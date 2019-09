Ab 31. Januar 2020 sind bis zu 50 Gramm und vier Pflanzen legal



Über die Politik in Australien konnte leider schon länger nichts Positives im Cannabiskontext berichtet werden. Jetzt hat sich aber wie aus dem Nichts eine große Umwälzung angekündigt, die überraschend in den Westen schwappt. Es wurde die Cannabislegalisierung im australischen Canberra bekannt gegeben, die ab dem 31. Januar 2020 für alle volljährigen Bewohner der Hauptstadt gelten soll und den Besitz sowie Anbau der bislang verbotenen Früchte erlaubt.



Einem eingereichten Gesetz hatten die Abgeordneten der Hauptstadt Australiens am Mittwoch in genügendem Maße zugestimmt, sodass die Gegenwehr seitens der Opposition nichts mehr ausrichten konnte, melden verschiedene Nachrichtenportale mit Berufung auf Nachrichten seitens Reuters. Dies macht es jetzt möglich, dass trotz eines geltenden Cannabisverbots aufgrund der Bundesgesetze im Land, eine Sonderregelung in Canberra in Kraft treten wird. Alle Über-18-Jährigen dürfen daher ab dem 31. Januar 2020 pro Haushalt bis zu vier Pflanzen hoch ziehen und im Besitz von bis zu 50 Gramm Marihuana sein. Damit ist Canberra die erste australische Kommune des Kontinents, in der Cannabis legalisiert werden wird. Verboten bleibt der Verkauf an andere Personen und auch der Konsum in der Nähe von Kindern.



Mit dieser Veränderung begibt sich das 2017 Medizinalhanf freigebende Australien auf einen ähnlichen Scheideweg, wie die Vereinigten Staaten von Amerika, wo das Landesgesetz das Bundesgesetz konterkariert. In den Staaten könnte jedoch schon in Bälde endlich der wichtige Schritt vollzogen werden und Cannabis eine legale Stellung in allen Teilen der USA erhalten, glaubt man den heiß gekochten Gerüchten über auflockernde Signale der DEA, die darauf hindeuten sollen, dass Cannabis bundesweit freigegeben werden könnte.



Bei all diesen fortschrittlichen Entwicklungen im Ausland bleibt es weiterhin verwunderlich, dass ausgerechnet im Land der Dichter und Denker die Fronten gegen eine Freigabe von Hanfprodukten beim alten Diskussionsstil bleiben. So wettert der sächsische Landtagsabgeordnete der AfD André Barth aktuell: „Vom ersten Joint bis zum Konsum von Crystal oder Heroin ist es oft nur ein kleiner Schritt.“ Parteien, die für eine Legalisierung seien, wollten bloß den Wähler zudröhnen, damit dieser offener für grüne Moral-Politik wäre, gab er gegenüber der Ostthüringer Zeitung wider.



In Australien und in weiten Teilen der USA lief die Legalisierung von Cannabis sicherlich aus diesen genannten Gründen genauso ab …

