Mortlers Ablenkungsmanöver

Zu Beginn ihres Redebeitrags zur Eröffnung der 62. Sitzung der UN-Suchtstoffkommission (Commission on Narcotic Drugs, CND) in Wien sagte Marlene Mortler, Drogenbeauftragte der Bundesregierung, am 14. März 2019, dass das Weltdrogenproblem weder gelöst noch kleiner geworden sei in den letzten Jahren! So sehe man in einigen Teilen der Welt eine Rückkehr zum War on Drugs, in seinem Namen Menschenrechtsverletzungen, einen rasanten Anstieg des Opiatmissbrauchs und einen weltweiten Anstieg der Drogenanbauflächen.



Gut zwanzig Jahre nach einer Sondergeneralversammlung der Vereinten Nationen (Ungass) im Jahr 1998 über das Drogenproblem überall auf der Welt soll der verbindliche Rahmen der internationalen Drogenpolitik einmal mehr neu vermessen werden. Denn jenseits eines jeden seriösen Streits steht der Befund, dass die Parole einer „drogenfreien Welt“, die im Juni 1998 in New York mit dem Ziel, die Drogen auf der ganzen Welt zu eliminieren, ausgegeben wurde, noch immer weit von der Realität entfernt ist. Zwanzig Jahre repressive Drogenpolitik, die maßgeblich von der Suchtstoffkommission, vom Internationalen Suchtstoffkontrollrat (International Narcotic Control Board, INCB) und vom Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) zu verantworten ist, führten nicht zum gewünschten Ziel einer Reduktion der Nachfrage und Verfügbarkeit der sogenannten illegalen Drogen. Das hat auch die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlener Mortler, erkannt und bekundete dies wie eingangs schon erwähnt mit den Worten „das Weltdrogenproblem ist weder gelöst noch kleiner geworden in den letzten Jahren.“ Dennoch hält sie im Widerspruch zur real existierenden Entwicklung an der Verbotspolitik, sprich repressiven Drogenpolitik, fest und will nicht einsehen, dass dieser repressive Weg auf der ganzen Linie gescheitert ist.



In ihrer Rede betonte die Drogenbeauftragte, dass wir einen ausgewogenen, gesundheitsorientierten, wissenschaftsbasierten Ansatz in der Drogenpolitik bräuchten. Zu dieser Erkenntnis kam vor 25 Jahren auch das Bundesverfassungsgericht, das in seinem Cannabis-Beschluss vom 9. März 1994 in Absatz 177 festhielt: „Angesichts der dargestellten offenen kriminalpolitischen und wissenschaftlichen Diskussion über die vom Cannabiskonsum ausgehenden Gefahren und den richtigen Weg ihrer Bekämpfung hat der Gesetzgeber die Auswirkungen des geltenden Rechts unter Einschluss der Erfahrungen des Auslandes zu beobachten und zu überprüfen.“



Über die Gefahren, die vom Cannabiskonsum ausgehen, wurde in der Zwischenzeit viel geforscht und publiziert. Man denke nur an den Bericht des Pariser Pharmazieprofessor Bernard Roques, der im Mai 1998 publiziert wurde. Der Bericht wurde im Auftrag des französischen Gesundheitsministerium von einer zehnköpfigen Expertenkommission und weiteren externen Beratern erstellt. Eine der zentralen Aussagen des „Roques-Reports“ ist die Einteilung der Substanzen in drei Risikogruppen. Zu den gefährlichsten Mitteln zählen danach Opiate, Alkohol und Kokain. In die mittlere Kategorie fallen Ecstasy, Aufputschmittel, Benzodiazepine (Beruhigungsmittel) und Tabak. Relativ geringe Risiken seien dagegen mit Cannabisprodukten wie Haschisch und Marihuana verbunden.



In Großbritannien wurden in den Jahren 2007 und 2010 unter Federführung von David Nutt ähnliche Studien durchgeführt. Auch in diesen Studien („Ein vernünftiger Maßstab zur Bewertung der Gefahren von Drogen“ und „Alkohol ist die schädlichste Droge, noch vor Crack und Heroin“) wurde Alkohol stets als wesentlich gefährlicher eingestuft als Cannabis. Und Forscher des Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven haben im Auftrag des Ministeriums für Gesundheit, Wohlfahrt und Sport im Jahr 2009 die Gefährlichkeit von Drogen für das Individuum wie auch für die Gesellschaft untersucht. Sie kamen zu dem eindeutigen Ergebnis, dass der Konsum von Alkohol in jeder Untersuchten Kategorie deutlich gefährlicher ist als der Konsum von Cannabis.



Alle diese Untersuchungen blieben für den Gesetzgeber in Deutschland ohne Relevanz und sie wurden weder in der Regierung, noch im Bundestag und auch nicht von den Drogenbeauftragten thematisiert. Dies, obwohl das Bundesverfassungsgericht bereits vor einem Vierteljahrhundert die Regierung aufgefordert hat, „die vom Cannabiskonsum ausgehenden Gefahren und den richtigen Weg ihrer Bekämpfung hat der Gesetzgeber die Auswirkungen des geltenden Rechts unter Einschluss der Erfahrungen des Auslandes zu beobachten und zu überprüfen.“ Hier kommt man nicht umhin zu fragen, welche Lobbyverbände einen so mächtigen Einfluss auf die Politik haben, um zu verhindern, dass die Regierung und das Parlament dem Auftrag des Bundesverfassungsgerichts nicht nachgekommen sind.



Nun wird mancher einwenden, dass doch vor gut zwei Jahren ein Gesetz zu Cannabis als Medizin vom Bundestag einstimmig angenommen wurde. Nun, dieses Gesetz ist in erster Linie ein Gesetz zur Verhinderung des Eigenanbaus von Cannabis seitens der Patienten. Patienten hatten sich ja dieses Recht höchstrichterlich erstritten. Dies gefiel den Lobbyisten der Pharmabranche überhaupt nicht und diese setzten alles daran, eine Regelung zu finden, damit die Patienten ihre Medizin nicht auf dem Balkon selbst anbauen dürfen.



Das Expertenkomitee für Drogenabhängigkeit (Expert Committee on Drug Dependence – ECDD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) tagte vom 12. bis 16. November 2018 in Genf. Auf dieser 41. Sitzung wurde vornehmlich über den Schaden, den der Konsum von Cannabis anrichten kann wie auch den Nutzen, den Cannabis als Medikament für die Patienten haben kann, diskutiert. Im Ergebnis forderte die WHO die UNO auf, Cannabis neu zu klassifizieren mit der Begründung, dass Cannabisblüten und Cannabisharz nicht mehr als gefährliche Stoffe eingestuft werden sollten, die keinen medizinischen Wert besitzen. Dronabinol und Tetrahydrocannabinol sollen nicht mehr als psychotrope Substanzen, sondern nur noch als Betäubungsmittel eingestuft werden. Cannabidiol (CBD) sei nicht gefährlich und könne therapeutisch wertvoll sein. CBD-Extrakte, die bis zu 0,2 Prozent THC enthalten, sollten dereguliert und am Markt frei erhältlich sein.



Lobbyisten sorgten hier dafür, dass der Bericht der WHO erst einmal vertraulich behandelt wurde und erst veröffentlicht wurde, als der Termin für die Eingabe von Behandlungsthemen auf der Konferenz der Suchtstoffkommission verflossen war. Und so kann das Thema erst im nächsten Jahr in Wien besprochen werden.



Über all diese Vorgänge – beeinflusst von Lobbyisten – schweigt sich die Drogenbeauftragte aus. Dafür setzt sie immer wieder auf das Narrativ respektive den Frame der bösen „Cannabislobyisten“. In Wien war sie sich nicht zu Schade, ihnen die Manipulation der Patienten zu unterstellen. Wörtlich äußerste sie sich am Rande der Konferenz in Wien gegenüber Journalisten mit den Worten: „Uns ist vollkommen klar, dass es Druck von Patienten gibt, denen von Lobbyisten eingeredet wird, dass Cannabis immer die beste Medizin ist.“



Besser hätte sie kaum von den vielen gut bezahlen Lobbyisten der Repressionsindustrie ablenken können. Die Reppressionspolitik basiert bekanntlich auf einer fundamentalistischen Ideologie. „Wir dürfen nicht zulassen, dass deren Ideologie wie saurer Regen auf unser Land fällt, auf Bauern, Bürger, Verbraucher“ sagte Marlene Mortler beim Politischen Fischessen 2019 in Nürnberg – allerdings nicht in Bezug zur Drogenpolitik sondern im Rahmen einer Attacke Richtung Grüne.