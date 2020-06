60 Prozent höhere Einnahmen als im selben Zeitraum des Jahres 2019

Foto: Archiv



Auch wenn die Corona-Krise viele Unternehmen und Arbeitnehmer stark gebeutelt hat, die legale Cannabisbranche kann sich nicht beklagen. Da Dispensaries schnell als essenzielle Geschäftszweige anerkannt wurden und während der Ausgangssperren geöffnet haben durften, hat sich herauskristallisiert, wie wichtig das natürliche Rauschmittel in ungewissen Zeiten für die Bevölkerung ist. In Oregon, wo seit dem 01. Juli 2015 Cannabis zu Rauschzwecken Erwachsener legal gehandelt werden darf, wurde im vergangenen Monat erstmalig eine magische Grenze bei den Umsätzen überschritten. Es wurden über 100 Millionen Dollar im Mai in Oregon mit Cannabis umgesetzt.



Dass man in den entsprechenden Bundesstaaten der USA viel Geld mit legalem Rauschhanf erwirtschaften kann, erfährt man in Übersee aus Nachrichten mit ziemlicher Regelmäßigkeit. Jetzt zeigen die Umsätze in Oregon ein derartiges Bild, da dort während der Corona-Krise und den dazugehörigen Sicherheitsmaßnahmen erstmalig eine Summe von 103 Millionen Dollar innerhalb eines Monats umgesetzt werden konnte. Dies entspricht einer Steigerung von ungefähr 60 Prozent im Vergleich zum selbigen Monat des vergangenen Jahres, wie die Oregon Liquor Control Commission am Donnerstag verriet. Bereits im April, als der Lockdown in den USA ebenfalls schon durchgesetzt wurde, stand die Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr bereits auch schon bei 44 Prozent. Insgesamt konnte man bislang im Jahr 2020 415,2 Millionen Dollar mit Cannabis in Oregon erwirtschaften, was einer 40.2 Prozent stärkere Nachfrage nach dem Naturprodukt im Vergleich zu 2019 entspräche. „Einige der Umsatzsteigerungen bei genießbarem Marihuana sind teilweise auf steigende Preise zurückzuführen, jedoch auch auf die zugrunde liegende Nachfrage, die gestiegen ist“, berichten die Staatsökonomen Oregons. „Der Umsatzanstieg bei anderen Marihuana-Produkten wie Konzentraten, Lebensmitteln und dergleichen ist auf einen deutlichen Anstieg der Verbrauchernachfrage zurückzuführen, da die Preise dort unverändert oder vergleichsweise niedrig sind.“



Es ist das erste Mal, dass in Oregon die magische Grenze von 100 Millionen Dollar geknackt wurde, seitdem Marihuana für Genusszwecke legalisiert wurde. „Der Marihuana-Steuerfond ist derzeit wirklich der einzige Lichtblick im Staatshaushalt.“ „In Bezug auf den steuerpflichtigen Umsatz gehen etwa 15 Millionen US-Dollar an die Schulfonds und die Stadt- sowie Bezirksregierungen“, erklärt TJ Sheehy von Oregon der Liquor Control Commission den genauen Sachverhalt – von dem man in Deutschlands Finanzämtern wohl derzeit nur Träumen kann. Hier bleiben die entsprechenden Summen Monat für Monat in den Händen von unbekannten Schwarzmarktakteuren, die aufwendig mit dem Verschleudern von Steuergeldern seitens der Staatsmacht gejagt und dingfest gemacht versucht werden.



Im Land der Dichter und Denker scheinen logische Schlussfolgerungen derzeit einfach noch unmöglich. Applaus!

