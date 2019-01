BfArM plant erste Cannabis-Ernte für Ende 2020

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) beendet Ausschreibungsverfahren für Medizinalhanfanbau

Bild: Kimo

Nach etlichen Verzögerungen ist es den Beamten des BfArM gelungen, die Ausschreibung für die staatlich kontrollierte Produktion von Medizinalhanfblüten zu beenden. Das gab die in Bonn ansässige Behörde am Montag bekannt. Die Angebote werden jetzt geprüft und ausgewertet. Ende 2020 soll dann in Deutschland erstmals Cannabis für medizinische Zwecke geerntet werden.

Um diesen Termin halten zu können, will das BfArM im zweiten Quartal 2019 den ausgewählten Produzenten endgültig den Zuschlag geben. Insgesamt haben 79 Bieter bzw. Bietergemeinschaften 817 Angebote für 13 Lose eingereicht. Die Ausschreibung bezog sich auf 10,4 Tonnen Cannabis, die sich auf vier Jahre mit jeweils 2600 Kilogramm verteilen. Um auch kleineren Unternehmen die Möglichkeit einzuräumen, am Ausschreibungsverfahren teilzunehmen, hatte das BfArM die Jahresmenge auf 13 Lose zu je 200 kg verteilt.

Die Bewerber hatten im Zuge des Verfahrens über 200 Fragen zu beantworten. Laut BfArM war eine Verlängerung der Angebotsfrist um sieben Wochen notwendig, da Klarstellungen seitens der Bieter erforderlich waren. In einem Fall wurde der Nachprüfungsantrag von der Vergabekammer des Bundes abgelehnt, mit der Folge, dass der Bieter gegen die Entscheidung vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf Klage führt. Das Urteil steht noch aus und wird Mitte April erwartet. Das ist insofern von Bedeutung, da die Zuschlagserteilung im Vergabeverfahren vor der Urteilsverkündung nicht erfolgen kann. Bekommt der Kläger Recht, dürfte die Ankündigung des BfArM, noch Mitte des Jahres zu Potte zu kommen und Ende 2020 die erste Cannabis-Ernte einzufahren, etwas sehr optimistisch gewesen sein.

Ursprünglich war der Start des Anbaus von Cannabis zu medizinischen Zwecken in Deutschland für 2019 vorgesehen, doch der Termin konnte nicht gehalten werden, weil die Ausschreibung wegen eines Verfahrensfehlers wiederholt werden musste. Im Zuge dessen hatte das BfArM auch die Gesamtmenge der ausgeschriebenen Medizinalhanfblüten mit Blick auf die stetig steigende Patientenzahl von 6.600 auf 10.400 Kilogramm erhöht.

Doch wer rechnen kann, weiß, dass auch diese Menge bei Weitem nicht ausreichen wird, um die zunehmende Nachfrage zu befriedigen. Auch nach dem angekündigten Start der Cannabisproduktion Ende 2020 wird Deutschland auf Cannabis-Importe aus den Niederlanden und Kanada angewiesen sein.