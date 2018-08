Mortler abgeblitzt – keine Anklage wegen Beleidigung gegen das Hanf Journal

Berliner Staatsanwaltschaft lässt den von der Bundesdrogenbeauftragten Marlene Mortler gestellten Strafantrag wegen Beleidigung nicht zu

Sadhu van Hemp

Es geschah am 21. August 2017: Aus highterem Himmel verfinsterte sich an jenem Montagmorgen die Welt der Marlene Mortler, aber nicht wegen der in Nordamerika stattfindenden totalen Sonnenfinsternis, sondern wegen einer polemischen Satire im Hanf Journal, die die Drogen- und Cannabisbeauftragte der Bundesregierung in einem düsteren, sehr düsteren Licht zeichnete. Wir wissen nicht genau, welchen Schmerz sie gefühlt haben muss, als sie nach dem Aufstehen in den vom Hanf Journal vorgehaltenen Spiegel schaute und vor sich selbst erschrak. Doch es muss wehgetan haben – und das so sehr, dass die vom gemeinen Volk gewählte Bundestagsabgeordnete flugs den Beamten des Justiziariats des Bundesministerium für Gesundheit ihr Leid klagte und Satisfaktion verlangte.

Mitte September erhielt der Herausgeber des Hanf Journal, Emanuel Kotzian, Post vom Justiziariat des Bundesgesundheitsministeriums, in der mitgeteilt wurde, dass „der Artikel von Sadhu van Hemp unter der Überschrift ,,Mortler verteufelt Cannabis und bringt Schande über Deutschland“ die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Frau Mortler, massiv beleidigt“ und die „Beauftragte“ daher gegen den Autor des Artikels Strafantrag wegen Beleidigung gestellt hat. Zugleich forderte das Justiziariat den Herausgeber des Hanf Journal auf, „den besagten Artikel – mindestens aber alle beleidigenden Passagen daraus – unverzüglich vom Netz zu nehmen“. Die Löschung sollte bis zum 18. September 2017 erfolgen, andernfalls würde Marlene Mortler den Strafantrag auch auf Emmi Kotzian erstrecken.

Selbstverständlich zeigten sich Redaktion und Herausgeber des Hanf Journal solidarisch mit dem Verfasser der Satire – und der Artikel wurde nicht auf Druck der politischen Machthaber aus dem World Wide Web entfernt. Die einhellige Meinung war und ist, dass Marlene Mortler mit Kritik und auch Satire leben muss und nicht das Privileg genießt, sich wie eine Autokratin alles zu verbieten, was ihr nicht gefällt. Noch rechtfertigt der Anti-Cannabis-Krieg keinen Notstand, der es Cannabis-Pazifisten untersagt, die im deutschen Grundgesetz unter Artikel 5 garantierte Pressefreiheit wahrzunehmen.

Nachdem Marlene Mortler auch gegen Emmi Kotzian einen Strafantrag wegen Beleidigung gestellt hatte, benötigte die zuständige Staatsanwaltschaft in Berlin erst einmal viel Zeit, um nichts zu tun. Der Anwalt des Hanf Journal hatte Akteneinsicht genommen, und still ruhte der See. Am 20. April 2018 beantragte Anwalt Johannes Honecker die Einstellung des Ermittlungsverfahrens gemäß § 170 Absatz 2 $trafprozessordnung.

Am 19. Juni 2018 trudelte schließlich ein Brief von der Staatsanwaltschaft Berlin ein, in dem recht formlos mitgeteilt wurde, dass das gegen Emanuel Kotzian wegen des Verdachts der Beleidigung eingeleitete Ermittlungsverfahren – wie von Anwalt Honecker beantragt – eingestellt wurde. Demnach gaben die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht genügend Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage und der Einreichung einer Anklageschrift beim zuständigen Gericht.

Doch ob damit die Kuh vom Eis ist, ist nicht gesagt. Die “Einstellung mangels hinreichendem Tatverdacht” entfaltet keine Rechtskraft. Die Ermittlungen können jederzeit wieder aufgenommen werden. Zeigt sich Marlene Mortler uneinsichtig, kann sie Beschwerde gegen die Einstellungsentscheidung der Staatsanwaltschaft einlegen. Zwar stehen die Chancen für Mortler schlecht, das Hanf Journal wegen der Satire doch noch juristisch in die Knie zu zwingen, doch garantiert ist das nicht. Zumal Marlene Mortler in der Funktion als Bundesdrogenbeauftragte den Gratis-Rechtsschutz des Bundesgesundheitsministeriums genießt.

Lassen wir uns also überraschen, inwieweit Marlene Mortler mit dieser Niederlage klarkommt. Eine alte fränkische Volksweisheit sagt ja, dass mit beleidigten Leberwürsten nicht gut Kirschen essen ist.