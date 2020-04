Corona-Krise lässt in Berlin die Cannabis-Preise steigen

Internetwache der Berliner Polizei erfreut sich großer Beliebtheit bei Denunzianten

Von Sadhu van Hemp

Die Notverordnungen zur Eindämmung der Ausbreitung des SARS-CoV2-Virus zeigen Wirkung: Die Freiheitsbeschränkungen haben die Zahl der registrierten Neuinfektionen in Deutschland abgeschwächt, eine wei­tere exponentielle Zunahme jedoch nicht verhindert. Der Corona-Virus treibt also weiter sein Unwesen, dafür aber sinkt die Zahl der Straftaten.

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik zeigt sich hochzufrieden über den Effekt der Beschneidung der Freiheitsrechte, denn die Polizei verzeichnet einen deutlichen Rückgang bei Wohnraumeinbruch, Kfz-, Fahrrad-, Taschen- und Ladendiebstahl. Auch werden weniger Sexualdelikte zur Anzeige gebracht. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wurden ungefähr 20 Prozent weniger Straftaten registriert. Um rund 30% sanken die Rohheitsdelikte.

Die Angstbürger können sich derzeit in Berlin sicher wie lange nicht fühlen. Endlich herrscht weitgehend Ruhe und Ordnung in Potsdam und Gomorrha – auch dank der vielen, vielen freiwilligen Helfer, die der Polizei zuarbeiten, indem sie Mitbürger und Nachbarn verpetzen, wenn sie auch nur den Anschein erwecken, gegen das verordnete „Social Distancing“ (sic) zu verstoßen. Laut Barbara Slowik werden in Berlin deutlich mehr Strafanzeigen über die Internetwache erstattet.

Auch der Verfolgungsdruck auf Cannabis-Konsumenten wächst. Zwar verrät die Berliner Polizeipräsidentin keine Zahlen, wie viele Kiffer im Zuge der Corona-Kontrollen ins Netz gingen, aber die Vielzahl der Presseberichte aus den südlichen Bundesländern lässt erahnen, dass die zur Anzeige gebrachten Btm-Delikte bundesweit zunehmen – also auch im Sündenbabel Berlin. Befeuert wird die Hetzjagd auf Cannabis- und Drogenkonsumenten durch einen gewaltigen Personalüberhang bei der Polizei.

Kurz gesagt, die Polizeibeamten haben Langeweile, seitdem wegen der Corona-Notverordnungen Ruhe im Karton herrscht. Die Beamten müssen nicht mehr Gewehr bei Fuß stehen, wenn hoher Staatsbesuch einfliegt, der Global Marihuana March durch Kreuzberg zieht oder Fußballfans Remmidemmi machen. Still ruht der See in Deutschland – und die Polizei hat viel Muße, sich mit Leuten zu beschäftigen, die wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz abzustrafen sind.

Etwas stressiger als bei der Polizei geht es im illegalen Cannabis-Gewerbe zu. Die Akteure müssen mit äußerster Vor- und Umsicht agieren, um den Dienst am Bürger in einem Staat aufrechtzuerhalten, der an die gute alte DDR erinnert. Erschwerend kommt die hohe Nachfrage hinzu, die für Engpässe beim Warennachschub sorgt. Der „Financial Times“ zufolge kommt es in Berlin derzeit vermehrt zu Hamsterkäufen. Cannabis-Dealer berichten, wie sich die Kontaktsperre und Ausgangsbeschränkungen auf den illegalen Schwarzmarkt auswirken. So unterläge die Preisgestaltung seit dem Ausbrauch der weltweiten Corona-Angst heftigen Schwankungen, und die Lieferketten seien aufgrund der verstärkten Grenz- und Polizeikontrollen teils unterbrochen bzw. gestört.

„Die Leute bekommen Panik. Und zwar nicht nur, wenn es um Klopapier geht“, sagt eine Berliner Cannabis-Fachverkäuferin, die derzeit etwa das Fünffache der üblichen Menge Marihuana und Haschisch am Tag umsetzt. Offenbar führt der staatlich verordnete Stubenarrest auch zum erhöhten Cannabis-Konsum – mit der Folge, dass viele gutsituierte Kiffer hamstern und fast jeden Preis bezahlen. Der Grammpreis soll laut Aussage der „Financial Times“ mittlerweile zwischen 15 bis 30 Euro rangieren. Vor der SARS-CoV2-Panik wurde das Gramm noch für zehn Euro gehandelt.

Für Cannabis-Liebhaber, die die Corona-Krise ohne Verzicht überstehen wollen, bietet sich nur ein Ausweg an – und das dürfte der illegale Privatanbau sein. Viele nicht so zahlungskräftige Hänflinge werden dieses Frühjahr aus Notwehr den ersten Hanfgarten ihres Lebens anlegen – zur Freude des Grow-Gewerbes, das nach der ersten Schockstarre kräftige Gewinne einfahren wird.

