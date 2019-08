Gleichberechtigung aller im CBD-Feld tätigen Geschäfte



Obwohl Cannabidiol aus Hanfpflanzen nicht dem Betäubungsmittelgesetz unterliegt und als Nahrungsergänzungsmittel nach Herleitung eines sich damit intensiv beschäftigenden Rechtsanwaltes auch nicht als neuartiges Lebensmittel bezeichnet werden kann, wird weiterhin in regelmäßigen Abständen durch die Staatsmacht eingegriffen und kleine Händler werden ohne Vorwarnung ihrer Warenbestände beraubt. Erst kürzlich konnte in Hamburg ein Großeinsatz von Drogenfahndern damit Schlagzeile machen, dass man Hanftee beschlagnahmte – auf einer Seniorenmesse fühlte sich ein Staatsanwalt berufen, dem Verkauf von CBD-Öl mittels Polizei entgegenzuwirken, um die aus seiner Sicht bestehende „Gefahr im Verzug“ schnurstracks zu beenden. Da jedoch auch große Unternehmen auf den CBD-Zug aufsprangen, jedoch keine Besuche der Staatsmacht willkommen heißen mussten, scheint es offensichtlich, dass die bestehende Unsicherheit im richtigen Umgang mit Cannabidiol Gesetzeshüter nur dort anlockt, wo geringe Gegenwehr erwartet wird. Aus diesem Grund hat sich nun der Rechtsanwalt eines CBD-Händlers mit dieser Tatsache beschäftigt und einen CBD beschlagnahmenden Staatsanwalt unter Druck gesetzt, in dem er Strafanzeige gegen die Gründer/Geschäftsführer der großen Unternehmen Rossmann und dm stellte, die bislang ohne Polizeiaufgebot mit Cannabidiol Geschäfte machen konnten. Ein Rechtsanwalt stellt Strafanzeige gegen Rossmann und dm.



Rechtsanwalt Matthias Schillo stellte gegenüber dem spontan CBD beschlagnahmenden und recht jungen Staatsanwalt Herrn Rühl Strafanzeige gegen dm Gründer Götz Werner und Rossmann Geschäftsführer Dirk Roßmann, da sich in den von ihnen aufgebauten Geschäften deutschlandweit CBD-Produkte befinden, die der Millionen Personen zählenden Kundschaft ohne ärztliche Verschreibung zum Einkaufen angeboten werden. Auch wenn die Produkte mittlerweile als Duftöle getarnt in den Handel gelangten, wäre durch die Gebrauchshinweise offensichtlich, dass sie zur Einnahme oder Anwendung am menschlichen Körper bestimmt seien. Aus diesem Grund wären die CBD-Öle im Sinne der Arzneimittelverschreibungsverordnung Funktionsarzneimittel, die nicht in dieser Form bei den beiden großen Unternehmen geführt werden dürften.



RA Schillo erklärt, dass er Werner und Roßmann als Unternehmer und gesellschaftlich engagierte Bürger außerordentlich schätze. Es geht ihm nicht um ihre Bestrafung oder um eine Beendigung des Handeltreibens seitens der namhaften Unternehmen, sondern in erster Linie um die Beendigung der Übergriffe offensichtlich unterbeschäftigter Justizorgane und die Gleichberechtigung aller in diesem Feld tätigen Geschäfte. Es kann schließlich nicht sein, dass deutschlandweit operierenden Großdrogerien der Verkauf von CBD unbeanstandet gestattet wird, während kleineren Händler das Geschäft mit Hanfprodukten durch Eingriffe der Staatsmacht zerstört werden soll.



Aufgrund der Strafanzeige gegen Rossmann und dm befindet sich der zuvor noch zu einhundert Prozent auf der sicheren Seite fühlende Staatsanwalt Herr Rühl nun unter gewaltigem Zugzwang, Gerechtigkeit bei allen im Geschäftsfeld tätigen Parteien walten zu lassen. Jetzt geht es daher darum, dass entweder schnell Schritte eingeleitet werden, die Beschlagnahmungen bei den beiden großen Unternehmen zur Folge haben, oder aber, dass sich die zuvor angeordneten Einsätze bei den kleinen Händlern nachträglich als vollkommen falsch angegangen herausstellen und rückwirkend wieder richtig gerückt gehören. Es ist schließlich längst an der Zeit, das unfaire Prozedere gegenüber allen CBD-Händlern zu beenden und eine eindeutige Rechtssicherheit in dem blühenden Geschäft zu erhalten.



Alle betroffenen Händler, die sich ebenfalls wehren wollen, können sich daher spontan hier melden: info@hanfjournal.de

