Cannabis als Medizin ist auch in Deutschland immer weiter verbreitet. Alleine zwischen dem Januar 2019 und dem Oktober desselben Jahres wuchsen die Umsätze beim Handel mit medizinisch einsetzbaren Hanfprodukten auf über 50 Prozent an, was zeigt, wie viel mehr von der natürlichen Arznei innerhalb dieses kurzen Zeitraums benötigt wurde. Da die Kosten für die Krankenkassen aufgrund der Arzneimittelpreisverordnung jedoch bei der Abfassung von Cannabisblüten einen 100 Prozent hohen Anstieg erlebten und eine Weiterverarbeitung mit einem Zuschlag von 90 Prozent berechnet werden konnte, sollten der Deutsche Apothekerverband und der GKV-Spitzenverband nach einer Forderung des Gesetzgebers bis Ende Februar 2020 eine Einigung erzielen, wie man die Kosten senkt. Nachdem man Mitte März ohne vorzeigbare Ergebnisse gescheiterte Verhandlungen bekannt gab und eine Schiedsstelle einschaltete, hat man nun eine Einigung bezüglich der Preise von medizinischem Cannabis erzielt.



Etwa 50 Millionen Euro gaben die Krankenkassen für cannabishaltige Zubereitungen und unverarbeitete Cannabisblüten im Jahr 2018 insgesamt aus. Da diese Summe stark am Budget der Kassen kratzt und schon seit 2017 schwer lösbare Unstimmigkeiten zwischen Apotheken und Versicherern bestanden, versuchte der Gesetzgeber 2019 mittels Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) eine verpflichtende Einigung zwischen den beiden Vertragspartnern herbeizuführen. Das erklärte Ziel hier galt einer Minimierung der Ausgaben um 25 Millionen Euro aufseiten der Krankenversicherungen, die nur für die Kosten aufkommen, wenn sie den Antrag auf Cannabismedizin eines Patienten nach Prüfung akzeptieren. Da die Forderung nach weniger Geldzahlungen den Apothekern schmerzlich aufgefallen wäre, einigten sich die Parteien bis vor Kurzem nicht auf eine abgeänderte Praxis, sodass eine Schiedsstelle informiert werden musste. Nun ist der schwer zu erreichende Abschluss doch noch so gefunden worden und Apothekerverband und GKV-Spitzenverband haben sich geeinigt. Fortan und rückwirkend ab dem 01. März gelten neue Bestimmungen betreffend der anfallenden Kosten für Cannabismedizin, die sich wie folgend ergeben:



Es wird jetzt davon abgesehen, die Abgabe von Cannabisblüten und Zubereitungen aus medizinischem Cannabis über die Arzneimittelpreisverordnung abzurechnen, sodass die hohen Aufschläge nicht länger Bestand haben. Stattdessen beruft man sich beim Verkauf nun auf eine sogenannte Hilfstaxe, deren Höhe sich nach Abgabemengen bemessen lässt. Niedrige prozentuale Aufschläge oder Festzuschläge sind in diesem Modell festgesetzt, das den Kassen im Vergleich viel Geld einsparen soll. Jedoch nur den Krankenkassen. Patienten, die eine Kostenübernahme ihrer Medizin erhalten, werden weiterhin ihre gewohnte Rezeptzuzahlung in Höhe von bis zu zehn Euro tätigen – Privatversicherte und Selbstzahler hingegen, merken überhaupt nichts von der langsam erzwungenen Veränderung. Braucht ein Patient ohne Krankenkassengenehmigung seine grüne Medizin – oder ein Privatversicherter – greift die neu initiierte Hilfstaxe nämlich nicht. Für diese Klientel bleibt die ursprüngliche und mit bis zu 100 Prozent Kostenaufschlag versehene Arzneimittelpreisverordnung in ihrer alten Form bestehen.



