Feuer auf Marlene Mortler

Mortlers Propagandabüro hat Urlaub

Beitrag von Hans Cousto

Liest man die Pressemitteilungen und andere Bekundungen der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Marlene Mortler, dann kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie sich weit mehr am „Nationalen Rauschgiftbekämpfungsplan“ von 1990 orientiert als an neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen. Unter dem Vorsitz von Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl wurde am 13. Juni 1990 in Bonn der „Nationalen Rauschgiftbekämpfungsplan“ verabschiedet.

Darin heißt es unter anderem, dass „alle präventive Maßnahmen folgende Leitlinien der Drogenpolitik vermitteln müssen:

Totale Abstinenz im Hinblick auf illegale Drogen.

Selbskontrollierter Umgang mit „legalen Suchtmitteln“ mit dem Ziel weitgehender Abstinenz.“

Zudem heißt es in dem Rauschgiftbekämpfungsplan, dass es gelte, ein Klima zu schaffen, dass jeder Verharmlosung oder Verherrlichung von illegalen Drogen entgegenwirkt. Dieser Forderung scheint die Bundesregierung und insbesondere die Drogenbeauftragte immer noch nach zu kommen, ja Forschung wird gefördert, wenn sie diesen alten Leitlinien entspricht. Forschung die untersucht, ob die derzeitige Drogenpolitik effizient und nachhaltig ist oder nicht, ist nach wie vor unerwünscht. Eine Evaluierung der Drogenpolitik ist für die Mehrheit der Bundestagsabgeordneten von CDU/CSU und SPD nicht gewollt, ja sie wird strikt abgelehnt.

Drogen- und Suchtberichte

Am 9. März 2000 hatte die Drogenbeauftragte der Bundesregierung und Staatssekretärin im Gesundheitsministerium, Christa Nickels, den „Drogen- und Suchtbericht der Drogenbeauftragten der Bundesregierung“ veröffentlicht. Dies war der erste Bericht dieser Art. In diesem Bericht wurden nicht nur Fakten dargestellt, sondern auch neue Projekte vorgestellt wie zum Beispiel das Fixerstubengesetz (Legalisierung der Drogenkonsumräume) oder das Modellprojekt zur heroingestützten Behandlung (Originalstoffvergabe) an schwer abhängige Patienten (Fixer, Junkies).

In den folgenden Jahren wurde dieser Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung zusehends zu einer Propagandaschrift umfunktioniert, in der die Politik der Bundesregierung bezüglich Drogen in den höchsten Tönen gelobt wurde. Selbstkritik war kein Thema für die Christa Nickels nachfolgenden Drogenbeauftragten. Ganz im Gegenteil, das eigene Handeln sowie die Vorgehensweise der Bundesregierung wurden stets als Erfolge dargestellt, ungeachtet der Tatsache, ob die Zahl der jährlichen Opfer (sogenannte Drogentoten) ab- oder zugenommen hatte.

Die Diskrepanz zwischen Realität und dem Wunschdenken der Drogenbeauftragten der Bundesregierung bewog Akteure aus den Bereichen Prävention, Beratung und Überlebenshilfe einen „Alternativen Drogen- und Suchtbericht“ herauszugeben. Am 2. Juli 2014 wurde die erste Ausgabe dieser alternativen Berichte veröffentlicht. Herausgegeben wurde er vom akzept e.V. Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik, der Deutsche AIDS-Hilfe e.V. und dem JES Bundesverband e.V.. Zahlreiche renommierte Experten beschrieben darin Strategien und Maßnahmen, die bisher noch nicht ausreichend Eingang in die Maßnahmen von Bund, Ländern und Kommunen gefunden hatten. Der Alternative Drogen- und Suchtbericht sollte dazu beitragen, das vorhandene Wissen über Prävention und Drogenhilfe in eine dauerhaft erfolgreiche Drogenpolitik zu übersetzen.

Dazu sagte bei der Veröffentlichung des ersten alternativen Berichtes Professor Heino Stöver, Vorstandsvorsitzender von akzept e.V.: „In der deutschen Drogenpolitik fehlt eine wissenschaftlich untermauerte Gesamtstrategie mit klaren Zielen. Es gibt eine Lücke zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und den staatlichen Maßnahmen. Wir wissen genau, welche Angebote wirken, doch vieles wird politisch nicht umgesetzt. Diese Lücke soll der Bericht schließen. Bund und Länder stehen in der Pflicht, ihre Drogenpolitik am aktuellen Forschungsstand auszurichten.“

Der amtliche Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung wurde dann wenige Tage später veröffentlicht. Jedermann hatte dann die Möglichkeit, die Diskrepanz zwischen den Analysen von Experten, die im „Alternativen Drogen- und Suchtbericht“ zu lesen waren und der Regierungspropaganda im amtlichen Bericht zu erkennen und die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen. Diese Möglichkeit war auch in den darauf folgenden zwei Jahren gegeben, jeweils wenige Tage nach Veröffentlichen des alternativen Berichtes folgte der amtliche Drogen- und Suchtbericht.

Dieses Jahr erschien der „4. Alternativer Drogen- und Suchtbericht 2017“ am 30. Mai 2017. Auf 140 Seiten werden diverse Projekte sowie die allgemeine drogenpolitische Situation durchleuchtet und analysiert. Diskutiert wird darin auch dieses Jahr der Reformstau in vielen Bereichen von Drogenhilfe, -prävention und -recht, sowohl im Hinblick auf legale als auch auf illegale Drogen und bietet Lösungen an. Zusätzlich geht es um Querschnittsthemen, in denen die Folgen einer repressiv orientierten Drogenpolitik sich auch massiv niederschlagen: Menschenrechte, Rechtstaatlichkeit, Strafvollzug und Prostitution. So wird in dem Bericht festgestellt, dass mittlerweile auch konservative Politiker nicht müde werden zu betonen, dass Drogenkonsumierende nicht kriminalisiert werden sollen, doch gleichzeitig steigt das Ausmaß der polizeilichen Repression immer weiter an. Während also die Kriminalisierung von Konsumenten illegalisierter Drogen weiter zunimmt, wird über sinnvolle Maßnahmen zur Verhältnisprävention bei Alkohol (Steuern, Verkaufsbeschränkungen, Werbeverbote) nicht einmal nachgedacht. Und während man im gesamten Rest der EU längst so weit ist, Tabak-Außenwerbung zu verbieten, weigern sich Verantwortliche in der Politik, dieses Verbot – eine nachgewiesenermaßen wirkungsvolle Präventionsmaßnahme – auch in Deutschland durchzusetzen.

Offenbar ist die Diskrepanz zwischen dem Wunschdenken in der Bundesregierung sowie der Drogenbeauftragten und der Realität im Alltag so groß geworden, dass dieses Jahr bisher kein amtlicher Drogen- und Suchtbericht erschienen ist, damit man nicht so leicht wie in den Vorjahren die Widersprüche zwischen amtlicher und alternativer Darstellung erkennen kann.

Vielleicht schreiben die Mitarbeiter im Büro der Drogenbeauftragten ihren Bericht noch um, damit die Widersprüche weniger offensichtlich erscheinen oder die Drogenbeauftragte hatte ein Einsehen und hat kurzerhand ihre Propagandaabteilung beurlaubt. Der „4. Alternative Drogen- und Suchtbericht 2017“ ist auf jeden Fall auf der Website http://alternativer-drogenbericht.de/ als PDF-Datei verfügbar und kann als Lektüre allen Interessierten wärmsten empfohlen werden. Die Printversion wurde von Pabst Science Publishers ISBN 978-3-95853-318-9 verlegt und kann für 15 € erworben werden. Zudem ist der Bericht als eBook ISBN 978-3-95853-319-6 bei www.ciando.com erhältlich.