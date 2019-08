Virtuelles Cannabis geht einen Schritt zu weit …

Globales Update eines Computerspiels aufgrund der Darstellung eines Joints

Videospiele und Kiffen sind wie Kaffee und Zigaretten – sie stellen für viele Menschen ein perfektes Team dar. Das Abtauchen in virtuelle Gefilde gefällt während des Einflusses von Cannabis besonders gut und ist dabei weniger gesundheitsschädlich als das erwähnte Suchtstoffbeispiel aus dem Supermarkt. Dennoch haben es manche prohibitionistisch eingestellte Ländern gar nicht gern, selbst wenn Marihuanakonsum nur auf dem Bildschirm stattfindet, und den Eindruck vermittelt, als gäbe es das Hanfverbot nicht. Während wenige fortschrittliche Länder und einige Bundesstaaten der USA mittlerweile ihren erwachsenen Bewohnern in der Realität erlauben, in Freiheit hochwertiges Gras in den verschiedensten Formen zu sich zu nehmen, verbietet ein Großteil der Welt die natürliche Rauschsubstanz weiterhin vehement und einzelne Staaten drehen soweit durch, dass sie die Rote Karte zeigen, wenn Joints allein am Computer berechnet werden. In Australien herrscht schon lange eine besonders strenge Regelung, was den Substanzgebrauch künstlicher Charaktere betrifft, was dort bereits einigen Games in der Vergangenheit zum Verhängnis wurde. Aber auch hierzulande geht es nicht unbedingt ganz rund, bedient sich ein Spiel der realistischen Cannabis- und Schwarzmarktthematik. Nun hat es erneut einen Entwickler getroffen, der sich anmaßte, Joints in sein Spiel zu verbauen, weshalb nun weltweit eine veränderte Fassung der Software angeboten werden wird. Virtuelles Cannabis geht schließlich einen Schritt zu weit …



Der Entwickler Bohemia Interactive hatte sich den Spaß erlaubt, in seinem Spiel DayZ Joints zu implementieren, die Spielern nach Verletzungen wieder auf die Beine helfen sollten. Das blutige Zombie-Spiel erhaschte dadurch bei der Überprüfung einer nachträglich erscheinenden haptischen Version die zürnenden Blicke des Australian Classification Boards, welches diese Anmaßung sehr ernst nahm und das Spiel jetzt aus diesem Grund letztendlich verbieten wollte. Obwohl ein hoher Gewaltgrad und menschenähnliche Gegner DayZ bestimmen, reichte die Idee Cannabis zu Heilungszwecken einzusetzen, um auf die Barrikaden zu gehen und dem Spiel die Existenz in Australien zu verwehren. Um nicht vom australischen Markt ausgeschlossen zu werden, entschied man sich nun bei Bohemia Interactive, das bislang nur geplante Element wieder aus dem Game zu entfernen und zeitgleich alle anderen Länderversionen der nun entschärften Fassung anzupassen. Weltweit wird somit nun die Version von DayZ gehandelt werden, in welcher der Einsatz von Marihuana in Joints nicht mehr möglich sein wird, damit Spieler global die gleiche Erfahrung haben und in Online-Partien keine technischen Probleme entstehen. „Wir wollen die australischen Spieler nicht vom Rest der Welt trennen, da das Spiel auch überregional gespielt wird“, sagte man seitens Bohemia Interactive gegenüber der Presse, um die getroffene Entscheidung zu rechtfertigen. Somit wird das auf 230 virtuelle Quadratkilometer begrenzte Gebiet in DayZ eine komplett Marihuana freie Zone darstellen, auf der sich das Überleben der verletzten Spieler jetzt noch etwas schwieriger gestalten wird.



Es gibt kein Gras mehr im Spiel – Survival Horror im wahrsten Sinne des Wortes.

