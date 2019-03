Mein-CBD.de unter den betroffenen Ausstellern.



Vom 27. Februar bis zum 3. März fand in Nürnberg die Touristik und Garten Messe Freizeit statt. Zusätzlich wurde dort im Rahmen der Veranstaltung auch die Invivia abgehalten, die sich an ältere Personen richtet, um lebenspraktische Antworten mit Perspektiven und Trends zu vermitteln. Unter anderem waren auch einige Händler von CBD-Produkten vertreten, welche auf großen Anklang stießen und mit ihrem Produktportfolio den Nerv der Zeit trafen. Nachdem die ersten vier Tage lang ein reibungsloser Verkauf der praktisch anwendbaren Nahrungsergänzungsmittel und Cremes garantiert werden konnte, brachte der fünfte Tag eine böse Überraschung für die anwesenden Händler mit sich. Der problemlos gebuchte und ebenso bezahlte Stand des bekannten Onlineportals Mein-CBD.de bekam am 03.03.2019 überraschenden Besuch von einem jungen Staatsanwalt, der sich nach eigener Aussage spontan auf die Messe begab und beim Erblicken des stattfindenden Handels berufen fühlte dem Treiben ein Ende zu bereiten. Mithilfe von zwei herbeigerufenen Polizisten vermittelte er den Betreibern des Messestandes, dass er der Meinung sei, hier Gefahr im Verzug zu erkennen, weshalb eine Räumung des Standes notwendig wäre. Er verdächtigte den bekannten Händler öffentlich einen Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz durchzuführen, was eine Sicherstellung der konsumierbaren Waren zur Folge hatte. Ein junger Staatsanwalt auf CBD-Feldzug während der Seniorenmesse in Nürnberg.



Der 26 jährige Staatsanwalt Herr Rühl fühlte sich wohl im Recht, als er entgegen des Widerspruchs des verantwortlichen Händlers David Beck von Mein-CBD auf der Invivia-Messe in Nürnberg spontan von seiner Macht Gebrauch machte. Trotz des Protestes der anwesenden Messegäste und anderer Aussteller begann er mit der Hilfe von zwei Beamten den Warenbestand des CBD-Händlers einzusammeln und zu beschlagnahmen. Obwohl Nahrungsergänzungsmittel nicht unter die Verschreibungspflicht von Arzneimitteln fallen, fühlte sich Herr Rühl im Recht, eine mögliche Gefahr in Verzug zu verhindern. Seinen eigenen Vorstellungen entsprechend. Trotz der erklärenden Worte des Händlers, der Gäste und anderer Aussteller wollte der junge Staatsanwalt nicht anerkennen, dass der Verkauf von mit CBD versetzten Produkten nicht gegen die geltende Gesetzeslage verstößt, weshalb er sich auch nicht davon abbringen ließ, einen Warenbestand in der Werthöhe von circa 10000 Euro zu beschlagnahmen.

Nach geschlagenen zwei Stunden des Diskutierens und Konfiszierens erhielt der verantwortliche Händler Herr David Beck dann letztendlich ein offizielles Beschlagnahmungsprotokoll überreicht, das über den Vorfall genauen Bericht liefert und über den Sachverhalt etwas Auskunft gibt. Einzig Produkte, die nicht zum Verzehr geeignet waren, überließ Herr Rühr dem um seinen Warenbestand erleichterten Händler, der zuvor vier Tage lang mit den Nahrungsergänzungsmitteln auf großes Interesse bei den vornehmlich älteren Besuchern der Invivia stieß. Darunter befanden sich Öle von Cannabigold, MyCBD und Hemptouch sowie oral anwendbare Sprays und Kapseln der einzig mit industriellem Hanf arbeitenden Produzenten. Auch zwei weitere Händler von CBD-Produkten durften mit dem 26-jährigen Staatsanwalt aus der Abteilung Rauschgiftkriminalität auf die gleiche Art Bekanntschaft schließen, obwohl selbst große Drogerieketten Waren mit CBD in ihrem regulären Sortiment in Nürnberg führen.

Nun muss die Staatsanwaltschaft – und Herr Rühl – beweisen, dass im rechtlichen Rahmen gehandelt wurde und eine Überschreitung des Rechts seitens der anwesenden Händler stattgefunden hat. Dafür müsste durch die amtliche Lebensmittelüberwachung nun in Stichproben festgestellt werden, dass die einschlägigen Rechtsvorlagen bezüglich des Handels mit CBD-Nahrungsergänzungsmitteln nicht eingehalten wurden. Da weder verschreibungspflichtige Medikamente noch Produkte verkauft wurden, welche unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, wäre dies die einzige Option für den jungen Staatsanwalt nicht auch noch im Nachhinein öffentlich sein Gesicht zu verlieren.



Dass sich Staatsanwälte oft jedoch nur bedingt mit Hanfprodukten richtig auskennen, bewies erst kürzlich der Fall eines Cannabispatienten, dessen Konsummuster anhand seines mitgeführten Arzneimittelarsenals ausgerechnet wurde, ohne geltende Vorgaben bezüglich der Aufbewahrungsbestimmungen des natürlichen Medikaments in die Berechnung einfließen zu lassen …