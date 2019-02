Alleine 2018 gab es 18400 Anträge bei den großen Versicherern.



Es war abzusehen, dass unter Krankheit leidende Bürger Deutschlands Cannabis als eine alternative Behandlungsmethode zur schweren Medikamentennutzung ausprobieren wollten. So verdoppelte sich auch die Anzahl eingereichter Cannabisrezepte im Jahr 2018 und immer mehr Patienten erhalten ihre Genehmigung auf Kostenerstattung über die gesetzlichen Krankenkassen. Da die in der Nachfrage steigende Naturarznei jedoch aufgrund grober Fehler seitens der Verantwortlichen noch mindestens bis Ende 2020 nicht im eigenen Land produziert werden kann, müssen weiterhin immer größere Mengen Medizinalhanf aus dem Ausland importiert werden, um den wachsenden Bedarf zu decken. Dies könnte sich in Zukunft noch aufwendiger gestalten, da immer mehr Menschen ihr Recht auf medizinische Grundversorgung wahrnehmen und den Patientenstamm der Cannabisnutzer noch weiter vergrößern. Mittlerweile gibt es ungefähr 40000 Cannabispatienten in Deutschland, glaubt man den Hochrechnungen des Handelsblattes, wo jüngst der Marihunaverbrauch und die genauen Zahlen der Medizinalhanfpatienten zum Thema gemacht wurden.



Laut einer angestellten Umfrage des Portals gab es aufseiten der drei großen Krankenkassen AOK, Barmer und Techniker Krankenkasse im Jahr 2018 ganze 18400 Anträge auf eine Kostenübernahme der finanziellen Ausgaben für Cannabismedizin, von welchen circa zwei Drittel – also 12500 – angenommen wurden. Im Jahr 2017 waren es ab März und dem Inkrafttreten des Medizinalhanfgesetzes gerade einmal 8800 Anträge, was zeigt, wie sich die Nachfrage nach Cannabis seitens Patienten innerhalb eines Jahres erhöhte und wie sehr sich die Kassen an die neuartigen Forderungen angepasst haben. Insgesamt hätten die drei Krankenkassen, welche über 50 Prozent der Versicherten in Deutschland betreuten, seit März 2017 circa 21300 Anträge auf Kostenerstattung genehmigt, was das Handelsblatt zu der Aussage bewegt, dass ungefähr 400000 Hanfpatienten in unserer Mitte existieren müssten. Diese würden jedoch nicht ausschließlich mit den aufwendig importierten Knospen der Hanfpflanze versorgt werden, sondern häufig auch mit cannabishaltigen Zubereitungen oder Fertigarzneien behandelt werden. Nur 38 Prozent jener offiziell geführten Kassenpatienten würden Cannabis in Reinform erhalten. Aufgrund der wachsenden Nachfrage hätten neun Importeure seit März 2018 auch schon ihrer Höchstmengeneinfuhrerlaubnis ausweiten wollen und das Maximum von 25600 Kilogramm beantragt. Hier sehen nicht nur Politiker der Linken das Problem mit der Cannabisagentur, welche pro Jahr gerade einmal 2600 Kilogramm für den deutschen Markt produzieren lassen möchte, sodass offensichtlich wird, wie sehr sich die politische Riege im Bezug zu medizinischem Marihuana verschätzt hat. Allein bei der Minimalrechnung des BfArM, das pro Patient ein Gramm pro Tag vorsieht, käme schon bei 10000 Behandelten eine Summe von 3650 Kilogramm pro Jahr als Ergebnis heraus, was den Fehler im System klar erkenntlich macht. Anstatt die Produktion von 10,4 Tonnen in vier Jahren anzustreben, würden laut dem Sprecher für Drogen- und Verfassungspolitik der Linkspartei bereits mindestens 100 Tonnen für den deutschen Arzneimittelsektor benötigt. Das BfArM weist die Kritik jedoch von sich, schließlich stellten Importe von Medizinalhanf auch in Zukunft noch eine Option für das Hanfentwicklungsland Germany dar.



Die simple Lösung des Problems durch privaten Eigenanbau kommt hier somit wohl weiterhin einfach nicht für 40000 Patienten infrage – dieser Ansatz wäre ja schließlich sofort hochgradig illegal.