohne nähere Erläuterung – nicht mit den Standards konform gewesen wäre. Auf Anfragen der Redaktion der Main-Post konnte bezüglich der Vorfälle von der Polizei in Erfahrung gebracht werden, dass es sich nicht um Schwerpunktkontrollen handeln solle, sondern einzig die Nähe zur Innenstadt Grund für die Überprüfungen gäbe. Das Ziel, die Kundschaft des Geschäftes zu kontrollieren, sei nicht vorhanden. Auch die Beschlagnahmung der Einkäufe mit darauffolgender Frage nach der Herkunft, wäre nach regulärer polizeilicher Praxis erfolgt, da Personen, die im Besitz von möglichen Betäubungsmitteln gewesen sind, zuvor rechtlich belehrt worden sein sollen. Die Beschlagnahmungen gälten auch „für alle Substanzen und Stoffe, die Betäubungsmitteln in Form und Geruch ähneln, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese gesetzlich festgelegte Grenzwerte über- oder unterschreiten“, belehrt die Polizei die Redaktion der Main-Post. Wurden Waren gefunden, die aufgrund dieser Betrachtungsweise des Betäubungsmittelgesetzes eine Beschlagnahmung rechtfertigen, würden diese von der Staatsmacht einbehalten, damit sie im folgenden Strafverfahren als Beweismittel verwendet werden können. Die Frage der Redaktion, ob es sich in solchen Fällen konkret um Kundschaft des in der Innenstadt gelegenen Geschäftes gehandelt habe, wollte die Polizei nicht beantworten. Auch wisse man nicht, wie viele Kontrollen seit Beginn des Jahres stattgefunden haben, da die „hauptsächlich präventiven“ Überprüfungen nicht statistisch erfasst würden, wenn es zu keinen weiteren polizeilichen oder strafprozessualen Maßnehmen käme. Das bayrische Polizeiaufgabengesetz erlaube die verdachtsunabhängigen Personenkontrollen im Innenstadtbereich, das laut Polizei nun auch dazu geführt habe, dass derzeit „mehrere Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln (Marihuana) bei der Polizeiinspektion Schweinfurt im Zusammenhang mit CBD-Produkten anhängig“ sein sollen. Auf die polizeilich empfohlene Nachfrage bei der Staatsanwaltschaft Schweinfurt erhielt die Main-Post-Redaktion jedoch seitens des Oberstaatsanwaltes Axel Weihprecht die Antwort, dass er keine Erkenntnisse über Strafverfahren besäße, die im Zusammenhang mit CBD-Produkten stünden.



Nachgelassen haben die wenig willkürlich wirkenden Kontrollen wohl jetzt immerhin, nachdem der Inhaber des Ladens das Vorgehen via Internetvideo öffentlich gemacht hatte.

