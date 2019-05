Berlin bekommt keinen Global Marijuana March hin

Das „Hanf Museum Berlin“ hält mit einem Info-Stand im Görlitzer Park die Stellung

Es war einmal … GMM Berlin 2017

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Dass auf die Hauptstädter im politischen Kampf gegen die Cannabis-Prohibition kein Verlass ist, zeichnete sich bereits die Jahre zuvor ab. 2017 trotteten noch 500 Teilnehmer auf dem Global Marijuana March durch Friedrichshain-Kreuzberg, 2018 waren es nur noch 300 wackere Hanffreunde, die lautstark die Freigabe des Hanfes forderten. Letzten Samstag erhob niemand mehr seine Stimme – der Nullpunkt des Berliner GMM war erreicht. Und das in der größten Stadt Deutschlands mit fast vier Millionen Einwohnern und überproportional viel Kiffern! Einzig die unermüdlichen Freunde vom Hanf Museum erinnerten mit einem einsamen Informationsstand im Görlitzer Park daran, dass sich die kriminalisierten Cannabis-Konsumenten jedes Jahr am ersten Samstag im Mai in über 200 Ländern solidarisch zeigen und über alle Grenzen hinweg die Beendigung der Prohibition einfordern. Für dieses beherzte Engagement gebührt den Hänflingen des Hanfmuseums größter Dank. Hut ab, denn es muss schon wehtun, als letzter Mohikaner die Fahne des Berliner Global Marijuana March hochzuhalten und sich wie ein Konkursverwalter vorzukommen.

Das Desinteresse der Spreeathener, sich gegen das Hanfverbot aufzulehnen, wirft natürlich Fragen auf. Woran liegt es, dass die Bewohner des größten deutschen Kiffer-Biotops den Hintern nicht hochbekommen? Hat gar Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer Recht, wenn er behauptet, Berlin sei der nicht funktionierende Teil Deutschlands?

In gewisser Weise trifft es durchaus zu, dass in der Hauptstadt der Deutschen nicht alles nach Plan läuft und die Bewohner zu Ungehorsam neigen – auch was die Einhaltung des Hanfverbots betrifft. An fast jeder Ecke bietet ein Btm-Fachhändler seine verbotene Ware feil, und der Verfolgungsdruck lässt sich locker aushalten. Aus jeder Ritze der Stadt riecht es nach Haschisch und Marihuana, und man könnte fast halluzinieren, dass die Berliner das Cannabis-Verbot per zivilen Ungehorsam längst außer Kraft gesetzt haben. Warum sich also solidarisch mit der weltweiten Hanf-Community zeigen, wenn es auch asozial geht? Ist doch alles okay im Sodom und Gomorrha an der Spree. Für die Berliner Hanffreunde besteht somit überhaupt keine Veranlassung, gegen etwas zu protestieren, was kaum noch jemanden kratzt, der es geschickt angeht.

Wenn es denn so ist, dass sich die in Berlin lebenden Bürger aus Bequemlichkeit und Selbstgefälligkeit nicht mehr für die Cannabis-Legalisierung engagieren, ist das fraglos eine traurige Entwicklung. Da sitzen sie also auf ihrer Insel der Glückseligkeit und schauen halb verblödet zu, wie die systemrelevante Elite nach ihren Maßgaben die Bevölkerung in die Zeit nach der Cannabis-Prohibition führt. Ohne nennenswerten Druck von der Straße haben sie freie Hand, die Kriegsgewinnler aus der Wirtschaft, die auf die Hanffreigabe spekulieren. Von korrumpierten Politikern lassen sie sich die Welt so zurechtbiegen, wie es ihnen gefällt – zum Nachteil der Hanffreunde, die in ihrer Trägheit und Gleichgültigkeit gar nicht merken, dass ihr Schweigen den Verbrechern in Schlips und Kragen in die Hände spielt. Denn in dieser von Kapitalgesellschaften beherrschten schönen neuen Welt kommen jene Hanffreunde nicht vor, die ihr Kraut im Balkonkasten züchten oder einen Haschischvorrat aus dem Marokko-Urlaub mitbringen.

Die Berliner sollten sich also schämen ob ihrer Teilnahmslosigkeit, die auch ein Schlag ins Gesicht derer ist, die in über 30 anderen Städten des Landes einen GMM organisiert haben – wie etwa in Annaberg Buchholz, einer Kleinstadt im Erzgebirge, wo 15 Teilnehmer, behütet von etwa gleich viel Polizisten und einem Drogenspürhund, bei winterlichem Wetter für die Cannabis-Legalisierung marschierten.

In diesem Sinne verdienen all jene Hanffreunde größte Hochachtung, die außerhalb Berlins den Global Marijuana March am Leben erhalten und die über Jahrzehnte erwachsene Cannabiskultur pflegen. Den Berlinern hingegen kann man nur attestieren, dass sie dröge Sandhocker ohne Arsch in der Hose sind.