Fahrerlaubnisrecht ist Unrecht für Cannabiskonsumenten

Von Sadhu van Hemp



Die Rechtspraxis, Verkehrsteilnehmer, die bei einer Kontrolle positiv auf THC getestet werden, automatisch aufzufordern, die charakterliche Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen durch die Vorlage eines positiven medizinisch-psychologischen Gutachtens nachzuweisen, ist selbst in Fachkreisen hoch umstritten. Zwar hat das Bundesverwaltungsgericht im April 2019 entschieden, dass ein sofortiger Fahrerlaubnisentzug bei der ersten Rauschfahrt eines Gelegenheitskonsumenten rechtswidrig ist, jedoch dürfen die Führerscheinstellen weiterhin die Fahreignung des Fahrerlaubnisinhabers anzweifeln.



Konkret bedeutet das, dass sich der Betroffene einer medizinisch-psychologischen Untersuchung zu unterziehen hat, um nachzuweisen, dass er über das nötige Trennungsvermögen zwischen Cannabiskonsum und dem Führen eines Kraftfahrzeugs besitzt. An der Praxis der Fahrerlaubnisbehörden, bei schwerwiegenden Verkehrsverstößen die Fahreignung zu überprüfen, ist grundsätzlich nichts auszusetzen. Die Anordnung zur MPU wird in der Regel durch Tatsachen begründet. Wer beim Führen eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinfluss ab einer Blutalkoholkonzentration von 1,6 Promille erwischt wird, erfüllt durchaus alle Voraussetzungen für eine Überprüfung der charakterlichen Eignung. Gleiches gilt für Kraftfahrer, die wegen ihrer Fahrweise im Kraftfahrtbundesamt mehr als acht Punkte angesammelt haben. Dass Raser und Rüpel gemaßregelt werden müssen und ggf. aus dem Verkehr zu ziehen sind, ist breiter gesellschaftlicher Konsens.



Doch ob es auch Konsens ist, Cannabiskonsumenten auf eine Stufe mit der obengenannten Klientel zu stellen, darf durchaus infrage gestellt werden. Vielmehr wäre es im Sinne der Gleichbehandlung, eine ähnliche Toleranz wie bei Alkoholkonsumenten zu gewähren. Der derzeitige Grenzwert von einem Nanogramm Tetrahydrocannabinol (THC) je Milliliter Blutserum kann bei Gelegenheitskonsumenten bereits nach dem Genuss von einem Joint überschritten werden – und das noch nach mehreren Stunden und sogar Tagen. Dabei ist wissenschaftlich längst belegt, dass bereits nach wenigen Stunden kaum mehr verkehrsrelevante Beeinträchtigungen anzunehmen sind. Verkehrsexperten forderten bereits 2015 eine Anhebung des Grenzwertes auf 3,0 Nanogramm THC. Zudem bezweifelt die Wissenschaft, aus dem Nachweis geringer THC-Spuren im Blut ableiten zu können, ob ein Kraftfahrer berauscht am Steuer gesessen hat oder nicht. Eine exakte zeitliche Bestimmung der Fahruntüchtigkeit wie bei Rauschfahrten unter Alkoholeinfluss kann bei Cannabiskonsumenten nicht verlässlich vorgenommen werden.



Nüchtern betrachtet sind die Daumenschrauben, die das Fahrerlaubnisrecht den Cannabiskonsumenten anlegt, schweres Unrecht. Ob jemand regelmäßig oder gelegentlich am Joint zieht, ist dabei ohne Belang. Ob einmal, zweimal oder dreimal – eine MPU droht so oder so, sogar ohne Verkehrsbezug, wenn der ertappte Hanfsünder eine Fahrerlaubnis besitzt oder erwerben will. An dieser Rechts- und Verwaltungspraxis wäre grundsätzlich nichts zu beanstanden – in einem Unrechtsstaat. Doch die Bundesrepublik gibt vor, ein Rechtsstaat zu sein. Der oberste Grundsatz der Verfassung lautet, dass das Recht auf Gleichheit zu achten hat. Tut es aber nicht, das gute Recht. Denn dann müssten Kraftfahrer, die erstmalig bei einer Rauschfahrt unter 1,6 Promille erwischt werden, ebenso eine MPU absolvieren und einen Abstinenznachweis beibringen. Doch statt Gleichheit herrscht Ungleichheit – und das weit über das Fahrerlaubnisrecht hinaus. Die Ungleichbehandlung von Cannabiskonsumenten findet in vielen Bereichen statt, u.a. in der Sportwelt, die Cannabis-Konsum als Doping ahndet. Auch gänzlich unbescholtene Cannabispatienten haben mit Behördenwillkür zu kämpfen, wenn ihnen beispielsweise wegen charakterlicher Nichteignung der Waffenschein entzogen bzw. verwehrt wird. Die Rechtspraxis der Fahrerlaubnisbehörden, bei Cannabiskonsumenten per se die charakterliche Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen anzuzweifeln, ist ohne Wenn und Aber ein skandalöses Unrecht, das es vorrangig zu beseitigen gilt.



Eine sofortige MPU-Anordnung stigmatisiert und bedroht Abertausende Fahrerlaubnisbesitzer, die sehr wohl zwischen Cannabiskonsum und Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr trennen können – obwohl sie am Vorabend einen Joint geraucht haben. Überdies ist es eine ungeheuerliche Anmaßung des Staates, mit der generalpräventiven Sofortmaßnahme der MPU Cannabiskonsumenten zu Abstinenzlern umerziehen zu wollen.

