Produkte der Sanity Group werden schon online gehandelt



Aus der Hanfpflanze produzierte Cannabidiol-Produkte erfreuten sich längere Zeit einer unbedenklichen Beliebtheit. Dann wurde die Novel-Food-Verordnung im Januar 2019 verändert und es kam zu überraschenden Entwicklungen. Neben Staatsanwälten, die Gefahr im Verzug witterten, und daraufhin reges Treiben auf Messen vertretener Online-Händler stoppten, gibt es regelmäßig stattfindende Polizeieinsätze gegen CBD-Shop-Betreiber sowie deren Kundschaft, da aufseiten der Beamten Betäubungsmittelverstöße vermutet werden. Verblüffend ist dabei, dass mancherorts kein Brimborium aufgrund des Verkaufs von CBD-Waren gemacht wird und die Einsätze daher nicht im Einklang zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz wahrgenommen werden können. Jetzt hat sich ein Deal zwischen Geschäftspartnern ergeben, der diese Situation erneut eindeutig aufzeigen kann. Es gibt CBD nun auch bei Douglas, wo verschiedene Produkte der Sanity Group seit Neustem aufgenommen wurden.



Die sich erst kürzlich bei einer Finanzierungsrunde 20 Millionen Euro sichernde Sanity Group, die unter anderem auch mit Sanatio Pharma medizinisches Cannabis anbieten, hat nach Meldungen seitens Business Insider einen Deal mit der Parfümerie-Kette Douglas aushandeln können, der verschiedene CBD-Produkte zum Warenbestand der bekannten Geschäfte macht. Online können die Produkte der Marke Vaay bereits über die Internet-Präsenz der Douglas-Kette bestellt werden, Mitte Mai sollen auch die Filialen die unterschiedlichen Cannabidiol beinhaltenden Waren führen. Da sich die Kette bislang nicht unbedingt mit CBD in Verbindung bringen lassen wollte, wird ein Kurswechsel in der Düsseldorfer Konzernzentrale stattgefunden haben, der diese Entwicklung ermöglichte. Dies ist bemerkenswert, schließlich bietet die Sanity Group via Vaay nicht nur Badekugeln oder Sportgel, sondern auch für den menschlichen Konsum geeignete Mundsprays oder CBD Diffusor Pens an, die den nicht berauschenden Wirkstoff der Hanfpflanze enthalten. Hier stellt sich daher direkt die Frage, inwieweit es möglich sein kann, dass derartige CBD-Produkte im großen Stil jetzt deutschlandweit gehandelt werden können, während kleinere Shops sich schon länger vor Eingriffen durch die Staatsmacht zu fürchten haben, obwohl sie mit einem vergleichbaren Sortiment um Kundschaft buhlen.



Nach wiedergegebener Ansicht der Sanity Group würden die Waren jedoch aufgrund der fehlenden THC-Anteile (0,01 Prozent) weder unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, noch wären die konsumierbaren Produkte als Novel Food einzustufen. Gel oder Mundspray wären schließlich Kosmetika. Als Nahrungsergänzungsmittel angebotene Kapseln seien dagegen bloß ein Hanfextrakt, weshalb die Kundschaft nichts zu befürchten hätte. „Für den Konsumenten ist das kein Problem — die Hersteller und Verkäufer müssen allerdings sicherstellen, dass sie sich damit ausreichend auseinandergesetzt haben“, wird das FAQ von Vaay auf Business Insider zitiert. Immerhin erhofft sich auch der Firmenmitgründer und Geschäftsführer Finn Hänsel, dass CBD auf dem jetzt eingeschlagenen Weg der breiten Masse wesentlich näher gebracht werden kann.



Dieser Umstand müsste dann ja letztendlich dazu führen, dass eindeutige Klarheit über den legalen Handel mit CBD-Produkten geschaffen wird. Nicht nur für Douglas und Rossmann, sondern auch für jeden noch so kleinen CBD-Shop.

