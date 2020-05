Der Deutsche Hanfverband demonstriert online für die Cannabislegalisierung



Eigentlich würde das erste Wochenende im Mai zu der jährlich einmal stattfindenden Cannabisdemonstration Global Marijuana March einladen, die weltweit an den unterschiedlichsten Standorten abgehalten wird. Da sich das Versammeln vieler Menschen unter den aktuellen Bedingungen jedoch nicht unbedingt ziemt, die Cannabislegalisierung aber weiterhin ein wichtiges Anliegen für Millionen Bürger unserer Erde darstellt, verlegte man das Event hierzulande nun in die virtuellen Gefilde. Am jetzigen Samstag wird daher online für die Freigabe von Cannabis demonstriert, sodass man sagen kann: der GMM goes digital. Die Schirmherrschaft über den deutschen Global Marijuana March übernahm der Deutsche Hanf Verband, der alle Mitstreiter dazu einlädt, sich an der Online-Demonstration zu beteiligen und dem Treiben im Internet aufmerksam zuzuschauen. Eine offizielle Pressemitteilung des DHV klärt über die genauen Umstände, den Ablauf und das gesamte Vorhaben auf:



„ Global Marijuana March goes digital – Deutscher Hanfverband demonstriert online für Cannabislegalisierung Pressemitteilung des Deutschen Hanfverbands vom 30.04.2020 Berlin, 30.04.2020 – Die Hanfszene in Deutschland hält Abstand. Wegen der Corona -Epidemie wurden sämtliche geplanten Demonstrationen zum Global Marijuana March 2020 in Deutschland auf den 12. September verschoben. Dafür wird es am Samstag, 02. Mai, dem ursprünglichen Termin der weltweiten Protestbewegung, ab 14 Uhr eine Online Demonstration mit Videoübertragung und Marsch durch die Kommentarspalten des World Wide Web geben. Während im vergangenen Jahr noch tausende Hanffreunde in über 30 deutschen Städten Anfang Mai auf die Straße gingen, bewegt sich der Protest nun ins Internet. Der Deutsche Hanfverband organisiert hierzu über seinen YouTube Kanal einen zentralen Livestream mit diversen bekannten Rednern, die teilweise live aus dem gesamten Bundesgebiet zugeschaltet werden. Währenddessen werden die Zuschauer verschiedene Orte im Internet besuchen und dort ihre Meinung äußern. Schon im Vorfeld können Teilnehmer Fotos und Videos mit ihren Zeichen des Protests unter dem Hashtag #GMM2020 verbreiten oder per E-Mail einsenden, die dann live in der Sendung gezeigt werden. Viele GMM Organisatoren aus der ganzen Republik werden sich mit Videobeiträgen zu Wort melden. Global Marijuana March Organisatoren aus München, Stuttgart, Saarbrücken, Braunschweig und Mönchengladbach veranstalten parallel eigene Livestreams mit unterschiedlichen Konzepten. Georg Wurth, Geschäftsführer des Deutschen Hanfverbands, betont die Bedeutung dieses Protests: “Durch die Legalisierung von Cannabis könnten hunderttausende Arbeitsplätze geschaffen werden, der Staat könnte Milliarden verdienen. Gerade in Zeiten von Corona sollte man dieses wirtschaftliche Potential nicht sinnlos vergeuden, indem man Menschen wegen Hanf kriminalisiert.” Bei weiteren Fragen steht Ihnen DHV-Geschäftsführer Georg Wurth unter 030/44716654 sowie unter kontakt@hanfverband.de gerne zur Verfügung. #GMM2020 Online Demonstration – 02.05.2020 – 14:00 Uhr

youtube.com/user/DeutscherHanfverband

instagram.com/deutscher.hanfverband “



GMM goes digital – kommt alle mit!

