Hurra, sie spricht – über Cannabis!

Für die Drogenbeauftragte Daniela Ludwig ist die Cannabis-Legalisierung das falsche Signal

Karikatur: Ruth Groth

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

Es ist grotesk – und erinnert an die Filmkomödie „Das Leben des Brian“. Da wird eine neue Drogenbeauftragte geboren und die Hanfcommunity gerät in Verzückung. Und das nur, weil die Gesalbte die Heilsbotschaft überbringt, dass sie die Absicht hat, mit allen über das rechtswidrige Hanfverbot zu plaudern. Diese frohe Kunde genügt den Gequälten der Cannabis-Prohibition, in Daniela Ludwig die Erlöserin zu erkennen, die schon morgen auf den Trümmerberg der deutschen Drogenpolitik steigt und den Tag der Befreiung predigt.

Wie „Brian von Nazareth“ zeigt sich „Daniela aus München“ leicht irritiert über die Verehrung, die ihr zuteilwird. Auch sie versucht vergeblich das Missverständnis auszuräumen, sie sei die Befreierin der Verfolgten und Entrechteten. Immer wieder outet sie sich als Nachfolgerin von Marlene Mortler, aber die Hanfcommunity will’s nicht wahrhaben.

Am Samstag teilte Ludwig im „Interview der Woche“ des Südwestrundfunk den Menschen erneut mit, dass die Frage „Legalisierung ja oder nein?“ viel zu kurz gesprungen“ ist und „das Problem, das wir mit Cannabis (,,,) haben, nicht lösen“ würde.

Was das Problem ist, erklären die nächsten Satzbausteine: „Aber was mir Sorge bereitet, ist der jugendliche Konsum von Cannabis. (…) solange das Gehirn eines jungen Menschen reift und er Cannabis regelmäßig und in hohen Mengen konsumiert, wissen wir, dass sein Gehirn darunter leiden wird (…) Die Legalisierungsfrage ist nicht die erste, die sich bei Cannabis stellt.“

Die Frage der Hanffreigabe für Erwachsene ist also nachrangig zu behandeln. Selbst „ab 18 ist es auch immer noch nicht okay“, da „das Gehirn auch noch mit 18 weiter wächst“ und weil „wir tatsächlich bei Cannabis auch im Erwachsenenkonsum Dinge nicht verharmlosen dürfen. (…) Das Cannabis von heute ist nicht das Cannabis von vor zwanzig Jahren. Dieses Cannabis, was jetzt auf dem Markt ist, hat einen enorm hohen Reinheitsgrad. Das heißt, es ist in der Potenz viel gefährlicher als das, was vielleicht die Eltern der Jugendlichen von heute noch geraucht haben. Und deswegen würde ich sehr davor warnen, Cannabis zu unterschätzen.“ Ludwig glaubt, dass eine Hanffreigabe „das äußerst falsche Signal“ wäre, und appelliert an die Erwachsenen, ihrer Vorbildfunktion gegenüber den Jungen nachzukommen.

Dass die USA, Kanada, Uruguay, Luxemburg und viele andere Länder den Weg der staatlich kontrollierten Freigabe gehen, kommentiert Ludwig mit einem Achselzucken: „Ich weiß nicht, ob sie weiter sind.“ Dann flunkert sie: „Erste Ergebnisse kennen wir noch nicht.“ Aber sie will sich die „Real-Labore“ mal anschauen.

Allein die herablassende Wortwahl zeugt von Hochnäsigkeit und erweckt den Verdacht, dass da jemand keine rechte Lust hat, sich ernsthaft der Aufgabe zu widmen. Stattdessen schöpft Ludwig aus dem Repertoire ihres Halbwissens: „Ich kann nur sagen, die Niederländer sind nicht nur happy mit dem Kurs, den sie in den letzten Jahren gefahren haben.“

Dass die Niederländer nicht happy sind, mag insofern zutreffen, dass das kleine Königreich nicht erst „in den letzten Jahren“ zum Sehnsuchtsort der verfolgten und verfemten Hänflinge aus aller Welt geworden ist, sondern bereits vor über vier Jahrzehnten. 1976 war’s – Daniela Ludwig lag noch in den Windeln – als das Linksbündnis von Ministerpräsident Joop den Uyl quasi über Nacht die Abgabe kleiner Mengen Haschisch und Marihuana über Coffeeshops regelte. Ein bislang einmaliger Quantensprung, den die Niederlande mit diesem kurzen Sprung hinlegten. Wären Nachbarländer wie Deutschland seinerzeit mitgesprungen, müssten die Niederländer nicht unhappy über den „Kurs“ sein, denn dann gäbe es keinen lästigen Hanftourismus im Land der Windmühlen.

Daniela Ludwig ist eloquent und von sich überzeugt, aber keine Jeanne d‘Arc der CSU, die sich während der Groko-Restlaufzeit um Kopf und Kragen redet, nur um ein paar Millionen Schmuddelkindern zu gefallen. Sie ist nur eine von vielen Bundesdrogenbeauftragten, die die Sucht- und Drogenpolitik so koordiniert, dass sich möglichst wenig bewegt.

Wer Daniela Ludwig anders wahrnimmt, halluziniert. Wie angekündigt redet und spricht sie viel und schnell, es bleibt aber nur bei leeren Worthülsen. Das Amt der Drogenbeauftragten ist für die 44-jährige Karrierefrau nur eine Zwischenstation auf dem Weg zu Höherem. Erst im November wurde die Bundestagsabgeordnete ins CSU-Präsidium und somit in die Führungsetage der Partei gewählt. Und dort herrscht Einigkeit darüber, so lange wie möglich am Hanfverbot festzuhalten.

