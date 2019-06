Analyse von Abwasser verrät den Nutzen der Cannabislegalisierung

Archiv/ Su



Obwohl mit der Legalisierung von Cannabis in Deutschland nach stichfesten Hochrechnungen Milliarden verdient werden könnten, wehren sich versteinerte Parteien gegen die Freigabe von Marihuana zu Genusszwecken. Oft wird die Gefahr der Verharmlosung seitens Hanfgegnern erwähnt, oft bezweifeln diese Personen aber auch den daraus resultierenden Nutzen. Es gäbe schließlich keine Hinweise darauf, dass ein geregelter Handel mit Cannabisprodukten den Schwarzmarkt schwächen würde, sodass nach einer Legalisierung nur noch mehr Rauschmittel im Umlauf wären. Dass die Legalisierung von Cannabis jedoch genau diesen Effekt auf den kriminalisierten Sektor ausübt, wurde nun in Washington State festgestellt, als man mittels Abwasseranalysen das Vorkommen von entstehenden Reststoffen verglich. Schwarzmarkt-Marihuana wird von legalem Handel verdrängt, wie Forscher der Universität von Puget Sound und der Universität von Washington in einer drei Jahre währenden Untersuchung feststellten.



Im Journal Addiction veröffentlichten die Forscher aus Amerika ihre Erkenntnisse über den Einfluss, den ein legaler Cannabismarkt auf den Schwarzmarkthandel ausübt. Laut den über drei Jahre gesammelten Ergebnissen, die durch Abwasseruntersuchungen zustande kamen, ließe sich feststellen, dass der Einfluss eines geregelten Hanfhandels auf den Schwarzmarktsektor bedeutend wäre. Anhand der Analysen des Abwassers aus zwei nicht genannten Gebieten des Bundesstaates, konnte herausgefunden werden, dass zwar eine Steigerung der durch Cannabiskonsum entstehenden Reststoffe stattgefunden hätte, dieses sich aber eindeutig mit dem gestiegenen Handel in legalen Geschäften deckte. Das Abbauprodukt 11-nor-9-Carboxy-Δ9-Tetrahydrocannabinol hätte sich pro Quartal seit dem Sommer 2014 bis zum Winter 2016 circa nur neun Prozent häufiger in den Abwasserproben der beiden Wasserwerke auffinden lassen, während im gleichen Zeitraum der legalisierte Handel mit Cannabis ein Wachstum von stolzen 60 bis 70 Prozent erfuhr. Da sich die gestiegenen THC-COOH-Werte im Vergleich zum steigenden Handel nur geringfügig veränderten, kann laut den beteiligten Forschern daraus eindeutig geschlossen werden, dass die Bevölkerung nun lieber auf das legale Angebot zurückgreife und dem Schwarzmarkthandel im Gegenzug den Rücken zugekehrt habe. „Angesichts der Tatsache, dass das Überprüfen des Abwassers eine Gesamtbevölkerungsmessung darstellt, deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass viele etablierte Nutzer vom illegalen auf den legalen Markt gewechselt haben“, sagten die Autoren der durchgeführten Studie nach ihrem Abschluss der Untersuchungen zum Thema. „Angesichts der Einschränkungen hinsichtlich unserer Kenntnisse bezüglich der Ausscheidungsraten der verschiedenen Formen von Cannabis, ist dies die zutreffendste Aussage, die in Bezug auf die Verdrängung des illegalen Marktes möglich ist – weil sie sich auf den tatsächlich stattfindenden Verkauf und auf die Nutzer von Abwasseranlagen beschränkt sowie auf die Abwasserstabilität von THC-COOH.“



Auch wenn bei der Messung des insgesamt von 200000 Personen produzierten Abwassers nicht definiert werden kann, ob der gleiche Personenkreis nun mehr konsumiere, oder aber mehr Personen mit dem Konsum begonnen hätten, ist es dank der Untersuchung eindeutig, dass ein legaler Cannabismarkt von der erwachsenen Bevölkerung gerne in Anspruch genommen wird – lieber als der ungewisse und mit deutlich mehr Gefahren gespickte Schwarzmarkt zumindest.



Schwarzmarkt-Marihuana wird von legalem Handel verdrängt – Punkt.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken