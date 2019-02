Morgen Kinder wird’s was geben!

Nach 2020 kommt legales Gras auch aus Deutschland.





Viele Tausend Kranke in Deutschland sind seit März 2017 ihrem Arzt auf die Pelle gerückt und haben ihren Mediziner des Vertrauens auf die veränderten Umstände im Land aufmerksam gemacht, die die Nutzung von Marihuana bei den unterschiedlichsten Leiden betreffen. Seitdem erhält ein gewisser Prozentsatz dieser Menschen das Gegenmittel gegen starke Pharmazeutika per Krankenschein und darf sich endlich etwas glücklicher schätzen, effektiv etwas gegen Schmerzen, Migräne und viele andere Symptome auf reiner Naturbasis anstellen zu können. Solange der Import von medizinischem Cannabis durch ausländische Lieferungen abgesichert ist, lohnt sich der Gang mit einem Rezept in der Hand zur Apotheke meist, doch noch zu häufig führte genau dieser Weg ins Leere, weil nicht genügend Gras aus dem Ausland verfügbar war. Da die mit der Verteilung von Anbaulizenzen betreute Cannabisagentur bereits mehrfach systematische Fehler in dem komplizierten Ausschreibungsverfahren machte, wird es auch weiterhin für den einen oder anderen Kranken schwierig sein, zukünftig die ärztlich verschriebene Arznei zum notwendigen Zeitpunkt in Empfang nehmen zu dürfen. Ende Januar hat sich die unter BfArM-Führung gegründete Agentur dazu in einer Pressemeldung zu Wort gemeldet und bestätigte, dass frühestens erst Ende 2020 mit einer ersten Ernte von Cannabis zu medizinischen Zwecken aus heimischen Gefilden gerechnet werden kann, was die Situation für den wachsenden Klientenstamm nicht rosiger erscheinen lässt.



Über drei Jahre nach der oft nur als Kurzschlussreaktion der Regierung bezeichneten Medizinalhanffreigabe wird schließlich nicht die benötigte Menge für deutsche Krankenkassennutzer produziert werden, sondern nur ein bereits als zu geringer Anteil beschriebener Tropfen auf dem heißen Stein eingefahren werden können – falls überhaupt. Bislang konnte die sogenannte Cannabisagentur schließlich bloß das Ausschreibungsverfahren abschließen und möchte nun – nach der Beendigung eines noch laufenden Gerichtsverfahrens – zur Tat schreiten, und die Genehmigungen zu Produktion von Medizinalhanf an die fähigsten Bewerber verteilen. 13 Lose, welche zwingend zur Herstellung von insgesamt 2600 Kilogramm Marihuana pro Jahr benötigt werden, sollen unter 79 Bietern aufgeteilt werden, welche zusammen 817 Angebote eingereicht hatten. Fraglich dürfte bei der anstehenden Lotterie werden, inwieweit sich die Handhabung der Thematik seitens der genannten Agentur verbessert hat und wie fair die Verteilung vonstattengehen wird. Erst anschließend dürfen alle von Lieferengpässen betroffenen Patienten hoffen, dass es künftig zumindest eine weitere Quelle der benötigten Medizin im Schrank des Apothekers zu vermelden gibt.



Immerhin ist in den vergangenen Monaten aber in anderen Ländern der Groschen jedoch so weit gefallen, dass man den Export der immer begehrteren Naturmedizin als eine lukrative Einnahmequelle erkannte, sodass der hiesige Pflanzensektor immer mehr an Bedeutung verlieren könnte, bevor er überhaupt in Fahrt gekommen ist. Dies könnte letztendlich zum Vorteil für die mit einem Cannabisrezept ausgestatteten Personen werden, da in diesem Falle – nach weiteren Importbemühungen – wenigstens mit qualitativ hochwertigen Produkten aus den verschiedensten Teilen der Erde gerechnet werden darf. Etwas, was das deutsche Medi-Weed im Jahr 2020 erst noch im Praxistest unter Beweis stellen muss. Läuft es hierzulande jedoch ähnlich wie beim Berliner Flughafen, dem Dieselskandal oder den gerichtlich verteidigten Fernseh- und Rundfunkgebühren einfach weiter, ist jedoch bereits jetzt schon abzusehen, dass noch mehr Ungereimtheiten und Hürden lange vor einer ersten Ernte des grünen Gesundheitsgoldes in Sichtweite gelangen. Daher verhält es sich beim Anbau von Cannabis zu medizinischen Zwecken ähnlich wie mit den anderen offensichtlichen politischen Fehlleistungen im Land, die einzig nur noch an eines erinnern – an einen ausgeklügelten Schildbürgerstreich.



Menschenskinder.