App aus den USA bestätigt die hierzulande oft noch bezweifelten Effekte auf die Gesundheit.

Jack Flash 2013 / Bild: Kimo



In Deutschland einen Arzt zu finden, der einen aufgrund von chronischen Leiden selbst auf persönliche Nachfrage Cannabis als Medizin verschreibt, ist leider trotz ständig wachsender Patientenzahlen für einen Großteil der Bevölkerung noch immer recht schwierig. Da selbst viele Mediziner nicht von den Eigenschaften der Hanfpflanze wissen, und die grundlegenden Erfahrungen mit medizinischem Marihuana nicht ausreichend vermittelt bekommen, zweifelt ein großer Teil der Ärzteschaft immer noch an den Vorteilen der natürlichen Arznei. Dass Cannabis aber sehr gut wirkt, und neben dem akzeptierten CBD auch gerade der berauschende Wirkstoff viele nützliche Eigenschaften besitzt, bewies nun eine Smartphoneapp aus den USA, bei der Patienten ihre Erlebnisse mit dem Heilkraut direkt hinterlassen konnten. THC aus Cannabis ist ein wirksames Heilmittel.



Während in Deutschland noch Skepsis gegenüber der Heilpflanze Hanf sowie auch neuen Entwicklungen im Application-Segment herrscht, gibt es in den USA einen Durchbruch aufgrund der Zusammenführung beider Faktoren zu vermelden. Wissenschaftler der Universität von New Mexico haben aufgrund der Nutzung einer App herausgefunden, dass CBD sowie auch THC die Bestandteile aus Cannabis darstellen, welche den wichtigsten therapeutischen Nutzen beherbergen, der von Millionen Menschen geschätzt wird. Mithilfe der Releaf App, die von einem der Co-Autoren der aktuell im Journal für wissenschaftliche Berichte veröffentlichten Studie hergestellt wurde, konnte herausgefunden werden, dass besonders THC einen außergewöhnlichen Nutzen für die in medizinischer Behandlung befindlichen Konsumenten bringt, der die bisherigen Vermutungen übertrifft. Laut der auf Science Daily bereitgestellten Informationen über die Studienergebnisse gab es seitens der Nutzer der Releaf App eine übermäßige Bestätigung über den Nutzen von THC im therapeutischen Einsatz, was dem überraschenderweise weit weniger effektiv wirkendem CBD gegenüberstand. Die eingeholten Ergebnisse entstammen aus der bislang größten Datensammlung zum Thema, welche mittels Echtzeitüberprüfung durch die Nutzer der Application entstanden war.



Seit der Veröffentlichung im Jahr 2016 ist die kommerziell entwickelte Releaf App die einzige öffentlich zugängliche App zur Aufklärung der Patienten, die als anreizfrei bezeichnet werden kann und die über die Art des Produktes (z. B. Blüte oder Konzentrat), die jeweilige Verbrennungsmethode, die Cannabisunterart (Indica, Sativa und Hybrid) und auch über den Cannabinoidgehalt (THC und CBD) befragt oder Auskunft gibt. Nutzer geben über den Schweregrad ihrer Symptome Hinweise und erhalten wertvolle Rückmeldungen zu ihrem Gesundheitszustand, den Medikamentenentscheidungen und zu den klinischen Ergebnissen über diese Entscheidungen, die anhand von Symptomlinderung und Nebenwirkungen gemessen werden. Anhand dieser gesammelten Faktoren ist nun herausgefunden worden, dass entgegen der bisherigen Annahme THC einen wesentlich stärkeren therapeutischen Nutzen aufweist als es Cannabidiol – kurz CBD – in der letzten Zeit nachgesagt wurde.



„Laut unserer Studie scheint CBD keine besonders starke Wirkung zu haben, während THC messbare Verbesserungen bei der Linderung von Symptomen bewirkt. Diese Ergebnisse rechtfertigen daher die sofortige Neuklassifizierung aller Arten von Cannabis – zusätzlich zum Hanf – sodass auch Cannabis mit THC für die breite Öffentlichkeit zwecks pharmazeutischem Einsatz zugänglich gemacht werden kann“, betonte Jacob Miguel Vigil, der an der stattfindenden Forschung teilhabende Professor aus der Abteilung für Psychologie. Man habe nun die bislang bestehenden Lücken in der vorher verfügbaren medizinischen Literatur ausgefüllt und viel über die Wirksamkeit, die Dosis, Verabreichung oder die Nebenwirkungen von häufig verwendeten und im Handel erhältlichen Cannabisprodukten verstehen können, gab er dazu aus der Veröffentlichung des Berichts der Nationalen Akademien der Wissenschaften, der Ingenieurwissenschaften und der Medizin und des Ausschusses für die gesundheitlichen Auswirkungen von Marihuana für jedermann eindeutig verständlich wider.



