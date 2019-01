Deutscher Hanfverband erhält neue Ortsgruppe in Bochum

Cannabisaktivisten formieren sich im Namen des DHV.



Der Deutsche Hanfverband ist weiterhin die wichtigste Organisation in Deutschland für Cannabiskonsumenten und Befürworter einer Legalisierung von Marihuana. Doch nicht nur in den Büroräumen Berlins oder auf speziellen Veranstaltungen sorgen die fleißigen Mitarbeiter des DHVs für sichtbare Fortschritte in der politischen Diskussion oder bieten Hilfestellungen für Branchenvertreter und Angehörige der Szene. Mittlerweile gibt es eine stattliche Anzahl von freiwilligen Unterstützern, die dem Verband mit weit mehr als nur mit finanziellen Mitteln unter die Arme greifen, da sie selbst in ihrer Umgebung zur Tat schreiten. Verschiedene Ortsgruppen haben sich auf diesem Weg bundesweit an den verschiedensten Stellen gegründet, von denen es mittlerweile schon die stattliche Anzahl von 14 Stück in Deutschland gibt. Erst kürzlich konnte der Ortsverband in München dem dortigen Oberbürgermeister viele gesammelte Unterschriften überreichen, die diesen sofort zu Aussagen bewegten, die ganz untypisch für die bayrische Landeshauptstadt klingen. Damit noch weitere Erfolge im Land aufseiten der Legalisierungsbewegung in nächster Zeit errungen werden können, schließen sich nun auch noch anderswo die aktiven Mitglieder und Freunde des Deutschen Hanfverbandes zusammen und formieren sich geschlossen in lokalen Vereinigungen, die an Ort und Stelle gegen das Hanfverbot eintreten wollen. Der Deutsche Hanfverband erhält jetzt eine neue Ortsgruppe in Bochum, wie die Initiatoren des dortigen Vorhabens der Presse per elektronischer Briefnachricht mitteilten. Weitere Cannabisaktivisten formieren sich Ende Januar dort dauerhaft im Namen des DHV, um erst einmal etwas Werbung für die Anfang Mai anstehende Hanfdemonstration Global Marijhuana March zu machen. Eine offizielle Pressemitteilung gibt über die noch stattfindenden Ereignisse eine kleine Auskunft und lädt alle interessierten Freunde des Legalisierungsgedanken zum fröhlichen Mitmachen ein:

„Cannabis-Aktivisten gründen Ortsgruppe des Deutschen Hanfverbandes in Bochum





Am Dienstag, den 29.01., treffen sich Aktivisten und engagierte Bürgerinnen und Bürger im sozialen Zentrum Bochum mit einem gemeinsamen politischen Interesse. Ihr Ziel ist die vollständige Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Dafür möchten sie künftig auch in Bochum werben. Zu diesem Zweck wollen die Hanffreunde eine Ortsgruppe des Deutschen Hanfverbandes gründen. Der Verband setzt sich auf Bundesebene für das Genussmittel, Medikament und den Rohstoff Cannabis ein und wird die Arbeit der Aktivisten vor Ort mit Rat und Tat unterstützen. Als ersten Schritt planen die Organisatoren des Treffens für die deutschlandweite Legalisierungs-Demonstration im kommenden Mai zu werben. Der „Global Marijuana March“ startet am 04.05. um 13 Uhr in Dortmund. Für die Hanffreunde aus Bochum und Umgebung ist klar: für eine bessere Drogenpolitik müssen viele Menschen zusammen auf die Straße gehen!





Termin:

Die DHV Ortsgruppe Bochum trifft sich erstmalig am 29.01.19 um 19 Uhr im Sozialen Zentrum Bochum, Josephstraße 2, 44791 Bochum

Interessierte sind herzlich willkommen.





Zum Deutschen Hanfverband:

Der DHV strebt eine legale, verbraucherfreundliche Marktregelung für das Genussmittel Hanf an – von der Produktion über den Verkauf unter klaren Jugendschutzauflagen bis zum Eigenanbau. Die Diskriminierung und Verfolgung von Cannabiskonsumenten wollen wir beenden. Außerdem geht es uns um die Förderung des Rohstoffs Hanf in seinen verschiedenen Erscheinungsformen und bessere Bedingungen für die Nutzung von Cannabis als Medizin.“ Deutscher Hanfverband Düsseldorf



Legalize – mit dem DHV in Bochum!