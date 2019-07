Keine große Leistung … im Gegenteil!



Die ehemalige Drogenbeauftragte der Bundesregierung – Marlene Mortler – wurde von der Cannabis-Community geschätzt wie ein Kropf am Hals. Weder nahm Marlene Mortler seit dem Beginn ihrer Karriere am 14.01.2014 die stattfindenden Veränderungen im Umgang mit Cannabis auf der gesamten Welt richtig wahr, noch informierte sie sich fachgerecht über die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die seit der stattfindenden Legalisierung in Übersee gewonnen werden konnten. Besonders auffällig machte sich die 63-Jährige durch verquere Antworten auf einfache Fragen, oder aber durch ihr Versagen als Drogenbekämpferin, da selbst ihr eigener Sohn seinen einstigen Cannabisgebrauch offen gestand.



Wie schlecht Marlene Mortler den Posten als Drogenbeauftragte der Bundesregierung ausfüllte, stellt jetzt nach ihrem Wechsel ins Europaparlament Hans Cousto auf dem TAZ-Blog öffentlich zur Schau, der sich stets intensiv mit den verfügbaren Statistiken auseinandersetzt und den Einsatz der bekennenden Legalisierungsgegnerin meist in Abständen von zwei Monaten auch beim Hanf Journal kritisiert. Nach dem offiziellen Abschied von der Drogenbeauftragten wird Mortlers Wirkung auf den Drogenhandel und Konsum analysiert und es wird offensichtlich, dass die zweimal im Amt arbeitende Person tatsächlich keine große Leistung erbrachte. Das Gegenteil ist der Fall!



Auch wenn Gesundheitsminister Jens Spahn in einer Pressemitteilung die Arbeit Marlene Mortlers lobt und besonders ihren Einsatz bei der Prävention von Drogenkonsum zu schätzen wissen will, so bleibt nach einigen Blicken auf den Drogerie-Blog der TAZ nicht mehr viel von dieser Einschätzung übrig. Schließlich haben die Methoden und Herangehensweisen der seit dem 02. Juli im Europaparlament angekommenen Marlene Mortler keinerlei positive Auswirkungen auf eine gewünschte Verringerung des Marihuanahandels oder des Cannabiskonsums gehabt. Schließlich stiegt der Konsum bei Jugendlichen und Erwachsenen stark an und konnte in keiner Weise verringert werden. Ebenfalls sind auch andere Substanzen wie Kokain oder Ecstasy in ihrer Verfügbarkeit und in ihrem Wirkstoffgehalt nicht gedämmt worden, sondern das Gegenteil trat ein.



Während noch 2013 253.525 BtM-Delikte registriert wurden, waren es im Jahr 2018 350.662 Fälle, bei denen die Polizei mit illegalen Stoffen in Verbindung kam. Eine Zunahme von mehr als 38 Prozent in fünf Jahren kann somit nicht als Erfolg gewertet werden. Schlimmer ist es aber, dass es unverhältnismäßig oft reine Konsumdelikte darstellten, während der große Schlag gegen Schmuggler und Händler nicht stattfand. Bei Cannabis wurden im Gegensatz zu den auf 13,5 Prozent angestiegenen erfolgreich durchgeführten Polizeieinsätzen gegen illegal agierende Händler ganze 48,8 Prozent mehr Kiffer gejagt, seitdem Marlene Mortler ihr Amt bekleidete, sodass man auch eindeutig von fehlender Verhältnismäßigkeit sprechen kann. Wie stark sich die Polizei auf Drogen konzentriert, ist dabei von Bundesland zu Bundesland recht unterschiedlich. Während in Bremen zwischen 2017 und 2018 sogar eine Abnahme von BtM-Delikten von -7,5 Prozent stattfand, wurde in Hamburg eine Steigerung von 25,5 Prozent gemessen.



Seit dem Amtsantritt und dem Abschied von Marlene Mortler hat sich bei dem Anteil der Cannabisdelikte im Gesamtmaß aller stark angewachsenen Drogendelikte dagegen wenig geändert. Während 2013 59,1 Prozent mit Cannabis in Verbindung standen, sind es 2018 doch gleich 61,6 Prozent gewesen, was die vom Gesundheitsminister gelobte Präventionsarbeit der ehemaligen Drogenbeauftragten der Bundesregierung selbst bei bestem Willen in kein gutes Licht rücken lässt – das Gegenteil ist der Fall. 166.531 Fälle aus 2014 stehen 216.007 aus 2018 gegenüber.



In den USA, wo Cannabis in mittlerweile elf Bundesstaaten legal für Erwachsene erhältlich gemacht worden ist, sank dagegen die Konsumbereitschaft zumindest unter Jugendlichen und Kindern messbar, was doch eigentlich ausgerechnet das hierzulande immer wieder erklärte Ziel der offensichtlich komplett falsch angegangenen Drogenpolitik darstellt.



Also keine gute Arbeit von und mit Marlene Mortler!

