Bald Hausverbot für Cannabis-Touristen in den Coffeeshops Amsterdams?

VVD-Stadträte wollen Corona-Seuche nutzen, um die Grachtenstadt von der Pest des Drogen- und Sextourismus zu befreien

Photo Willi Wiet

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist Amsterdam das Mekka der weltweit verfolgten Cannabis-Community. Genauso lange sucht das bürgerliche Milieu im Grachtenring nach einem Weg, die „Plage“ einzudämmen und loszuwerden – und das durchaus mit Erfolg. Längst ist Amsterdam nicht mehr der Drogensumpf vergangener Zeiten, als auswärtige Kiffer und Junkies das Straßenbild prägten und den Stadtbewohnern das Leben vergällten.

Im heutigen Amsterdam geht es weitgehend ordentlich und gesittet zu: Die Junkies führen ein von Polizei und Sozialämtern begleitetes Leben, ohne nennenswerten Schaden anzurichten, und die Cannabis-Konsumenten werden in den Coffeeshops ruhiggestellt.

Amsterdam ist ein sicherer Ort – besonders im Vergleich zu deutschen Metropolen, wo der Straßenhandel mit Drogen blüht und die Kriminalstatistik von Jahr zu Jahr neue Rekordzahlen ausweist.

Dennoch gibt es in den Niederlanden und in Amsterdam politische Kräfte, die zurück in die Vergangenheit wollen. Insbesondere die Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) träumt von einem Ende der Cannabis-Tolerierung und fordert in aller Regelmäßigkeit, dem altbewährten Coffeeshop-System den Stecker zu ziehen. Für Mark Rutte und die Mehrheit seiner Parteifreunde ist die Cannabis-Kultur mehr als pfui. Kiffer sind nach VVD-Lesart verlodderte Rauschgiftsüchtige – also Straßenlaterne ganz unten. Folglich besteht kein Grund, für diese Klientel eine menschenwürdige Politik zu machen.

Wie borniert und zynisch die Rutte-Partei der Cannabis-Community entgegentritt, zeigt sich in der Corona-Krise besonders deutlich. Während das gesellschaftliche Leben nach dem Ende des vollumfänglichen Lockdowns wieder in Gang kommt, versucht die Regierung alles, den Coffeeshops eine Rückkehr zum Normalbetrieb vorzuenthalten. Auf die Frage, warum Kneipen und Restaurant wieder öffnen durften und die Coffeeshops nicht, zuckt Regierungschef Rutte nur mit den Achseln und verweist auf Phase 4, wenn die Aufhebung der letzten Corona-Beschränkungen beginnt. Demnach soll es Bordellen und Coffeeshops zum 1. September erlaubt werden, wieder ihren „Schmuddelbetrieb“ aufzunehmen.

Gegen diese Anordnung laufen in den Niederlanden etliche Eingaben, um klären zu lassen, inwieweit die Ungleichbehandlung von Coffeeshops und Kneipen rechtens ist. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Rauchstuben über leistungsstarke Lüftungsanlagen verfügen, die die Bildung hochinfektiöser Aerosole im Gastraum verhindern, gibt es keinen Grund, weniger gut ausgestatteten Kneipen grünes Licht für die Öffnung zu geben und Coffeeshops nicht.

Dass hinter der Sonderbehandlung der Coffeeshops das politische Kalkül steckt, der Cannabis-Community das Kiffen nachhaltig zu verleiden, zeigt der Vorstoß von zwei Amsterdamer VVD-Stadträten, die die Gunst der Coronastunde nutzen, um völlig absurde Forderungen zu stellen. In einem Meinungsartikel lassen sich Daan Wijnants und Claire Martens darüber aus, dass die Bewohner der Innenstadt wegen der Duldung der Coffeeshops das Vertrauen in die Regierung verloren hätten. Es sei überaus wichtig, diesen Vertrauensverlust durch Taten wiederherzustellen. Dank der Coronakrise böte sich die einmalige Chance, „Grenzen zu setzen“. Eine Rückkehr in Vor-Coronazeiten dürfe es nicht geben. Zum einen müsse der Gesundheitsschutz Vorrang haben, zum anderen wünsche sich niemand die dauerhafte Belästigung durch die Kundschaft der Shops zurück.

Für die beiden VVD-Stadträte gibt es nur eine Zukunft – und an der sollen „Drogentouristen“ nicht teilhaben. Kiffer aus dem Ausland sollen in den Coffeeshops keinen Zutritt mehr erhalten, um die Lebensqualität der Anwohner zu verbessern und die Attraktivität der Immobilien zu erhöhen. Auch will die VVD den Flächennutzungsplan der Stadt so ändern, dass keine neuen Coffeeshops eröffnet werden können, wenn die Lizenz eines anderen Shops erlischt oder zurückgegeben wird. Die Stadtverwaltung müsse eine Durchsetzungsoffensive starten und die Kapazitäten der Polizei im Einsatz gegen die Schmuddelkinder verdoppeln.

Für den Imagewandel will die VVD die internationale Anwaltskanzlei „Amsterdam & Partners“ ins Boot holen, was deutlich macht, wohin die Reise gehen soll. Verfolgt wird eine marktliberale Wirtschafts- und erzkonservative Innenpolitik, um die Grachtenstadt den Reichen und Schönen zu übereignen. Und die wollen eine vermeintlich heile Welt ohne Belästigung durch Drogen- und Sextouristen. Für die Amsterdamer VVD-Politiker ist „die Zeit der vorsichtigen Schritte vorbei“. Schluss mit den Coffeeshops, weg mit dem Rotlichtviertel!

Inwieweit es der VVD gelingt, im Stadtrat Amsterdams Mitstreiter für die Säuberungsaktion zu finden, steht in den Sternen. Die linken und grünen Parteien stellen die Mehrheit im Rat, doch das ist per se keine Garantie dafür, dass die VVD mit ihren Forderungen auf Granit beißt. Schließlich zählen auch links-grüne Politiker zum Wohlstandsbürgertum, das, wenn es um die eigene „Fettlebe“ geht, keine Moral kennt.

