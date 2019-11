Erneut Großrazzien in legalen Cannabis-Shops

Polizei stürmt Hanfläden und Wohnungen in Unterfranken, Thüringen und Berlin

Der Vernichtungsfeldzug der Strafverfolgungsbehörden gegen legale Cannabis-Shops hat am Dienstag einen weiteren traurigen Höhepunkt erreicht. Diesmal schlug die Staatsanwaltschaft Coburg zu, die richterliche Durchsuchungsbeschlüsse für mehrere CBD-Shops in Coburg, Bamberg und Erfurt sowie die Privatwohnungen der verantwortlichen Betreiber erwirkte. Die Drogenfahndung hatte im Verlauf der kriminalpolizeilichen Ermittlungen Hinweise erlangt, dass in den Hanfshops und dem dazugehörigen Onlinehandel unter anderem auch das illegale Rauschgift Cannabis zum Verkauf angeboten wird.

In den frühen Vormittagsstunden vollzog die Polizei die Beschlüsse. Auch Beamte der Lebensmittelüberwachung der zuständigen Stadtverwaltungen waren mit von der Partie, als u.a. die Filialen der „Cannameleon GmbH“ in Würzburg und Schweinfurth in Abwesenheit der beschuldigten Eigner von der Polizei geöffnet und durchsucht wurden.

Bei der mehrstündigen Razzia stellten die Beamten laut Pressemitteilung zahlreiche Beweismittel sicher, darunter diverse CBD-Cannabis-Produkte, die nun im Rahmen von Laboruntersuchungen hinsichtlich ihrer Legalität eingestuft werden müssen. Die in den Cannameleon-Shops angebotenen Cannabis-Blüten fallen aus Sicht der ermittelnden Behörden nicht unter die Ausnahmeregelung des Betäubungsmittelgesetzes und wurden vollständig konfisziert. Spezialisten der Lebensmittelüberwachung und des Bayerischen Landeskriminalamts prüfen nun, inwieweit die fünf beschuldigten Hanfladenbetreiber im Alter von 23, 26, 27 und 53 Jahren mit dem Handel von CBD-Produkten (Cannabidiol) gegen die Lebensmittelsicherheit und das Arzneimittelgesetz verstoßen haben. Die Staatsanwaltschaft stellt überdies den Vorwurf in den Raum, dass die Hanfblütentees teilweise auch an Minderjährige verkauft worden seien. „Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden gegen die Tatverdächtigen Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßiger und unerlaubter Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige sowie wegen unerlaubten, gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln eingeleitet“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Auf Presseanfrage teilte das Ordnungsreferat der Stadt Schweinfurt mit, dass eine behördlich veranlasste Schließung der Filiale derzeit nicht vorgesehen sei. Zunächst gelte es, die Ermittlungsergebnisse der Strafverfolgungsbehörden abzuwarten.

Zeugen der Razzia in Schweinfurth berichten, dass zwischen acht und zehn Polizisten die Räumlichkeiten des Cannabis-Shops durchsucht und „jede Menge Waren“ abtransportiert hätten. Die Polizeiaktion sei weitgehend ruhig und geräuschlos verlaufen.

Die Betreiber des familiengeführten Unternehmens aus Würzburg ließen hingegen via Facebook und Instagram wissen, dass sie über die „Vorkommnisse erschüttert“ sind. „Mit den heutigen Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsmaßnahmen wurden wir Zeuge von Verhaltensweisen, die man niemandem wünscht.“

Zeitgleich soll es auch eine Razzia bei einem CBD-Anbieter in Berlin gegeben haben. Näheres war bislang nicht in Erfahrung zu bringen. Die betroffene Firma ließ die Anfrage der Redaktion nach einem Statement bislang unbeantwortet.

