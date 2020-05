Bis zu 5000 Menschen demonstrierten zeitgleich zusammen im Internet



Es war eine Premiere für die weltweit seit 1999 am ersten Maiwochenende stattfindende Pro-Cannabisdemonstration Global Marijuana March. Anstatt möglichst viele Menschen auf die Straße zu bekommen, lag das diesjährige Ziel aufgrund der Corona-Pandemie darin, das Internet zum Kochen zu bringen. Hierzulande machte der Deutsche Hanfverband dafür Ressourcen frei und streamte vier Stunden am Stück via Youtube live Informationen, Interviews und Aktionen an alle teilnehmenden Zuschauer. Regelmäßig wurde dabei zum Mitmachen aufgerufen, sodass die Masse der Cannabis befürwortenden Personen im Netz nicht unbemerkt versickert. Der Global Marijuana March 2020 war digital.



Pünktlich um 14:00 Uhr begann der Live-Stream zum Global Marijuana March 2020 auf dem Youtube-Kanal des Deutschen Hanfverbandes. Florian Riester und Sascha Waterkotte moderierten die sorgfältig geplante Online-Demonstration und wussten sich stets aus kleinen technischen Problemen mittels fachgerechter Handhabung zu helfen. Live-Schaltungen zu verschiedensten und gleichzeitig vielen eingeladenen Gästen sowie Interviewpartnern funktionierten aber in der Regel verhältnismäßig gut und somit wurde den auf den unterschiedlichsten Endgeräten gespannt das Geschehen verfolgenden Zuschauern einiges geboten. DHV-Geschäftsführer Georg Wurth war als erster Gast im Video-Talk geladen und bekundete seine Freude, bei dem innovativen Happening von zuhause aus dabei sein zu können, von dem er sich erhoffte, dass es eine gelungene Alternative zu einer regulären Cannabisdemonstration werden könnte. Im Netz erreiche man schließlich auch eine nicht zu verachtende Anzahl Menschen und alle im Laufe des Streams massenhaft abgegebenen Kommentare auf ausgesuchten Twitter-Kanälen würden mit Sicherheit nicht unbeachtet bleiben. Ein Ziel der digitalen Demonstration war es nämlich, die Zuschauer aufzufordern, eine Nachricht via Twitter an gewisse Personen, Organisationen, Ministerien oder Parteien mit dem Hashtag #gmm2020 zu verschicken, um auf das Anliegen der gestern stattfindenden Veranstaltung nachdrücklich hinzuweisen. So wurden genügend Forderungen und Legalisierungsvorschläge beispielsweise bei der CDU, dem BfArM oder bei der Drogenbeauftragten hinterlassen, die das Event schon noch kurzer Zeit zu einem höher gelisteten Begriff auf der bekannten Kurznachrichtenplattform werden ließen.



Im Laufe der digitalen Veranstaltung wurden dann viele Mitglieder unterschiedlicher DHV-Ortsgruppen via Stream zugeschaltet und klärten über ihr Engagement auf. Politiker wie Dirk Heidenblut von der SPD, Niema Movasaat und Niklas Schrader von der Linken, oder auch der Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke, Cannabisspezialist Dr. Franjo Grotenhermen sowie Hubert Wimber von L.E.A.P. e.V. standen unter anderem ebenfalls vor den heimischen Computerkameras und ließen ihr Fachwissen über das wichtige Legalisierungsthema auf die stabile Schar an Zuschauern prasseln. Auch Patienten im Kampf mit der Gesetzgebung kamen zu Wort. Mit kleiner Verzögerung wurde dann der 420-Moment des Tages zelebriert, jedoch musste ein neues Werbevideo des DHV anstatt eines eigentlich hierfür benötigten Joints auf dem Bildschirm abgebrannt werden. Thematisch wurde das gesamte Gebiet Cannabis abgedeckt und viel Politisches, Wissenschaftliches und Gesellschaftliches angesprochen, das mit der Jahrtausende Jahre genutzten Pflanze Hanf in Verbindung steht. Modellprojekte, Legalisierungschancen, Konsumentenjagd, Jugendschutz, Führerscheinrecht oder auch die Probleme des CBD-Handels ließen die vier live gestreamten Stunden des digitalen Global Marijuana March schnell vergehen und machten erneut darauf aufmerksam, wie viele Probleme das Verbot von Cannabis verursacht und wie viele Menschen unter den Auswirkungen zu leiden haben. Zeitgleich zeigte die virtuelle Versammlung aber auch eindrucksvoll, dass es mittlerweile genügend Personen im Land mit Ahnung gibt, die diese Umstände unbedingt zeitnah verändert sehen wollen.



#gmm2020 – Gleichbehandlung statt Willkür!

