Hochschule Merseburg teilt Zwischenbericht

Anfang des Monats startete die Hochschule Merseburg eine Online-Umfrage bezüglich der Erfahrungen von Covid-19-Betroffenen mit einer Cannabisselbstmedikation. Prof. Dr. phil. habil. Gundula Barsch teilt jetzt bereits einige der dort eingegangenen Aussagen auf dem Web-Portal www.freies-ganja.de und veröffentlicht dort auch die bereits ausgewerteten Antworten der Teilnehmer zusammengefasst. Auch wenn die Untersuchung erst am Anfang steht, möchte man jetzt schon mit jedem Interessierten über das bisherige Fazit diskutieren, das noch viele Fragen offenlässt. Erste Ergebnisse der Cannabis und Covid-19-Studie sollen schließlich unter den Prinzipien der Citizen Science wahrgenommen werden und zu Überlegungen einladen.



Nachdem die Studie „Selbstinitiierte Behandlungen von durch Covid-19 betroffene Patientinnen und Patienten mit Cannabis“ zwei Wochen lang aktiv gewesen ist, konnten bereits erste Schlussfolgerungen gezogen und Zahlen veröffentlicht werden, die über den Konsum von Cannabis aufgrund einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus etwas Aufschluss geben. Auf www.freies-ganja.de fasste Prof. Dr. phil. habil. Gundula Barsch die bisherigen Erkenntnisse zusammen und wünscht sich eine rege Teilnahme interessierter Personen, um die teils nicht eindeutig zu verstehenden Aussagen der Studienteilnehmer zu erörtern. So konnte bislang festgestellt werden, dass anfänglich fast 600 Personen an der Umfrage teilnahmen, doch ein Großteil während der Beantwortung den Stecker zog. Somit stehen aktuell nur 96 komplett ausgefüllte Fragebögen zur Untersuchung parat, die von Menschen in einem Alter zwischen 20 und 69 Jahren bearbeitet wurden. Nur 13 Prozent Frauen machten hier vollständig mit. Nur vereinzelt waren Menschen aus Österreich beteiligt, was in Zukunft hoffentlich etwas anders aussieht. Auch stellten 56 Prozent der Teilnehmer den Bezug zur Covid-19-Erkrankung nicht eindeutig dar, wovon 12 Prozent zwar deutliche Krankheitssymptome erlebten, jedoch den Weg zum Arzt aufgrund der allgemeinen Empfehlung nicht tätigten. Von den Menschen, die ihre Covid-19-Infektion näher beschrieben und zum Zeitpunkt der Umfrage bereits getestet wurden, erklärten 9 Prozent einen nicht merklichen Befall, 22 Prozent besaßen milde Symptome und 22 Prozent mittelschwere Auswirkungen. Keiner der Mitwirkenden wurde bis zu diesem Zeitpunkt stationär aufgenommen, damit also auch nicht intensivmedizinisch betreut. Somit befasst sich die Studie im aktuellen Moment nur mit Ungetesteten als auch mit Covid-19-Getesten, die leichte bis mittelschwere Krankheitssymptomen besaßen. 59 Prozent waren ohne Vorerkrankungen, 41 Prozent besaßen durchaus Vorerkrankungen, die eine Relevanz im Bezug zu Covid-19 haben. Circa 20 Prozent der gesamten Personenzahl nutzte Cannabis bereits vor der Pandemie, um Krankheitssymptome zu bewältigen, jeder Teilnehmer hatte aber schon Erfahrungen mit Cannabis als Genussmittel gesammelt. Nur 16 Prozent der Nutzer ist im Besitz einer Ausnahmegenehmigung, sodass der Großteil auf Marihuana des Schwarzmarktes zurückgreifen musste. Unterschiede in den Varietäten wurden kaum gemacht, nur der Hinweis auf die Nutzung von CBD-Blüten ging seitens 5 – 7 Prozent ein. Wirksam sollen die jeweiligen Konsumformen bei den meisten Teilnehmern gewesen sein, wie das folgende Zitat vermittelt: „ …gerade mit höherem THC-Anteil half es gegen die krasse Verschleimung, die man sonst schlecht lösen kann (trockener Reizhusten). Parallel tritt Durchfall mit Übelkeit auf, es half auch hier. Als ich einen Anfall von Atemnot hatte und kurz davor war, den ärztlichen Bereitschaftsdienst zu rufen, nahm ich zuvor etwas oral ein und so wurde die Atemnot und Panik gelindert, dass ich schlafen konnte. Man darf aber ja nicht zu viel nehmen, da sich der Puls erhöhen und sich die Atemnot sogar verschlimmern kann. Nur moderate Mengen sind hilfreich. Rauchen würde ich es auch nicht, eher oral nehmen oder verdampfen … “



Viele weitere Details und Erkenntnisse sind in den ersten Ergebnissen der Cannabis und Covid-19-Studie zu finden, die aber nur einen Anfang der gesamten Forschung ausmachen. Aus diesem Grund sind auch weiterhin alle Betroffenen gefragt, sich ein paar Minuten ihrer Zeit zu nehmen und sie der Wissenschaft zu Verfügung zu stellen. Noch immer lädt die Online-Umfrage „Selbstinitiierte Behandlungen durch Covid-19 betroffene Patientinnen und Patienten mit Cannabis“ zum Mitmachen ein, die Initiatoren wünschen aber sicherlich auch, dass nun mehr teilnehmende Personen bis zum Ende des Fragenkataloges durchhalten.

