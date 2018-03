Shaggy sagt: „Es gibt keine gute Party ohne gutes Gras!“ (Terrorismus könne man mit Weed aber auch gut bekämpfen.)

Während Otto-Normalbürger sich im wahrsten Sinne des Wortes eine Schlinge um Hals und Kragen ziehen müssen, um gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf ihre mit Cannabis in Verbindung stehenden Forderungen lenken zu können, genügt es Persönlichkeiten aus der Medienlandschaft sich in diesem Bezug ansatzweise ähnlich zu äußern, um ein großes Echo in der Öffentlichkeit hervorzurufen. Da der bekannte jamaikanische Reggaekünstler Shaggy im April zum Geburtstag von Queen Elizabeth II auf dem Commonwealthkonzert ein Ständchen singen wird, sprach sich der Musiker gegenüber dem Daily Star für den Einsatz von Marihuana auf königlichen Partys aus. Er wolle Cannabis zur Hochzeit von Prince Harry und Meghan Markel mitbringen, falls er noch eine Einladung bekommen sollte, worauf er insgeheim stark hoffe.

Eigentlich ist der mit „Oh Carolina“, „Boombastic“, „It wasn’t me“ und auch mit „Gebt das Hanf frei!“ einige Megahits vorweisen könnende Star aus Jamaika schon fest davon überzeugt, dass ihn das junge Königspaar unbedingt auf der anstehenden Vermählungsveranstaltung dabei haben möchte, da auf jeder guten Party auch gutes Gras konsumiert gehört werden will. Er, als waschechter Jamaikaner, wäre in den blaublütigen englischen Kreisen nach eigener Sichtweise die erste Wahl, um die Beschaffung des natürlichen Rauschmittels sicherzustellen. „Jemand muss das Zeug ja mitbringen“, wird er auf verschiedenen Portalen zitiert. Dort wird auch darauf hingewiesen, dass sich Shaggy kürzlich in der New York Times dahin gehend äußerte, welche Kraft in Marihuana schlummert, wenn die Pflanzenkraft sinngemäß eingesetzt würde. So ist sich der sympathische 49-Jährige sicher, dass man die geistig besonders stark verwirrten Glaubenskrieger sowie Köpfe abtrennenden Terroristen dieser Welt von ihrem schändlichen Handeln abbringen könnte, wenn nur genügend Reggae und Gras bei diesem derzeit verlorenen Personenkreis wieder ehrliche Emotionen erweckten. Anstatt unmenschliche Gräueltaten begehen zu wollen, stünde einem nach dem Genuss von jamaikanischer Reggaemusik eher der Sinn nach produktivem Geschlechtsverkehr, oder einfach nur das hedonistische Verlangen möglichst effektiv high zu werden zu befriedigen. Menschen, die high wären, würden niemanden töten wollen, sondern viel lieber Liebe machen. Man solle daher große Pakete voller Weed zusammenschüren und diese über dem Gebiet von selbst ernannten Gotteskriegern abwerfen, während Bob Marley durch Lautsprecher das Land beschallt – der Frieden wäre garantiert.