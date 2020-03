Cannabis als Medizin in Deutschland immer beliebter

Cannabis-Nachfrage stieg zwischen Januar und Oktober um über 50 Prozent

Sadhu van Hemp

Die Zahlen sprechen für sich und lassen nur einen Schluss zu: Immer mehr Menschen geht das Licht auf, dass der gute alte Hanf doch nicht so böse ist und völlig zu Unrecht als Suchtgiftpflanze verteufelt wird. Insbesondere gesundheitlich angeschlagene Menschen kommen mehr und mehr dahinter, dass sich vier bis fünf Millionen Cannabis-Konsumenten nicht irren können, wenn sie Leib und Seele mit dem verbotenen Balsam pflegen – und das trotz Strafandrohung und gesellschaftlicher Ächtung. Die von den Prohibitionisten aufgetischte Hanflüge will nicht mehr so recht verfangen. Beleg dafür sind die neuesten Umsatzzahlen für Medizinalhanf-Präparate, die die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion bekanntgab.

Demnach wuchsen die Umsätze von cannabishaltigen Medizinprodukten zwischen Januar und Oktober 2019 um 51,09 Prozent – von 8,23 Millionen Euro im Januar auf 12,44 Millionen Euro im Oktober. Vor allem die Umsätze von cannabishaltigen Zubereitungen haben sich laut Bundesregierung stark erhöht. In diesem Zeitraum stiegen die Umsatzzahlen um fast 75 Prozent von 2,97 Millionen Euro auf 5,2 Millionen Euro an.

Tüchtig Profit konnten Pharmaunternehmen und Apotheken auch mit unverarbeiteten Cannabisblüten machen. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz deutlich: Im Januar wurden 3,74 Millionen Euro verbucht, im Oktober bereits 5,2 Millionen Euro. Für das vierte Quartal konnte die Bundesregierung noch keine Zahlen vorlegen.

Wie begehrt cannabishaltige Arzneimittel sind, zeigt auch das Umsatzplus, das mit dem Cannabis-Mundspray Sativex erzielt wurde. In nur zehn Monaten kletterte die Zahl der Sativex-Verordnungen von 1.000 auf 5556.

Angesichts dieser Entwicklung fordert die FDP einen verstärkten Cannabis-Anbau in deutschen Landen. Die vom BfArM zugelassene Anbaumenge von jährlich 2,6 Tonnen Cannabis reiche bei weitem nicht aus, um die steigende Nachfrage zu decken. Laut BfArM musste Deutschland im vergangenen Jahr 6,7 Tonnen Cannabis importieren. Dieser teure Spaß wird den Cannabis-Patienten erhalten bleiben, selbst wenn Ende des Jahres auf deutschen Boden die erste Cannabis-Ernte eingefahren wird.

Der sucht- und drogenpolitische Sprecher der FDP, Wieland Schinnenburg, will die geradezu amateurhafte Fehleinschätzung nicht hinnehmen: „Ich fordere die Bundesregierung auf, die Produktionsmengen für Medizinal-Cannabis von 2,6 auf 50 Tonnen im Jahr zu erhöhen.“ Diese Menge würde nicht nur den eigenen Bedarf hierzulande decken, sondern Medizinalhanf auch zu einem „Exportschlager Made in Germany“ machen, führt der Zahnarzt und Anwalt für Medizinrecht gegenüber der Berliner Morgenpost aus.

Die Bundesregierung will von dem Exportschlager „Cannabis Made in Germany“ allerdings nichts wissen. Die CDU/CSU/SPD-Regierungskoalition will erst einmal die vierjährige Probezeit für den staatlich kontrollierten Anbau von jährlich 2,6 Tonnen Cannabis abwarten, bevor sie zu spät kommt und vom Leben bestraft wird.

