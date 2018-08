„Bisherige Strategie des Drogenkriegs ist gescheitert.“

Etwas unter dem Deckmantel der Öffentlichkeit formierten sich in England seit 2011 einige Cannabisbefürworter, um auf dem Inselkönigreich für einen sicheren Zugang zu der verbotenen Hanfpflanze zu sorgen. Mittlerweile haben sich im United Kingdom circa einhundert nach spanischen Vorbild operierende Cannabis Social Clubs gründen können, welche in optimalem Zustand bis zu 180 Personen als Mitglieder zählen. Obwohl der Anbau, der Besitz und der Verkauf von Marihuana gesetzlich nicht erlaubt ist, vermeldet das Netzwerk der englischen Cannabis-Social-Club-Vereinigung bisher keinen Polizeieinsatz, was einzig einer liberalen und sehr aufgeschlossenen Polizei zu verdanken ist. Auch der Polizeichef von Nordwales stimmt für Cannabis Social Clubs, weshalb er einen Ausbau der funktionierenden Klubstruktur öffentlich in Medien befürwortet.

So wie es der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter André Schulz erst im letzten Jahr vor der exzessiv.TV-Kamera festhielt, haben auch in England Polizeibeamte verstanden, dass die bisher angewandte Strategie zur Eindämmung von Drogengebrauch nicht sonderlich sinnvoll ist. Auf der englischen Insel geht die Liebe gegenüber Marihuanakonsumenten aber schon so weit, dass entstandene Cannabis Social Clubs bisher ohne größere Ärgernisse ihren Mitgliedern dienen konnten. Der Polizeichef von Nordwales, ein gewisser Afron Jones, befürwortet sogar die Handlungen innerhalb der geschlossenen Gesellschaft so sehr, sodass er öffentlich für weitere Eröffnungen im Land plädiert. „Ich unterstütze einen legalisierten und regulierten Cannabismarkt mit Altersbeschränkungen und dem persönlichen Anbau einer bestimmten Anzahl von Pflanzen. Es ist seit Langem klar, dass der sogenannte Drogenkrieg gescheitert ist. Ich habe Verständnis für die Cannabis Clubs in spanischem Stil, die ihr eigenes Cannabis für den regulierten Konsum ihrer Mitglieder anbauen“, wird Jones in Zeitungen wie TheGuardian zitiert. Seine Meinung sei während der langjährigen Arbeit geformt worden, in der er erkennen musste, dass die Polizei nur die Symptome des Drogenkonsums bekämpfe, jedoch insgesamt kein Aufwand betrieben werde, um die eigentlichen Ursachen einzudämmen. Die Gesellschaft müsse Drogengebrauch insgesamt verändert betrachten lernen und damit ebenso verändert umgehen. Eine intelligente Gefahrenreduzierung wäre nach seiner Sichtweise eine Win-win-Situation für alle Beteiligten, fügt Jones überzeugt an.

Dass der aufgeschlossene Polizeichef aus Nordwales mit seinen Äußerungen aber in England gewisse Kreise verärgerte und offensichtlich in einen Wespenhaufen gestochen hat, zeigte sich postwendend anhand der Reaktion des englischen Home-Office-Ministeriums, wo man sofort empört reagierte. Natürlich wäre Cannabiskonsum nicht gestattet und die Polizei müsse auf jeglichen Verstoß reagieren, egal wo er stattfände. Es wäre wissenschaftlich bewiesen, dass der Einsatz von Marihuana einen Schaden beim Individuum sowie der gesamten Gesellschaft hinterließe, weshalb auch bis zu fünf Jahre Gefängnis als eine angemessene Strafe bei Verstoß drohten. Auch wenn die Konzentration der tatsächlichen Polizeiarbeit durch den sogenannten Chief Constable gesteuert werden würde, verlangte man seitens des Ministeriums jetzt ausdrücklich, dass eine strikte Durchsetzung der Gesetze gewährleistet würde.

Ob die neue Strategie nicht aber eigentlich viel sinnvoller ist, will auch beim englischen Home Office also niemanden so recht wissen.