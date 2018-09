Verdopplung der Cannabisrezepte im zweiten Quartal 2018

Knapp 80000 Cannabisverordnungen zulasten der gesetzlichen Krankenkassen im gesamten Halbjahr.

Auch wenn Krankenkassen an der Wirksamkeit von Cannabismedizin noch zweifeln, so sind sich eine stetig wachsende Anzahl Patienten sicher, dass ihnen das natürliche Arzneimittel gegen ihre Leiden hilft. Ähnlich sehen das wohl auch die behandelnden Mediziner, die sich häufiger dazu bereit erklären, Kranken das heilende Pflanzenprodukt zu verschreiben. So lässt es sich wohl auch erklären, dass fast eine Verdopplung der Cannabisrezepte im zweiten Quartal des Jahres 2018 gemessen werden konnte, welche die Nachfrage nach dem Heilmittel sichtbar demonstriert. Knapp 80000 Cannabisverordnungen sind zulasten der gesetzlichen Krankenkassen im ersten Halbjahr ausgestellt worden, die allesamt durch den aufwendigen Import der hier noch nicht wachsenden Medizin abgedeckt werden müssen.

Von 35709 Rezepten im ersten Quartal von 2018 hat sich die Anzahl der Cannabisverordnungen laut einer Sonderbeilage zu medizinischem Marihuana des GKV-Spitzenverbandes auf 79894 ausgestellte Rezepte erhöht. Dies entspricht ungefähr einer Verdopplung innerhalb von drei Monaten. Dabei wären über 31000 Rezepte für unverarbeitete Cannabisblüten, knapp 25000 Rezepte auf cannabishaltige Zubereitungen und etwas über 22000 Rezepte für Sativex ausgestellt worden, deren Kosten die gesetzlichen Krankenkassen zu tragen hatten. Privatpatienten und Selbstzahler sind nicht in den abgegebenen Angaben enthalten, sodass die genaue Menge weiterhin im Dunkeln bleibt. Ebenso lässt sich kein Rückschluss auf Patientenzahlen ziehen, da jedes einzelne Rezept – auch Folgerezepte – in die Zählung einflossen und somit jegliche Hochrechnung verhindern.

Eindeutig ist aber, dass sich seit dem Inkrafttreten des Medizinalhanfgesetzes in Deutschland ein klarer Trend hin zur Cannabismedizin abzeichnet, den die Regierung während des Ausbaldowerns vollkommen übersehen hat. Die Anzahl der Patienten hat sich schließlich nach einer kurzen Lernphase sprunghaft erhöht, weshalb die lange Verzögerung beim heimischen Medizinalhanfanbau schwerwiegende Folgen haben wird. Während die Importe aus dem Ausland trotz ihrer ebenso verdoppelten Liefermengen den steigenden Bedarf niemals abzudecken vermögen, fließen viele Einzahlungen der deutschen Krankenversicherten in fortschrittlicher eingestellte Nachbarländer. Während die Patientenzahlen weiterhin sprunghaft ansteigen werden, reichen selbst die zukünftig eingerechneten Höchstmengen der heimischen Produktion schon nicht mehr aus, bevor die Samen dafür überhaupt in Erde gepflanzt worden sind.

Bis diese realitätsferne Planwirtschaft der Regierung nicht in ein sinnhaftes Geschäftsmodell – wie auch ein geschütztes Bürgerrecht – verwandelt wird, bleibt vielen Firmen und Patienten nur eines übrig: Die Hoffnung darauf, dass wenigstens Cannabidiol aus Industriehanf gewisses Leid vermindern kann und die Abstinenz des Wirkstoffs THC vielleicht kurzzeitig vergessen lässt …