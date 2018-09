Ein Jahr hanfpolitischer Stillstand

Sadhu van Hemp

Vor einem Jahr wählten die Deutschen ein neues Parlament und bekamen die alte Regierung. Zwar hat es ein Weilchen gedauert, bis die Sozialdemokraten das Versprechen ihres Parteivorsitzenden Martin Schulz brachen und nicht wie angekündigt in die Opposition gingen, doch zuletzt obsiegte der Wunsch, sich ein bequemes Plätzchen auf der Regierungsbank zu sichern. Und so kam es, wie es kommen musste: Der Schulz-Zug wurde aufs Abstellgleis umgeleitet und die SPD kroch zurück in „Muttis“ Schoß, um von dort zu neuen Horizonten aufzubrechen.

Seitdem ist alles beim Alten. Die CDU/CSU regiert und der sozialdemokratische Juniorpartner kuscht wie ein dressiertes Hündchen. Allein das Bild, das Vizekanzler Olaf Scholz neben der Bundeskanzlerin abgibt, sagt alles über die Machtverhältnisse innerhalb der Regierungskoalition aus. Scholz und seine Genossen sind zu Mitläufern verkommen, die völlig orientierungslos und fernab jeder Sozialdemokratie im Windschatten der Christdemokraten schlafwandeln, die ihrerseits von rechtsextremen Neuparteien vor sich her getrieben werden. Die SPD steuert sehenden Auges in die politische Bedeutungslosigkeit, und es ist schwer vorstellbar, dass eine derart unbewegliche und überalterte Partei aus den eigenen Reihen noch so etwas wie frisches Personal rekrutieren kann.

Wie elendig es um die Sozialdemokratie in Deutschland bestellt ist, belegt auch der Unwille der Partei, sich endlich ohne Wenn und Aber der Frage nach einer Cannabisfreigabe zu stellen. Weder die Parteivorsitzende Andrea Nahles, noch Vizekanzler Olaf Scholz geben vernünftig Auskunft darüber, wie man sich das vorzustellen hat, unter der Ägide der SPD bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag den längst verlorenen Anti-Hanf-Krieg zu führen. Millionen Bürger und Bürgerinnen würden schon gerne wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie auf dem Wahlzettel ihr Kreuzchen bei der SPD machen. Zumal es genug politische Alternativen gibt, die eine Hanffreigabe auf der Agenda haben. Grüne, Linke und Liberale zeigen keine Feigheit vor dem politischen Feind im eigenen Lager und werben offen für einen Paradigmenwechsel in der Cannabispolitik. Dort haben die Parteispitzen längst begriffen, dass eine moderne und der Zukunft zugewandte Politik, die alle Menschen, ob jung oder alt, mitnimmt, das beste Rezept gegen die zunehmende Politikverdrossenheit und Abwanderung zu rechtsextremen Parteien ist.

Der SPD sei dringend angeraten, dem Anti-Cannabis-Krieg zu entsagen, denn wer zu spät kommt, den bestraft bekanntlich der Wähler. Kein Sozialdemokrat ist dazu verpflichtet, bis zur letzten Patrone an der Seite der Prohibitionisten zu kämpfen und als Lügner mit kurzen Beinen dazustehen, wenn eines nicht allzu fernen Tages die Legalisierungswelle wie ein Tsunami über den Atlantik nach Europa schwappt. In Sachen Antihanfkrieg kann es sich die SPD durchaus erlauben, den Koalitionsfrieden zu stören, zumal CDU/CSU plötzlich mit dem Rücken zur Wand stünden, die nur noch die Ewiggestrigen der AfD stützen.

Dass sich die Sozialdemokraten in der Frage der Cannabis-Legalisierung bewegen müssen, fordert auch der Deutsche Hanfverband in einer aktuellen Videopetition. Darin wird die Führungsriege der SPD-Fraktion im Bundestag aufgefordert, sich den zur Debatte anstehenden Oppositionsanträgen nicht zu verschließen. So sollte die SPD dem Antrag der Grünen zustimmen, der ein Cannabiskontrollgesetz und die vollständige Regulierung des Marktes inklusive Fachgeschäfte und Eigenanbau fordert. Ebenso sei die von der FDP beantragte rechtliche Klarstellung und Ermöglichung kommunaler wissenschaftlicher Modellprojekte zur Cannabisabgabe zu unterstützen. Gleiches gilt für die Forderung der Linken, die Konsumenten allumfassend zu entkriminalisieren.

Die Chance, den Prohibitionisten noch während der Merkel-Ära das Wasser abzugraben, besteht also. Die SPD hat es in der Hand, die Abstimmungen über die Gesetzesentwürfe der Oppositionsparteien zur Gewissenfrage zu machen und den Fraktionszwang aufzuheben. Auch wenn der eine oder andere SPD-Hardliner nicht mitspielen wird und die Abstimmungen verloren gehen, ein Schuss vor den Bug der Prohibitionisten wäre der sozialdemokratische Ungehorsam allemal.