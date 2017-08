Mortler verteufelt Cannabis und bringt Schande über Deutschland

Aktueller Drogen- und Suchtbericht ein einziges Sammelsurium von Lügen und Hetze gegen Cannabis

Eine Polemik von Sadhu van Hemp

Es ist immer wieder das gleiche unwürdige Schauspiel: Marlene Mortler (CSU), die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, tritt im Namen des deutschen Volkes mit dem aktuellen Drogen- und Suchtbericht vor die Presse und erinnert daran, dass sich die Deutschen noch immer im Anti-Hanf-Krieg befinden. Mortlers Durchhalteparolen klingen wie damals im 2. Weltkrieg, als das Oberkommando der Wehrmacht den Zivilisten und Soldaten den Floh ins Ohr setzte, dass der Endsieg schon bald Friede, Freude, Eierkuchen bringen würde. Das Gegenteil war der Fall: Am 8. Mai 1945 brach das Lügengebäude der Machthaber zusammen und das Tausendjährige Reich lag nach gruseligen 13 Jahren in Schutt und Asche.

Letzte Woche war wieder einmal mehr Mortlers Märchenstunde, um die Prohibition zu rechtfertigen: Da saß das kriegslüsterne Flintenweib vor der versammelten Hauptstadtpresse und gab als Oberkommandeurin im Drogenkrieg den Befehl, bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen. Und es war wie stets feinste Anti-Cannabis-Propaganda, die Seehofers Mädchen zum Besten gab.

Besonders bedrohlich sei der Anteil gefährlicher Wirkstoffe in Cannabis, der heute etwa vier Mal so hoch ist wie vor fünfzig Jahren. Aus Mortlerscher Sicht ist das ganz doll schlimm, da die Enkel der Hippies heute vier Mal potenteres Gras auf dem Schwarzmarkt erwerben und nur noch einen statt vier Joints rauchen müssen, um so high zu werden wie die Urahnen. Deshalb müsse Schluss sein mit den von der „industriellen Cannabis-Lobby betriebenen Verharmlosungsdebatten“, befiehlt die gelernte Hopfenbäuerin, „Der Drogenmarkt ist heute vollständig globalisiert“, und das sei der Grund dafür, dass der Konsum der „Droge“ wieder angestiegen ist: 6,1 Prozent der Erwachsenen gaben demnach an, in den vergangenen zwölf Monaten die „Droge“ genommen zu haben – so viele wie zuletzt 2003.

„Es geht um ein großes Geschäft“, ängstigt sich Mortler um das Wohl der heimischen Alkoholindustrie und warnt vor Investoren und Hedgefonds aus den USA, für die das „reiche Deutschland ein hoch interessanter Markt“ sei, wenn das Haschgift legalisiert würde. Inzwischen habe die Cannabis-Lobby einen besseren Zugang zu Teilen der Politik als die Alkohol- oder Tabak-Lobby, lügt die CSU-Lobbyisten der Bierbrauer, Winzer und Schnapsbrenner. Und dann seien da noch die armen Kinderchen, die statt sich ins Koma zu saufen allesamt genüsslich kiffen.

Alles in allem hat Mortler das übliche Ragout an Desinformationen über Cannabis serviert, um dem Anti-Hanf-Krieg weiter zu befeuern. Zugleich fordert sie mehr Staatsknete für die Kriegskasse, um eine flächendeckende Offensive gegen alle illegalen Drogen zu starten. Mortler will mehr Blut und Tote sehen. 1.333 Menschen, die 2016 den verrußten Löffel abgaben, sind ihr zu wenig. Da ist noch Luft nach oben. Die Christdemokratin will mehr Prohibitionsopfer produzieren – und das nicht nur in Bayern, sondern bundesweit.

Dass gerade Bayern mit Abstand die meisten Drogentoten aufzuweisen hat, obwohl dort der Krieg am härtesten geführt wird, kann sich Mortler allerdings nicht erklären. Um die miesen Zahlen aus Bayern etwas zu schönen, will sie nun die Methodik der Diagnose bundesweit vereinheitlichen, um so exaktere Aussagen über die Todesursache treffen zu können. Offenbar traut die Mortlerin jenen Bundesländern nicht, die etwas menschlicher mit Schwerstabhängigen umgehen als der Freistaat Bayern und diese am vorzeitigen Drogentod hindern.

Mortler ist ein bis ins Mark verdorbener und böser Mensch, der wider besseres Wissen handelt und Schande über Deutschland bringt. Mit geradezu sadistischer Lust kämpft dieses Callgirl der Alkohollobby gegen alle Bürger, die sich mit Hanf entschleunigen oder medikamentieren. Den Kiffern und Cannabispatienten bleibt zuletzt nur die Hoffnung, dass sich eines Tages der Wind dreht und die Politschranzen der Parteien aufwachen. Schließlich ist Deutschland nah dran, nicht nur in der Autoindustrie, sondern auch im milliardenschweren Cannabisbusiness den Anschluss zu verpassen.

Und wenn dann irgendwann in zehn bis fünfzig Jahren auf deutschen Boden der erste legale Joint geraucht wird, dann wollen wir mal sehen, ob sich vielleicht doch noch ein Ankläger findet, der das Gesocks der Prohibitionisten vor ein Kriegsverbrechertribunal stellt. Marlene Mortler wäre eine gute Angeklagte, wenn sie dann noch lebt: Sie hat in nur vier Jahren so viel Schuld auf ihre schwarze Seele geladen wie sonst nur Berufsverbrecher. Es wäre nur gerecht, wenn die Vollstreckerin des Bösen für all ihre Missetaten zu einer hohen Haftstrafe und Aberkennung der Bürgerrechte verurteilt würde.