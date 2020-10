Schwimmende Cannabis-Plantage in den Niederlanden geentert

Polizei entdeckt Cannabis-Grow mit 2000 Pflanzen auf einem Lastkahn

Land ist im kleinen Königreich der Oranier knapp: Ungefähr ein Fünftel der Landesfläche liegt unter Wasser. Doch das hält die Niederländer nicht davon ab, das Bauland unter Wasser ungenutzt zu lassen. Allein in Amsterdam sind in den 165 Grachten rund 2500 Hausboote vertäut, und überall in den Niederlanden entstehen wie im Amsterdamer Stadtteil Ijburg neue Wohnquartiere, die auf Schwimmkörpern gebaut sind.

Dass auf dem Wasser nicht nur gewohnt und gefaulenzt, sondern auch richtig bodenständige Gartenarbeit verrichtet werden kann, stellten ein paar Hanffreunde unter Beweis, die im Binnenhafen von Werkendam Nähe Rotterdam einen Lastkahn zum kommerziellen Anbau von Cannabis nutzten.

Letzten Donnerstagnachmittag kam es jedoch zum jähen Ende des amphibischen Grasanbaus. Die Polizei staunte nicht schlecht, als sie nach einer Denunziation über das Hinweistelefon „Meld Misdaad Anoniem“ den Laderaum des Lastkahns inspizierte und einen prächtigen und in voller Blüte stehenden Hanfgarten entdeckte. Neben mehr als 2000 Cannabis-Pflanzen wurden mehrere Hundert Stecklinge abgeerntet. Ein 30-jähriger Mann aus dem benachbarten Woudrichem konnte im Zuge der Polizeirazzia als Verdächtiger festgenommen werden.

Laut Polizei soll es sich bei der Grow-Anlage um eine hochgefährliche Installation gehandelt haben. Freiliegende Kabel und Wasser im Schiff hätten jederzeit eine Katastrophe auslösen können. Die aus Sicherheitsgründen nur teilweise erfolgte Räumung des Laderaumes musste mit äußerster Umsicht durchgeführt werden. Anschließend wurde der Lastkahn an einen anderen Ort verbracht, wo Polizeispezialisten die Installation abbauen und weitere Untersuchungen vornehmen wollen. Unter anderem soll geklärt werden, seit wann der Lastkahn zum Cannabis-Anbau auf Reede lag. Von Befragungen in der Nachbarschaft erhoffen sich die Ermittler überdies wertvolle Hinweise auf Mittäter und Drahtzieher des illegalen landwirtschaftlichen Betriebes auf dem Wasser.

Die Idee, Cannabis auf dem Wasser anzubauen, ist nicht neu: Seit Anfang 2019 ankert außerhalb der deutschen Hoheitsgewässer vor Norderney der ehemalige Öltanker „Exxon Valdez“, der unter dem neuen Namen „Fryslân Ganja“ jährlich rund zwei Tonnen des illegalen Genussmittels produziert. Das Hanf Journal berichtete exklusiv.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken