Hamburger Grüne üben Verrat an der Cannabis-Community

SPD und Grüne einigen sich in den Koalitionsverhandlungen auf weitere fünf Jahre Stillstand in der Legalisierungsfrage

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Bei der Bürgerschaftswahl im Februar konnten die Grünen mit 24,2 Prozent ihr Ergebnis von 2015 fast verdoppeln und als zweitstärkste Fraktion hinter der SPD in die Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg einziehen. Eines der Hauptwahlversprechen der Grünen war, Cannabis zu entkriminalisieren und ein Modellprojekt zur Abgabe von Haschisch und Marihuana an Erwachsene auf den Weg zu bringen. Außerdem sollte die Menge Cannabis, die man an der Alster straffrei besitzen darf, erhöht werden. Die Ankündigung, der verfemten und verfolgten Cannabis-Community ein wenig die Fesseln der Prohibition zu lockern, verfing beim Wahlvolk und bescherte den Grünen einen gewaltigen Vertrauensvorschuss, den es in den Koalitionsverhandlungen mit den Sozialdemokraten einzulösen galt.

Beide Koalitionäre waren sich von Beginn an einig, das Bündnis auch in der 22. Wahlperiode fortzusetzen und die Freie Hansestadt mit rot-grüner Politik zu beglücken. Die Gefahr, dass die kurz vor dem Abschluss stehenden Verhandlungen scheitern, ist gering, da sich SPD und Grüne in fast allen Eckpunkten der politischen Agenda für die nächsten fünf Jahre weitgehend einig sind und nur das Ziel verfolgen, Friede, Freude, Eierkuchen und das eigene Pöstchen zu bewahren.

Und so kam es, wie es kommen musste: Die Grünen zogen in der Cannabis-Frage den Schwanz ein und unterwarfen sich den drogenkriegslüsternen Sozialdemokraten, die offenbar erst dann kapitulieren wollen, wenn auch der letzte Kiffer zu einem anständigen Biertrinker umerzogen ist. Obwohl es nicht im Sinne der Mehrheit ihrer Hamburger Wählerschaft ist, wollen sich die Grünen auch in der kommenden Legislaturperiode aktiv an der Hetzjagd auf Cannabis-Konsumenten beteiligen und applaudierend dabei zuschauen, wie die Strafverfolgungsbehörden skrupellos unzählige Existenzen wegen des Hanfverbots vernichten.

Dass der feige Rückzieher in der Cannabis-Frage als schwerer Betrug am Wähler zu werten ist, will die Grünen-Chefin Anna Gallina offenbar nicht sehen. „Wir haben uns darauf verständigt, dass wir uns nicht verständigen können“, merkte die 36-Jährige am gestrigen Montagabend nach einer weiteren Verhandlungsrunde geradezu lapidar an. Man sei bei dem Thema nicht zusammengekommen, weshalb es keine entsprechende Vereinbarung im Koalitionsvertrag gäbe.

Dafür konnten sich die Grünen mit den Sozialdemokraten darauf verständigen, den Fokus nicht auf kriminalisierte erwachsene, sondern ersatzweise auf halbwüchsige Cannabis-Konsumenten zu richten, die wegen eines Verstoßes gegen das Hanfverbot mit dem Gesetz in Konflikt geraten und ideale Versuchskaninchen für die Gesundheitsindustrie und deren Scharlatane sind.

Gemeinsam mit der SPD wollen die Grünen den jungen Kiffern das Kiffen per Zwangssuchtberatung austreiben, um so von einer Strafverfolgung absehen zu können. „Das soll eine schnelle Intervention sein“, sagte die amtierende Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD). Plan sei es, junge Cannabis-Konsumenten binnen 72 Stunden zur Suchtberatung zu nötigen, um den frühen Drogenmissbrauch junger Menschen zu verhindern und somit indirekt den Umstieg auf die harte legale Droge Alkohol zu fördern. Schnelle Hilfe statt Strafe lautet der Slogan des künftigen Senats, was im Klartext nichts anderes bedeutet, als straffällig gewordene Jungkiffer einer Gehirnwäsche beim Psychoklempner zu unterziehen. Dafür sollen Polizei, Jugendhilfe und Suchthilfe eng zusammenarbeiten. „Wir bauen natürlich die Suchthilfe weiter bedarfsgerecht aus“, sagte die Gesundheitssenatorin – zur Freude der „Suchttherapeuten“, die sich dank des Hanfverbots eine goldene Nase verdienen.

Mit dieser Rückgratlosigkeit hat die Politelite der Grünen wieder einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass ihnen das Schicksal mündiger Cannabis-Konsumenten am Allerwertesten vorbeigeht und das Thema Cannabis-Legalisierung nur als Köder für den Wählerfang dient.

Bis zu den Hamburger Sommerferien soll die rot-grüne Koalition stehen, die über die Cannabis-Gemeinde der Hansestadt wie die Jahre zuvor viel Elend bringen wird.

