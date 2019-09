Die einseitige Betrachtung einer mannigfaltigen Gesellschaftsschicht

Der Einsatz von Cannabis als Rauschmittel ist schon ein ganzes Weilchen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Gerade in Deutschlands Hauptstadt Berlin kann man dies bei jedem Sommerspaziergang im Park uneingeschränkt wahrnehmen. Es lässt sich nicht länger durch Äußerlichkeiten festlegen, wer gerne einen Joint raucht, oder vor dem Flanieren einen Haschischkeks gegessen hat, sodass Klischees eigentlich der Vergangenheit angehören sollten. Weder lange Haare noch Sandalen, Dreadlocks oder Hip-Hop-Klamotten lassen sich eindeutig dem gemeinen Kiffer zuordnen, da auch Schlipsträger oder gepflegte Hipster dem Rauschmittel Cannabis nicht abgeneigt sind. Dennoch halten sich gewisse Bilder in den Köpfen der Allgemeinheit, wie ein typischer Marihuanakonsument auszusehen und sich zu verhalten hat. Hier zeigt nun eine Studie aus den USA, dass vornehmlich die Berichterstattung über das Thema einen großen Teil dazu beträgt, dass Nutzer durch Vorurteile Diskriminierung erfahren. Werden Kiffer in den Medien beleuchtet, werden Stereotypen gezeigt, die keine Veränderung der allgemeinen Wahrnehmung zulassen.



Das Portal Noizz berichtet über die Ergebnisse einer amerikanischen Studie, die sich der Analyse von Cannabisberichterstattung verschrieben hatte. Nach der Forschung wurde eindeutig, dass Medien weiterhin auf Stereotypen setzen, wenn das Thema Kiffen angesprochen wird. 500 Berichte über Cannabis von 10 verschiedenen Nachrichtenformaten wurden seitens der Forscher untersucht, wobei es sich um Artikel aus den Jahren 2013 und 2014 handelte. Besonders die genutzten Bilder, die die Medien zu den Texten veröffentlichten, waren im Interesse der Untersuchung. Hierbei kam heraus, dass sich selbst die seriösesten Publikationen auf Stereotypen stürzten, um ihren Lesern eindeutige Eindrücke über Cannabiskonsumenten zu vermitteln. Vier konservative, zwei neutrale und vier liberale Nachrichtenseiten waren im Fokus der Studie, die zu dem Schluss kam, dass 21 Prozent der genutzten Bilder klischeebehaftet waren. Schlimmer sei es jedoch noch, dass 15 Prozent der Artikelfotos den Cannabiskonsum mit einer rassistischen Verbildlichung von Kriminalität in Verbindung bringen würden. Die im wissenschaftlichen Journal Visual Communication veröffentlichten Ergebnisse der Untersuchung sprechen daher davon, dass die durchgängige Verknüpfung von Cannabisnachrichten und klischeebehafteten Stereotypen auf Bildern nur die Vorurteile gegenüber Cannabiskonsumenten stärken. Mit einer realistischen Betrachtung der Tatsachen hätte diese Form der Informationsverbreitung somit recht wenig zu tun.



Daher sollte man sich wohl auch kaum wundern, wenn eine ZDF-Reportage vom 10.09.2019 des Formats Frontal 21 sich einmal mehr auf die gefährlichen Nebenwirkungen des Kiffens konzentriert, Menschen in Therapiegruppen aufgrund ihrer schlechten Erfahrungen interviewt und erneut vor dem „um 100 Prozent“ gestiegenen Wirkstoffgehalts des Schwarzmarktmarihuanas warnt – an das nahezu alle betroffenen Teilnehmer trotz der strikt durchgesetzten Prohibition schon lange vor dem Erreichen ihrer Volljährigkeit gelangten.



Dass ein regulierter Markt vor frühzeitigem Gebrauch schützen kann, gestiegener Wirkstoffgehalt einen geringeren Verbrauch ermöglicht, und Millionen Menschen im Land keine negativen Folgen des Cannabiskonsums verspüren, entspricht dort jedoch nicht dem typischen Kifferklischee und bleibt daher auch hier lieber ein weiteres Mal so gut wie unerwähnt.



Immerhin zeigte man die Erfolge in Portugal – und zwar nicht die beim Fußball …

