Regierung der Hauptstadt soll Beweise für Sinnhaftigkeit liefern

Grafik: Lukas Tkoz



Ende September machte Australien Schlagzeile, da sich die Regierung des ACT genannten Areals in und um Canberra überraschend für eine Freigabe von Cannabis in der Hauptstadt des Landes entschied. Während diese Ankündigung bei den Befürwortern der Cannabislegalisierung natürlich zu positiven Resonanzen führte, scheint die Bundesregierung Australiens nicht sonderlich begeistert von dieser Idee. Der Bundesgeneralstaatsanwalt nannte das Vorhaben „verrückt“, auch da die Gesetze des Commonwealth über die des Gebietes des ACT reichen würden, was eine ähnliche Situation wie in den Vereinigten Staaten mit sich bringen und der Polizei theoretisch ein Recht zum Eingreifen geben würde. Jetzt fordert man daher seitens der Bundesregierung eine eindeutige Erklärung, warum sich die Politiker der Hauptstadt für die Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken entschieden haben und möchte Beweise dafür aufgetischt bekommen, dass das Vorhaben eine gute Idee wäre. Die australische Bundesregierung ist gegen die Freigabe von Cannabis in Canberra und verlangt schriftliche Begründungen vom ACT Chief Minister Andrew Barr.



Der Gesundheitsminister der australischen Bundesregierung Greg Hunt führte direkt nach der Ankündigung des Vorhabens – Cannabis in Canberra zu legalisieren – an, dass die berauschenden Produkte der Hanfpflanze für das Ausbrechen von Geisteskrankheiten und Schizophrenie verantwortlich gemacht werden könnten. Auch würde Cannabis für enorme soziale Probleme sorgen können. „Es ist ein bedeutendes Risiko für die psychische Gesundheit, und ich denke, die ACT hat diese Faktoren nicht berücksichtigt. Deshalb hat einer von vier Menschen, die sich in der Drogen- und Alkoholrehabilitation befinden, Cannabis als eine der Ursachen für seine Probleme“, sagte Hunt Ende September. Jetzt schrieb er den ACT Chief Minister Andrew Barr an, und forderte von diesem eine genaue Erklärung, warum sich die Regierung in Canberra dazu entschieden hätte, Cannabis zu legalisieren, und ob die gesundheitlichen Aspekte dabei berücksichtigt wurden.



„Ich habe ernsthafte Bedenken, dass die Gesetzgebung des ACT zu weiteren Gesundheitsschäden führen und psychische Gesundheitsprobleme verschlimmern wird, insbesondere bei Personen mit familiären psychischen Störungen“, schrieb Hunt. „Ich stelle fest, dass sowohl die Australian Medical Association als auch das Royal Australian College of Surgeons Bedenken hinsichtlich der Gesetzgebung geäußert haben, wobei Letztere die Aufhebung der Gesetzgebung forderte“, führt er in dem Schreiben an. „Ich fordere Sie daher auf, zu erläutern, ob die ACT-Regierung die internationalen Beweise für die gesundheitlichen Auswirkungen von Cannabis geprüft und gegenteilige Beweise vorzulegen hat.“ In dem Brief stellte Hunt zwar auch fest, dass die globale Richtung von Cannabis in Richtung Legalisierung und Entkriminalisierung ginge, er schlug jedoch dennoch vor, dass mehr Nachforschungen über deren nachteilige Auswirkungen angestellt gehörten. Währenddessen prüft Bundesgeneralstaatsanwalt Christian Porter bereits die Rechtmäßigkeit des Gesetzentwurfs, obwohl die endgültige Fassung des Gesetzes noch zu veröffentlichen ist.



Die australische Bundesregierung ist gegen die Freigabe von Cannabis in Canberra – anscheinend hat man auch seitens der australischen Bundesregierung bislang die Ohren und Augen verschlossen gehalten, wenn es um die Vorteile der Beendigung des Cannabisverbotes und der Jagd auf gewöhnliche Bürger mit einem alternativen Konsumverhalten geht.



Eine Sprecherin der ACT-Regierung sagte, sie beabsichtige, in den kommenden Tagen „voll und ganz“ auf Justizminister Greg Hunts Brief zu antworten.

