Die Suchtprävention warnt vor dem Konsum

Der unregulierte Schwarzmarkthandel von Cannabis stellte schon öfters die größten Gefahren für Konsumenten beim eigentlich weniger besorgniserregenden Gebrauchs der natürlichen Pflanzenprodukte dar. Nicht die Wirkungsweisen und gesundheitlichen Auswirkungen qualitativ hochwertiger Waren, sondern eher die Geldgier verschiedener Beteiligter sorgten in der Vergangenheit für bestürzende Situationen, die bei der Klientel teils tiefe Spuren hinterließen. Das Hanfverbot führte nicht nur zur größten Bleivergiftungswelle seit Ende des Zweiten Weltkrieges, auch konnten synthetisch hergestellte Räuchermischungen nur deshalb einen Hype erleben, weil der Zugang zu natürlichem Marihuana gesetzlich unterbunden ist. Spice und Co. sind mittlerweile zwar nicht mehr ganz so einfach im Tabak- oder Headshop zu erwerben, doch die berauschenden Grundstoffe finden immer noch ihren Weg zum Nutzer. Jetzt warnt die Suchtprävention des Kantons Zürich vor gestrecktem Cannabis, das mittels chemischer Stoffe in der Rauschwirkung verstärkt worden sein soll. Es wurden synthetische Cannabinoide in Schweizer Gras gefunden, vor dessen Konsum dringend abgeraten wird.



Die Gedanken der Gewinnmaximierung können bei illegal agierenden Herstellern und Händlern manchmal übelste Folgen mit sich bringen. So starben in den USA im April 2018 zwei Menschen an dem mit Pfizers AMB-Fubinaca versetzten K2 genannten Cannabisersatz, bei dem man nach Überprüfung auch noch das Vorhandensein von Rattengift nachweisen konnte. Gewissenlose Verkäufer scheinen daraus nicht gelernt zu haben, da es nun erneut Meldungen darüber gibt, dass mit synthetischen Cannabinoiden auf dem Schwarzmarkt weiterhin agiert wird. Das Forensische Institut Zürich und das Zürcher Drogeninformationszentrum haben vermehrt regulär ausschauende Hanfwaren überprüfen können, die mit synthetischen Cannabinoiden versetzt worden waren. Daher warnt jetzt die Suchtprävention des Schweizerischen Kantons Zürich alle Konsumenten vor den Tatsachen, die seit Anfang des Jahres beobachtet werden konnten. Auch behandeltes Haschisch wäre seitdem im Umlauf. Wie es in der Mitteilung heißen soll, würden die eigentlich natürlichen Substanzen von kriminellen Organisationen zwecks Gewinnmaximierung mit den chemischen Stoffen versetzt, da sich so mehr Geld auf dem Schwarzmark verdienen lassen würde. Schwierig sei es, einen Unterschied zu normalem Cannabis mit bloßem Auge erkennen zu können, weshalb Kunden von Dealern besonders vorsichtig agieren sollten. Vor dem Konsum der Produkte wird dringlich gewarnt, da schon kleine Dosen zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können. „Im Extremfall kann es zum Tod führen“, warnt Domenic Schnotz, der Leiter der Zürcher Fachstelle zur Prävention des Suchtmittelmissbrauchs auf Zentralplus.ch.



Auch in Deutschland melden aktuell immer wieder Menschen ähnliche Zusammenhänge und warnen andere Nutzer auf Portalen wie DirtyWeed.com vor dem Auftreten von verunreinigtem Cannabis in ihrer Region. Eindrucksvoll aufgezeigt wird anhand dieser unveränderten Tatsachen aber erneut leider nur, wie wichtig ein geregelter Handel mit Qualitätskontrollen und Beratungen in Fachgeschäften wäre. Käme Cannabis aus lizenzierten Quellen und müsste gewisse Kriterien erfüllen, um in den Verkauf zu gehen, wären schließlich nicht nur die gesundheitlichen Risiken aufseiten aller Beteiligten auf ein Minimum reduziert.



Legalize – auch in der Schweiz!

