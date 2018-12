Sterbenskranke dürfen ab sofort auch Schwarzmarktcannabis nutzen.

Schon im Oktober 2017 wurde bekannt, dass die neue Premierministerin Neuseelands Jacinda Ardern einen Umschwung in der Cannabispolitik anstrebt. Mittels Volksentscheiden plante die aufgeschlossene Dame, dass Marihuana für Genusszwecke binnen der folgenden drei Jahre für die Bevölkerung legal erhältlich gemacht werden solle. Um einen Schritt in diese Richtung voranzugehen – und erkrankten Neuseeländern bereits im Vorfeld Linderung ihres Leidens zu ermöglichen – legalisierte man nun medizinisches Marihuana sowie den Gebrauch von Schwarzmarktcannabis für Sterbenskranke. Neuseeland verabschiedet ein fortschrittliches Medizinalhanfgesetz.

Am Dienstag hat das neuseeländische Parlament den Gesetzesentwurf verabschiedet, der es fortan Tausenden kranken Bewohnern des südwestpazifischen Landes erlaubt, medizinisches Cannabis über ärztliche Verordnungen zu erhalten. Bis jedoch eine staatlich abgesicherte Versorgung in erforderlichem Maße über Apotheken funktioniert, erhalten sterbenskranke Personen das Recht, ihr Leid mit Marihuana des Schwarzmarktes zu lindern, sollten sie der Meinung sein, dass das Naturheilmittel ihnen die einzige Hilfe bietet. Das verabschiedete Gesetz erlaubt heimischen Konzernen ebenfalls den Anbau und den Export des global stetig in der Nachfrage wachsenden Pflanzenproduktes, was im Hinblick auf die sozial häufig zurückgelassenen Gemeinschaften der Māori für diese als ein Game-Changer betrachtet wird. Da in diesen Gemeinden schon oft auf illegalem Wege Cannabis produziert worden sein soll, könnte der Umschwung in ein legales Geschäftsfeld hier vielen dem Volksstamm angehörigen Personen eine neue Chance bieten, da dank der schon heimlich im Vorfeld gewonnenen Erfahrungen ein Vorteil für diesen bestimmten Kreis bestünde. Der ausführende Direktor der Drug Foundation Ross Bell sagte zur Verabschiedung des neuseeländischen Medizinalhanfgesetzes, dass er hoffe, einheimische Bürger in dem sich auftuenden legalen Geschäftsfeld engagiert zu sehen – und dass sich die einst illegal agierenden Cannabisbauern mit ihrem Wissen zukünftig in der nun erlaubten Branche entfalten können. Auch wenn sich der Sprecher des dortigen Gesundheitsministerium Shane Reti nicht von dem schon abgewunkenen Regelwerk überzeugt zeigt und die Ausführungen im Gesetz als „faul und gefährlich“ bezeichnet, so spricht der Gesundheitsminister David Clark selbst voller Enthusiasmus über den stattfindenden Fortschritt im medizinischen Sektor Neuseelands. „Menschen, die sich aufgrund von Krankheit ihrem Lebensende nähern, sollten sich keine Sorgen machen müssen, ob sie festgenommen oder inhaftiert werden, nur weil sie versuchen ihre Schmerzen mit der Hilfe von Cannabis zu überstehen“, sagte er, nachdem er die nicht mehr von der Hand zu weisenden Beweise über die Heilwirkung von Marihuana in den Vordergrund rückte. Auch Sandra Murray, die Leiterin einer Legalisierungskampagne, zeigte sich über die Ergebnisse erfreut und deutet die Schritte als ein eindeutiges Zeichen, welches der Bevölkerung Neuseelands beweist, dass das eigene Land nicht fest in der Vergangenheit verhaftet sei.

Also ungefähr das genaue Gegenteil aller hierzulande wahrnehmbaren Vorkommnisse im Bezug zu medizinischen Cannabis.