Die USA erhalten einen weiteren Bundesstaat mit legalem Marihuana.

Die in der Nacht zum 07. Oktober stattfindenden Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten ließen Bürger in vier Bundesstaaten zeitgleich über den künftigen Umgang mit Marihuana abstimmen. Während in North Dakota und Michigan über die komplette Legalisierung entschieden werden konnte, galt es in Utah und Missouri herauszufinden, ob medizinisches Cannabis in Zukunft legal für Kranke verfügbar gemacht werden solle. Und auch wenn das Ergebnis in North Dakota nicht zum Umlenken in der Drogenpolitik genügte, gab es einen messbaren Wahlsieg für Cannabis bei den Midterm Elections in den anderen Teilen der USA.

Bereits neun Bundesstaaten – sowie Washington DC – besitzen derzeit schon liberale Regulierungsgesetze, welche den Konsum und Handel von berauschenden Hanfwaren aus dem Schwarzmarkt heben konnten und so zu einem in der Öffentlichkeit akzeptierten Feld umwandelten. Nun gesellt sich nach den Midterm Elections am Dienstag ein weiterer Bundesstaat hinzu, in welchem die Staatsmacht zukünftig keine Bemühungen mehr anzustellen hat, sollte von potentem Cannabis die Rede sein. Michigans Bürger stimmten via Volksentscheid mit 56 Prozent für das sogenannte Proposal 1, welches dafür Sorge trägt, dass folgend ein regulierter Markt für das Genussmittel Cannabis geschaffen werden kann. Fortan wird es Personen über 21 Jahren in Michigan gestattet bis zu zwölf Hanfpflanzen anzubauen, oder sich straffrei in einem Shop zwecks persönlichen Konsumvorhabens mit einer gewissen Menge einzudecken – sobald es diese Bezugsquellen gibt. Voraussichtlich ab 2020. 70 Gramm dürfen nun jedoch von Personen unterwegs mitgeführt werden, 280 Gramm zuhause besessen. Somit hat die zuletzt jährlich 22000 in Michigan lebenden Amerikanern die Freiheit raubende Verfolgungspolitik endlich ein Ende und wird nach Aussagen von Fachexperten dadurch die dortigen Steuerzahler um circa 94 Millionen Dollar weniger erleichtern.

Auch in Utah und Missouri werden in Bälde weniger Menschen für den Gebrauch von Marihuana ins Gefängnis müssen, da dort mit 53 Prozent beziehungsweise 66 Prozent die jeweiligen Vorschläge für Gesetzesänderung angenommen wurden, die den Einsatz von medizinischem Marihuana im Krankheitsfall erlauben. Proposition 2 und Amendment 2 führen dazu, dass fortan in 33 Bundesstaaten der USA die natürliche Medizin aus Hanf ohne freiheitsberaubende Nebenwirkungen von bedürftigen Betroffenen eingenommen werden darf.

Nur in North Dakota wollten die Bewohner noch nicht in die Liga der legalisierenden US-Bundesstaaten aufsteigen, wo sich ganze 59 Prozent gegen das geplante Vorhaben des dortigen Referendums während ihrer Stimmabgabe entschieden. Möglich scheint diese verwunderliche Abneigung jedoch, da weder Besitzmengen noch Anbaugrenzen in dem als Measure 3 bezeichneten Legalisierungskonzept vorgegeben wurden, noch irgendwelche ausgetüftelte Regelwerke und Regulierungswerkzeuge für den anschließend legalisierten Handel existierten.

Insgesamt also eine recht vernünftige Wahl.