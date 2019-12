Keine negativen Auswirkungen 24 Stunden nach Konsum

Grafik: marker



Dass das Fahrerlaubnisrecht für Cannabiskonsumenten Unrecht ist, wird seitens Nutzern der natürlichen Rauschsubstanz seit langer Zeit beklagt. Während Genießer von Alkohol nach einer gewissen Auszeit weniger Stunden sich wieder hinters Steuer klemmen dürfen, sind Marihuanakonsumenten niedrigsten Grenzwerten im Blutkreislauf ausgesetzt, obwohl das Vorhandensein des Rauschmittels nicht mehr anderweitig auszumachen wäre. Bestätigung dieser Wahrnehmung bringt jetzt eine neue Studie des Center for Addiction and Mental Health, wo man am Fahrsimulator den Einfluss von Cannabis, auf die Fähigkeit ein Fahrzeug zu führen, testete. Dabei wurde erneut eindeutig: Cannabis und Führerschein passen zusammen.



Forscher des in Toronto angesiedelten Zentrums für Sucht und geistige Gesundheit ließen Probanden zehn Minuten lang die von ihnen gewählte Menge Cannabis konsumieren und setzten sie anschließend in einen Fahrsimulator, um den Einfluss des natürlichen Rauschmittels auf die Fahrtüchtigkeit zu überprüfen. Dabei wurde ersichtlich, dass nur direkt nach dem Genuss eine Veränderung der Fähigkeiten sichtbar wird. Während des neun Kilometer langen Tests trafen die Teilnehmer auf kleine Probleme, wie stockenden Verkehr. Der THC-Wert im Blut lag bei den Testpersonen zwischen 0 und 42 Nanogramm THC pro Milliliter Blut. Hier ließ sich beobachten, dass es für manchen Fahrer schwieriger gewesen sei, die Spur zu halten und stets genügend Geschwindigkeit zu besitzen. Verhältnismäßig langsame Fahrten waren beobachtbar.



24 und 48 Stunden später zeigten sich jedoch keine derartigen Auswirkungen des Konsums mehr, obwohl natürlich noch gewisse Mengen des psychoaktiven Wirkstoffs der Hanfpflanze im Blutkreislauf vorhanden waren. „Wir fanden 30 Minuten nach dem Rauchen von Cannabis signifikante Hinweise auf Unterschiede im Fahrerverhalten, in der Herzfrequenz und in den von Teilnehmern angegebenen Rauschmittelwirkungen, aber wir fanden nur wenige Hinweise auf verbleibende Auswirkungen“, schrieben die Autoren der Untersuchung. Die Studie zeige, dass ähnlich wie bei Alkohol die Cannabis-Beeinträchtigung spätestens innerhalb eines Tages nach dem Konsum verschwindet, falls nicht viel früher. „Die biologischen Tests sind nicht nützlich, um Personen zu identifizieren, die ein Sicherheitsrisiko darstellen“, sagt Scott Macdonald, ein Cannabis-Rausch-Experte und im Ruhestand befindlicher Professor der University of Victoria. “Ich halte es für eine der größten Mythen über Cannabis, dass es 24-Stunden-Kater-Effekte gibt, die messbar sind“, sagte er dazu. „Wenn Menschen Cannabis rauchen, sind sie nur für kurze Zeit beeinträchtigt. Sie könnten THC in Ihrer Blutbahn haben, aber sie sind keine Gefahr.“ Mit Wissenschaft habe das Fahrerlaubnisrecht – auch im fortschrittlichen Kanada – somit nichts zu tun.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken