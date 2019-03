Beschlagnahmung von Daten aus Arztpraxis die Folge.

Cannabispatienten sollen in der Regel ihren kompletten Arzneimittelbestand nicht in der Öffentlichkeit mit sich herumtragen, sondern nur die abgewogene Menge der empfohlenen Tagesdosierungen bei sich führen, die zur Behandlung ihrer Krankheitssymptome benötigt werden. Da ein Patient im Oktober 2018 bei einer Verkehrskontrolle den durchführenden Beamten seine mitgeführtes Arzneimittelarsenal zwecks Untersuchung zur Verfügung stellte, wurde ihm im Nachhinein vorgeworfen, dass er seine ärztlich verordnete Dosis wissentlich überschreiten würde. Dies hatte zur Folge, dass die Arztpraxis des Cannabispatienten Besuch von der Staatsmacht erhielt, wo man dann dessen Patientendaten beschlagnahmte. Die Staatsanwaltschaft rechnete den Cannabiskonsum eines Patienten aus, offensichtlich ohne die Fürsorgepflicht bei verschreibungspflichtigen Betäubungsmitteln in das Ergebnis miteinzubeziehen.



8,82 Gramm hatte der im Auto angehaltene Medizinalhanfnutzer im Oktober 2018 noch in seiner 10 Gramm fassenden Arzneimitteldose, was dazu führte, dass die Beamten ihn mit auf die Polizeiwache zu einer Blutentnahme mitnahmen, obwohl er sich durch das Vorzeigen seiner monatlichen Verordnung als genehmigter Patient zu erkennen gab. Erst nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft habe man ihm seine Medizin anschließend zurückgegeben, zusammen mit einer Anzeige aufgrund des Besitzes von illegalen Betäubungsmitteln. Nachdem diese Anzeige aber nach einer Prüfung durch die Anwaltschaft Anfang Januar eingestellt wurde, sah sich der Cannabispatient dem Vorwurf gegenübergestellt, er hätte sich mittels falscher Angaben den Zugang zur natürlichen Medizin bei seiner Ärztin erschlichen. Aufgrund der Rechnung der Staatsanwaltschaft, welche der festen Meinung ist, dass sich der Patient von seinen pro Monat verordneten 50 Gramm wissentlich zu viele Konsumeinheiten in zu kurzer Zeit gegönnt haben müsse, durchsuchte man daher in der vergangenen Woche die Räume der Arztpraxis, um via Beschlagnahmung an die Daten der betroffenen Person zu gelangen. Da nach Meinung der Staatsanwaltschaft alles dafürspräche, dass bereits nach elf Tagen nach der Abholung der Medizin schon 41,12 Gramm konsumiert worden sein müssten, hätte der Patient anstatt der Verordneten 2 Gramm pro Tag ganze 3,41 Gramm zu sich genommen. Auch der Blutwert – der bislang nicht genannt wurde – zeige einen höheren Konsum des Medizinalhanfnutzers auf, was die erwähnte Beschuldigung rechtfertige. Daher wäre es auch notwendig gewesen an die Originaldosierungsanleitung der Ärztin zu gelangen, was der Beschuldigung mehr Kraft verleihen könnte und zudem eine Gefährdung der gesamten Untersuchungsmaßnahme verhindern würde.



Laut Deutschem Hanfverband hätte man auf eine Nachfrage bei der Staatsanwaltschaft Koblenz bislang nur die Antwort erhalten, dass sich die Anfrage des DHV in Bearbeitung befände und derzeit keine weiteren Aussagen getätigt werden könnten. Dass die gesamte Hochrechnung des Konsumverhaltens des betroffenen Patienten seitens der Staatsanwaltschaft jedoch auf äußerst wackligen Füßen steht, kann vom DHV schon jetzt logisch vermittelt werden. Da – wie Eingangs erwähnt – Patienten nicht die verschriebene Gesamtmenge des Pflanzenmaterials bei sich tragen sollen, befand sich der größte Teil der natürlichen Arznei bei dem Patienten zu Hause in einem Safe, so wie es die juristische Betäubungsmittelsicherheit nach § 15 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) von Medizinalhanfnutzern auch verlangt. Der Betroffene bestätigt diesen Sachverhalt bereits. Dieses hat die Polizei jedoch nicht recherchieren wollen oder in irgendeiner Weise nachgeprüft – stattdessen wurde seitens der Staatsmacht lieber eine weitere Arztpraxis per Durchsuchungsbefehl wegen ausgestellter Cannabisrezepte auf den Kopf gestellt.