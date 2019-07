Ganz Berlin ist eine Cannabis-Wolke

Es riecht gut in Deutschlands Hauptstadt



Vor mehr als fünfzig Jahren verbreitete die Studentenbewegung in der freien Stadt Westberlin Angst und Schrecken im bürgerlich-konservativen Milieu. Es wurde rebelliert, demonstriert und experimentiert – auch mit psychoaktiven Substanzen. Schon damals zeichnete sich ab, dass die Preußenstadt im Drogensumpf versinken wird und keine Macht der Welt dies verhindern kann. Alle Bemühungen der drei Staatsgewalten, Berlin mit harter Hand drogenfrei zu bekommen, waren von vorneherein zum Scheitern verurteilt und haben letztlich das ganze Gegenteil bewirkt. Heute, anno 2019, kann Berlin mit Stolz darauf verweisen, im Ruf eines Drogenparadieses zu stehen. Berlin tut gut, wenn man verbotenerweise kiffen, koksen und Pillen einwerfen will, ohne sich permanent den Rausch durch Paranoia versauen zu lassen.



Der Drogentourismus boomt wie seinerzeit in den Siebzieger Jahren des letzten Jahrhunderts in Amsterdam. Wer richtig Spaß haben will, der kommt im gottlosen Berlin auf seine Kosten. Gerade jetzt in der warmen Jahreszeit geht es rund in den Innenstadtbezirken und eine Party jagt die nächste. Kein Wochenende vergeht, an dem nicht irgendwo eine Veranstaltung stattfindet, die mal eben ein paar Tausend Menschen anzieht. Allein Pfingsten feierten rund eine Million vorwiegend junge Leute den „Karneval der Kulturen“. Begleitet wurde der Straßenumzug von einer Cannabis-Rauchwolke und Herscharen von Btm-Fachverkäufern, die von der Polizei unbehelligt ihren Dienst an den Feierwütigen versahen. Kaum Luft zu bekommen war auch auf der Hanfmesse „Mary Jane“, die Ende Juni bei schönstem Sommerwetter auf dem Areal der „Arena“ und dem dazugehörigen Badeschiff am Spreeufer mehrere zehntausend Besucher anlockte.



Und das war nur der Anfang der Berliner Partysaison. Am 27. Juli folgt ein weiteres Highlight für Leute, die sich gerne an sich selbst berauschen. Insbesondere die Pulver-Fraktion wird aus aller Welt einfliegen, um sich auf dem „Christopher Street Day“ in Ekstase zu bringen. Erwartet werden 750.000 partyerprobte Besucher, die vom Kurfürstendamm über die Straße des 17. Juni bis zum Brandenburger Tor ziehen und gegen alle guten Sitten verstoßen – und das unter den Augen der Weltöffentlichkeit, die sich wundert, dass die deutsche Polizei so etwas duldet. Über den Daumen gepeilt dürfte jeder zweite CSD-Teilnehmer eine illegale psychotrope Substanz intus haben. Die Versorgung mit dem passenden Stöffchen gewährleisten nicht nur ortsansässige Fachhändler, sondern auch Handelsreisende aus nah und fern.



Ebenso ohnmächtig wird die Staatsgewalt am 10. August zugucken, wenn die 23. „Hanfparade“ durch Berlin zieht und den Prachtboulevard Unter den Linden einnebelt. Manch Tourist aus dem funktionierenden Teil Deutschlands wird sich verwundert die Augen reiben angesichts der Masse an kriminellen Hänflingen, die ihr Recht auf freies Kiffen mittels zivilen Ungehorsams einfordern und exakt dem Menschenbild entsprechen, vor dem der Pastor daheim warnt. Um diesem Bild noch mehr Ausdruckskraft zu verleihen, möge es den Organisatoren der Hanfparade gelingen, möglichst viele Hänflinge vom Sofa zu holen und zum gemeinsamen Spaziergang durch Berlins Mitte zu bewegen.



Doch nicht nur an Großkampftagen herrscht THC-Smog-Alarm. Schuld daran trägt der Klimawandel, der mit heißen und trockenen Sommern die Berliner ins Freie treibt. Mittlerweile herrscht Parkbanknot in den Grünanlagen und an den Ufern der Stadtgewässer. Oftmals müssen sich Kiffer, die in Ruhe für sich einen Joint rauchen wollen, eine Bank mit anderen teilen, die auch entspannt für sich allein quarzen wollen. Es gibt kaum mehr Hemmungen, in aller Öffentlichkeit mit einem Tütchen im Mundwinkel durch die Stadt zu flanieren oder zu radeln. Durch die Häuserschluchten von Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln zieht des abends ein steter Ganjaduft, der immer mehr besorgte Hipster-Eltern dazu zwingt, das Kinderzimmerfenster geschlossen zu halten.



Kurz und gut, in Berlin steppt der Bär, und jeder kann nach seiner Façon selig werden, wenn er sich denn nicht allzu dämlich anstellt und Mut zur Freiheit hat. Dass die schrankenlos ausgelebte Lust am Sein auch ihre Schattenseite hat, soll nicht unerwähnt bleiben, ist aber angesichts des von sozialen und religiösen Zwängen beengten Lebens in der deutschen Provinz zu vernachlässigen.



Sadhu van Hemp

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken