UPDATE: Großrazzien in legalen Cannabis-Shops

Wie am Mittwoch berichtet, erhielten Anfang letzter Woche mehrere Cannabis-Shops in Unterfranken, Thüringen und Berlin ungebetenen Besuch von den Strafverfolgungsbehörden – wegen des Verdachts des unerlaubten, gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Inzwischen werden immer mehr Details über die ungeheuerlichen Vorgänge bekannt. Im Fokus steht wieder einmal mehr die Polizei, die sich wie ein Elefant im Porzellanladen aufgeführt haben soll – geradeso, als bereite es den Herrschaften eine besondere Freude, ihrer zerstörerischen Wut freien Lauf zu lassen.

Der Polizeieinsatz in den fränkischen Cannabis-Shops stößt – anders als in Berlin – durchaus auf mediales Interesse und heftige Kritik. Nicht nur, dass die drei Geschäfte in Abwesenheit der Eigner geöffnet, bis in die letzte Ritze durchsucht und größtenteils ausgeräumt wurden, auch die Privatwohnungen der CBD-Hanfhändler waren Ziel der generalstabsmäßig durchgeführten Großrazzien. Dabei sollen schwerbewaffnete Polizeibeamte unverhältnismäßig robust zur Sache gegangen sein. Der Betreiber des Cannabis-Shops „Cannameleon“ äußert sich entsetzt über die brutale Vorgehensweise der Freunde und Helfer. „Ich wollte filmen. Daraufhin ist mir der erste Beamte in den Rücken gesprungen“, schildert Lukas Schwarz die Gewalttätigkeiten. Die Polizisten hätten ihn im Beisein seiner Kinder auf den Boden geworfen und in Handschellen gelegt. Auch habe die Polizei die Wohnungstür einer Mitarbeiterin mit einem Rammbock aufgebrochen. Schwarz spricht von Willkür, psychischer Gewalt und massiven körperlichen Attacken.

Die maßlosen Anti-Cannabis-Einsätze der Polizei erzürnen auch die „Grüne Jugend Würzburg“. „Wegen des Verdachts, dass Produkte THC in Spuren von 0,16 bis 0,3 Prozent enthalten, eine Großaktion der Polizei auszulösen, ist absolut unverhältnismäßig und kostet Geld, das an anderer Stelle dringender gebraucht würde“, sagt Magdalena Laier, Spitzenkandidatin der Grünen zur Stadtratswahl. „Hier wird einmal mehr klar, dass die Kriminalisierung von THC nichts mehr mit dem Schutz von Jugendlichen zu tun hat, sondern sich in einen ideologischen Selbstzweck der CSU verwandelt hat.“

Womit im schwarzregierten Freistaat Bayern zu rechnen war, brach im rot-rot-grünen Berlin aus heiterem Himmel herein. Bislang hielten sich die Strafverfolgungsbehörden im Kampf gegen CBD- und andere Cannabinoidprodukte zurück. Der letzte dokumentierte Bust gegen den CBD-Handel liegt fast ein Jahr zurück. Seinerzeit leitete die Berliner Polizei gegen den CBD-Grossisten „Bunte Blüte“ und zwölf Berliner Späti-Betreiber Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Cannabis-Handels ein. Ob die Verfahren eingestellt wurden oder noch in der Pipeline des völlig überlasteten Berliner Justizapparates stecken, ist bislang nicht überliefert. Fakt ist jedoch, dass das Kreuzberger Startup-Unternehmen nach wie vor am Markt ist.

Letzten Montag stattete die Berliner Polizei dann gleich vier Cannbis-Shops einen Überraschungsbesuch ab. Betroffen waren jeweils zwei Filialen von „Tom Hemp’s“ und „Hempvizer“. Wie in Franken wurden zeitgleich auch etliche Privatwohnungen heimgesucht und auf den Kopf gestellt.

Auf dem Onlineportal Instagram teilte der Betreiber von „Tom Hemp’s“ mit, dass die Polizei angab, dass es sich bei der Durchsuchung um „eine Art Routinekontrolle“ handle. Bei dieser „Routinekontrolle“ wurde das Ladengeschäft in Kreuzberg-SO 36 mal eben fast vollständig des Warensortiments beraubt. Beschlagnahmt wurden 15 Kilogramm CBD-Blüten, fünf Kilogramm CBD-Haschisch, ein Kilogramm CBD-Crumble, ein Kilogramm CBD-Wachs, ein Kilogramm CBD-Paste, rund 1000 Flaschen CBD-Öl, 80 PhenoPens, hunderte CBD-E-Liquids, sowie kistenweise Badesalze, Seifen und andere Kosmetikprodukte. Der Gesamtwert der konfiszierten Ware soll sich auf über 100.000 Euro belaufen.

Für „Tom Hemp’s“ kommt die Beschlagnahme einer Plünderung gleich, die existenzbedrohend ist. In einem Statement heißt es, dass die Firma „durch eine schwere Zeit gehe“ und der immense finanzielle Schaden nur schwer zu kompensieren sei.

Vor allem aber steht der Verdacht im Raum, dass sich die Berliner Polizei des Machtmissbrauchs schuldig gemacht hat. Dass hinter der Razzia reine Schikane stecken könnte, lässt sich durchaus vermuten, da die Polizei trotz der Unmengen an konfiszierten „Beweismitteln“ keine rechtliche Handhabe hatte, das Geschäft zum Schutze der Bevölkerung zu schließen und amtlich zu versiegeln. Laut Polizei dürfen die wenigen verbliebenden Waren weiter verkauft werden.

Fast zeitgleich wurden Polizeibeamte letzten Montag in zwei Filialen des italienischen CBD-Unternehmens „Hempvizer“ in Berlin-Friedrichshain und Neukölln vorstellig. Laut richterlichem Durchsuchungsbeschluss bestünde der „Verdacht auf Handel mit Betäubungsmitteln“. Auch bei „Hempvizer“ wurde ein Großteil der Waren beschlagnahmt. Dabei soll die Polizei nach Gutdünken alles eingesackt haben, was irgendwie verdächtig schien. Neben CBD-Blüten, E-Liquids und Hanfölen wurden auch handelsübliche Hanfsamen und cannabinoidfreie Hanfnudeln der Asservatenkammer zugeführt. Dagegen übersahen die Schnüffler diverse Kosmetikartikel, die klar und deutlich mit dem Aufdruck CBD gekennzeichnet waren. Großes Interesse erweckte auch der Firmentresor, den die Beamten selbstverständlich einkassierten. Wie brachial die Polizei auf der Suche nach Beweismitteln vorging, verdeutlicht auch das gewaltsame Öffnen von Rohrleitungen – ohne jedoch für die schweißtreibende Tätigkeit mit einem Fund belohnt zu werden.

Der mutmaßlich legale Warendiebstahl durch die Polizei ist auch für die Betreiber von „Hempvizer“ ein Schock. Wie hoch der entstandene Schaden inklusive Sachschäden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden, dürfte aber ähnliche Dimensionen haben wie bei allen letzte Woche gebusteten Cannabis-Shops.

