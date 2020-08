Wahlkampfthema „Cannabis-Legalisierung“ mobilisiert Nichtwähler

Warum SPD, Bündnis90/Die Grünen und Die Linke im Superwahljahr 2021 den Cannabis-Konsumenten ein Angebot machen sollten

Bild: Sadhu van hemp

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Am 3. November finden in den USA die Präsidentschaftswahlen statt – gepaart mit etlichen Volksentscheiden, die zur Abstimmung stehen. New Jersey, Arizona, Montana und South Dakota werden über die Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken abstimmen, und in Idaho, Mississippi, Nebraska und South Dakota geht es um die Zulassung als Medikament.

Donald Trump sind die Referenden ein Dorn im Auge, denn das Cannabis-Thema könnte Millionen Hanfkonsumenten dazu animieren, vom politmüden Nichtwähler zum aktiven Wähler zu mutieren. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in der vergangenen Woche ließ Trump wissen, dass Volksentscheide über die Cannabis-Legalisierung „Millionen Menschen an die Urne bringt“, die niemand auf dem Schirm hat. Trump fürchtet in den oben genannten Bundesstaaten eine hohe Wahlbeteiligung, denn wer für die Legalisierung stimmt, ist kein Wähler der Republikanischen Partei. Gerade in den Swing States wie Arizona wäre eine hohe Wahlbeteiligung nur der Demokratischen Partei von Nutzen.

Auch in Deutschland könnte das Thema „Cannabis-Legalisierung“ im Oktober nächsten Jahres wahlentscheidend sein. Doch dazu bedarf es zur Bundestagswahl 2021 eines Bündnisses jener Parteien, die in der Legalisierungsfrage beweglicher sind als die CDU/CSU und die rechtsextreme Höckepartei. Der Zeitpunkt für eine Cannabis-Agenda wäre ideal, da die CDU/CSU mit dem Abschied der „ewigen Kanzlerin“ ihr Zugpferd verliert, das die angstgetriebenen Deutschen gut durch alle Krisen geführt hat. Merkels Abgang hinterlässt ein Machtvakuum in der Union, das mit Karrieristen wie Armin Laschet, Friedrich Merz, Jens Spahn und Markus Söder nur schwer zu füllen ist. Die Union hat derzeit keine Persönlichkeit, die auch nur ansatzweise das Charisma von Angela Merkel hat. Zudem verliert die CDU/CSU ihren Kanzlerbonus, der unentschlossene und wankelmütige Wähler bislang gebunden hat.

Die Chance für ein rot-rot-grünes Bündnis, im Kampf um die Kanzlerschaft der Union Paroli zu bieten, ist also gegeben. Das Ende der Merkel-Ära könnte der Anfang einer neuen Bundespolitik sein, die ohne CDU/CSU stattfindet. Doch das setzt eine Neuausrichtung der SPD und einer Machtverschiebung innerhalb der Grünen voraus. Beide Parteien müssen vor der Wahl ein klares Bekenntnis ablegen, nicht wieder mit der Union zu paktieren. Den rechten Strömungen muss das Wasser abgegraben werden, um den vielen Millionen politikverdrossenen Menschen im Land zu signalisieren, dass der Aufbruch in eine neue Zeit ohne CDU/CSU möglich ist.

Donald Trump fürchtet den Urnengang der Cannabis-Community – dessen sollten sich auch SPD und Grüne gewahr werden. Eine klare Ansage, im Falle einer rot-rot-grünen Koalition eine Cannabis-Legalisierung anzustreben, könnte im Oktober 2021 das Zünglein an der Waage sein, um die Union auf die Oppositionsbank zu zwingen. Das Wahlversprechen einer Hanffreigabe würde SPD, Grünen und Linken einen Schub verleihen, denn immer mehr Bürger*innen sehnen sich danach, die Prohibition mit all ihren perversen Auswüchsen zu beenden. Insbesondere die SPD könnte mit dem Angebot an die Hanfkonsumenten aus ihrem Tief herauskommen und sich als moderne und bürgernahe Partei neu erfinden.

Und das ist auch dringend erforderlich, um in Corona-Zeiten bei den Bürgern nicht gänzlich in Ungnade zu fallen. Vor allem junge Menschen sind es leid, sich von unbeweglichen und nur auf den eigenen Vorteil bedachten Politikern in allen Lebensbereichen Daumenschrauben anlegen zu lassen. Die Einschränkungen der Bürgerechte und Freiheiten zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind für junge Menschen kaum zu ertragen: Keine Feiern, keine Konzerte, keine Festivals, keine Sport- und Kulturveranstaltungen – und wenn doch, dann greift die überpräsente Polizei mit unverhältnismäßiger Härte durch, um die Menschen zu maßregeln.

Die Cannabis-Prohibition trägt ihr Übriges dazu bei, dass die Stimmung im Land stetig schlechter wird und der Unmut wächst. Den Cannabis-Konsum zu gestatten, wäre ein wichtiger Schritt, um zu verhindern, dass sich immer mehr junge Menschen über den zivilen Ungehorsam radikalisieren und der innere Frieden in Deutschland nachhaltig gestört wird.

