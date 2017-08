Jämmerliches Jahresergebnis des Drogenberichtes 2017 lehrt keine Marlene Mortler.

Auch wenn sich die Bundesregierung in diesem Jahr etwas länger Zeit gelassen hat, ist gestern ein Drogen- und Suchtbericht 2017 von der Drogenbeauftragten Marlene Mortler im Haus der Bundespressekonferenz vorgestellt worden. Dabei lobte die CSU-Politikerin die Arbeit in der fast schon vergangenen Legislaturperiode, obwohl erneut stetig steigende Zahlen von Drogentoten in Deutschland – insbesondere Bayern – festzustellen sind, weshalb nur ein Angriff auf die öffentlich arbeitenden Legalisierungsbefürworter Abhilfe zu schaffen schien. Die Drogenbeauftragte warnt vor der Cannabislobby und verstrickt sich dabei in Widersprüchlichkeiten.

So freut sich Frau Marlene Mortler zwar über das in Kraft getretene Medizinalhanfgesetz, über das Verbot neuer psychoaktiver Stoffe und die Schockbilder auf Zigarettenpackungen, doch weiß die gute Dame, dass die Zukunft neben Cyberspace und parallel konsumierten synthetischen Substanzen auch weitere Gefahren für die Bevölkerung bereithält. Besonders die global agierenden Lobbyorganisationen, die den medizinisch einsetzbaren Hanf auch hierzulande wieder vollständig relegalisieren wollen, seien eine Gefahr für ganz Deutschland. Die auch im Internet stattfindende Verharmlosung von Cannabis hätte dafür gesorgt, dass die ständig von Polizei und Zoll mit Spürhunden gesuchten Naturgüter in 2017 erneut einen Zuwachs unter ihren Konsumenten zählten. Während schneller arbeitende Experten kein Wachstum unter Drogennutzern in postprohibitionistischen Gesellschaften unterstreichen, ist sich die deutsche Drogenbeauftragte dagegen sicher, dass ein Zuwachs von 20 Prozent unter Jugendlichen in Colorado stattgefunden hätte, wo sich auch kleine Kinder immer häufiger mit dem auch medizinisch einsetzbaren Heilkraut „vergiften“. Da die Cannabislobby mittlerweile besseren Zugang zu Teilen der Politik in Deutschland hätte als die altbekannten Zigaretten- oder Alkoholvertreter, fordert die eifrige Politikerin aktive Anti-Cannabis-Politik im Bund zu betreiben. Ebenso wie beim Tabak und berauschenden Getränken müssten flächendeckende Kampagnen zur Prävention gestartet werden, damit die eigentlich nicht verfügbare Pflanze weniger Beliebtheit erfährt. Bei den legal gehandelten und im Supermarkt verfügbaren Drogen führte diese Art der freundlichen Aufklärung zu einem starken Rückgang unter den Konsumenten in den vergangenen Jahren, die allen Nutzern illegaler Substanzen im Regelfall verwehrt blieb. Neun Prozent mehr Drogentote durch den unsachgemäßen Einsatz von Heroin, Kokain oder Crack darf Marlene Mortler daher 2017 in ihrem Verantwortungsbereich verzeichnen, was trotz vierfacher Wiederholung der traurigen Tatsachen jedoch keine logische Schlussfolgerung bei ihr auslöst.

Während ein geregelter Drogenmarkt von aufgeschlossenen Mitmenschen mittlerweile als sinngerechte Veränderung der Umstände verstanden wird – selbst alteingesessene Magazine die Notwendigkeiten des Handels unterschreiben – fehlt der damit beschäftigen Fachfrau im Amt weiterhin der nötige Weitblick, eine seit Jahren falsch eingeschlagene Kursrichtung endlich zu korrigieren.

