Prinz William mag auch den Geruch von starkem Gras.

Es gibt nur recht wenige Persönlichkeiten im öffentlichen Interesse, die bei bekennendem Cannabiskonsum zu Ikonen der Befürworter heranreifen, oder aber in der Allgemeinheit als rechtschaffene Botschafter der Hanfpflanze richtig verstanden werden. Kifft der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, oder seine wohlerzogene Tochter wird beim Ziehen an einem Joint erwischt, schmälert dies doch etwas den Charakter der oft gerne noch als verfolgungswürdiges Verbrechen dargestellten Tat. Nun hat es den Chef von Tesla geritten, sich im Internet bei Konsumversuchen von angesteckten Marihuana befüllten Tabakblättern aufnehmen zu lassen, sodass die Gemeinde im Internet frohlockt und Nachrichtenportale etwas Amüsantes zu berichten haben. Elon Musk zieht an einem Joint während eines Interviews.

Bei der am Donnerstag im Internet ausgestrahlten „Joe-Rogan-Experience“ – einem Podcast mit dem Gastgeber Joe Rogan – wurde im Gesprächsverlauf zwischen Elon Musk und dem auch als Stand-Up-Comedian bekannten Moderator über Umwege die Cannabisthematik angesprochen, was letztendlich zur Zündung einer als Blunt bekannten Zigarettenform führte. Auf die Nachfrage, ob das eine reguläre Zigarre oder doch ein Joint sei, folgte die Vergewisserung aufseiten des zweifelnden Musks, ob der Konsum von Cannabis in Kalifornien tatsächlich legal wäre, wonach der Chef von Tesla keine Berührungsängste mehr besitzt. Der von Joe Rogan als gesetzlich erlaubter Joint beschriebene Glimmstängel voller Marihuana wird daraufhin von Elon Musk näher begutachtet, bevor der Chef des Milliarden schweren Konzerns einen kräftigen Schwall Rauchschwaden vor laufenden Kameras in seine Lungen transportiert. Die Bestätigung, dass dieser live übertragene Konsum nicht der erste Kontakt mit Marihuana war, wird dem erfolgreichen Geschäftsmann – der kürzlich erst Kiffen als eine wenig nutzbare Gewohnheit beschrieb – durch mehrfaches Nachhaken ebenfalls noch entlockt.

Dass auch das englische Königshaus schon Kontakt mit Cannabis geschlossen haben muss, verraten aktuell auch Aussagen des Dukes of Cambridge alias Prinz William. Während einer ausgiebigen Begehung des Internation Logistikzentrums des Flughafen Heathrow gelangte der Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana ebenso in ein speziell gesichertes Depot, in dem neben illegalen Waffen und verbotenen Tiergütern auch Drogen und Marihuana gelagert werden. Auch wenn dort in regelmäßigen Abständen für eine Vernichtung der meist aus USA eingeführten Cannabisprodukte gesorgt werden würde, roch es in dem Areal derartig stark nach Gras, dass sich Angestellte bei dem königlichen Gast entschuldigten. Prinz William scherzte daraufhin jedoch neckisch, dass ihm der „starke und gute Geruch“ gefallen würde. Man solle sich aber lieber nicht all zu lange in der besonderen Abteilung des Flughafens aufhalten, fügte er bei der Betrachtung von 545 dort abgefangenen Pakten voller illegaler Substanzen an, da er ansonsten befürchte, noch an einem Drogentest teilnehmen zu müssen. Geschockt zeigte er sich hingegen von den 1657 Waffen, welche alleine innerhalb der vergangenen vier Wochen auf dem englischen Flughafen beschlagnahmt werden konnten.

Vielleicht hatte es der Reggaekünstler Shaggy doch noch heimlich auf die Hochzeit des blaublütigen Bruders geschafft und konnte mit dem entsprechenden Einfühlungsvermögen im Königshaus für Weed und Frieden werben.