ADHS-Patient hat keinen Anspruch auf Cannabis

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hat erheblichen Zweifel am Nutzen von Cannabis bei Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (ADS/ADHS)

Sadhu van Hemp

Einen mehr als seltsamen Beschluss in einem Beschwerdeverfahren hat gestern das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen in Celle veröffentlicht. Demnach ist die Weigerung der Krankenkasse, einem 31-jährigen ADHS-Patienten die Kosten für Medizinalhanfblüten zu erstatten, rechtens. Das Gericht ist der Auffassung, dass in diesem Fall nicht ansatzweise eine „schwerwiegende Erkrankung“ nachgewiesen sei, um das Medikament zu verordnen. Überdies bestünden erhebliche Zweifel am Nutzen von Medizinalhanfblüten bei ADHS, da es bislang keine Belege dafür gebe. Vielmehr könne die „Droge“ die Symptome von ADHS im Erwachsenenalter noch verstärken.

Die Begründung des Beschlusses und der Leidensweg des Beschwerdeführers stehen konträr zueinander. Der 31-Jährige leidet unter Depressionen, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, einem verstärkten Bewegungsdrang und einer Impulskontrollstörung. 2013 wurde eine ADS-Diagnose gestellt und eine Therapie mit Ritalin eingeleitet. Zwei Wochen nach Beginn der Therapie stellten sich Nebenwirkungen wie Niedergeschlagenheit, Appetitlosigkeit, Schwächegefühl und Kraftlosigkeit ein. Zudem wurde er im Juli 2015 mit Strattera behandelt, und alles deutete darauf hin, dass es sich bei der Erkrankung um ADHS handelt.

Am 16. Dezember 2015 wurde dem Patienten auf ärztliche Verordnung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) eine Erlaubnis zum Erwerb von Medizinal-Hanfblüten erteilt. Diese Erlaubnis wurde im März 2018 widerrufen – wie bei vielen anderen Patienten auch, nachdem die Änderung des Betäubungsmittelgesetzes die Antragstellung beim BfArM überflüssig gemacht hatte. Ebenso wurde der Antrag auf Erteilung einer Ausnahmeerlaubnis zum Eigenanbau von Cannabis zu medizinischen Zwecken verworfen.

Daraufhin stellte der 31-jährige Mann aus Göttingen einen Antrag auf Kostenübernahme durch die Krankenkasse, der jedoch abgelehnt wurde, da keine schwerwiegende Erkrankung vorläge und Verwendung von Cannabis bei diesem Krankheitsbild medizinisch zweifelhaft sei. Somit stand der Cannabis-Patient im Regen, denn als Empfänger von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch ist er finanziell nicht in Lage, seinen Bedarf an Medizinalhanfblüten aus eigener Tasche zu zahlen. Das Sozialamt hatte den Antrag auf Mehrbedarf im April 2018 abgelehnt.

Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen folgte nun in seinem Beschluss vom 27. November 2018 der Rechtsauffassung der Krankenkasse, dass Cannabis keine anerkannte Ausweichbehandlung bei ADS/ADHS ist. In der Begründung heißt es, dass keine schwerwiegende Erkrankung glaubhaft gemacht werden konnte und die Diagnose ADHS nicht gesichert sei. Zudem könne den Befundberichten nichts Verwertbares über die Schwere der ADHS-Erkrankung entnommen werden. In den Beschluss floss auch ein äußerst gefälliger Arztbericht ein, der dem Cannabis-Patienten attestiert: „Der Patient sei völlig fixiert auf die Medikation.“

Das wirklich Seltsame an dem Beschluss ist, dass das Sozialgericht in Celle völlig ignoriert, dass der Beschwerdeführer bereits 2015 nach einem intensiven Prüfverfahren vom BfArM als anerkannter ADHS-Patient eine Ausnahmegenehmigung erhalten hatte.

Warum also auf einmal Pustekuchen und die richterliche Aufforderung, sich ab sofort nur noch leicht krank zu fühlen? Nur weil eine Krankenkasse aus wirtschaftlichen Erwägungen der Meinung ist, dass ADS/ADHS nichts Schwerwiegendes ist und das Leben der Betroffenen überhaupt nicht beeinträchtigt wird?

Das Sozialgericht in Celle stellt sich mit dem Beschluss gegen das Urteilsvermögen der Mediziner und alle wissenschaftlichen Studien, die genau das Gegenteil belegen. Die einzig richtige Entscheidung der drei Sozialrichter hätte sein müssen, den Ball dem Gesetzgeber zuzuspielen. Dass sich die Krankenkasse ziert, für das Versäumnis der Sozialgesetzgebung geradezustehen, ist nämlich durchaus verständlich. Denn wie heißt es so schön: Eltern haften für ihre Kinder. Ergo ist Vater Staat in der Pflicht, seinen hilfsbedürftigen Landeskindern ein menschenwürdiges Existenzminimum zu sichern – und notfalls auch die Medizin zu bezahlen.