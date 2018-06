Cannabis-Menge auf fünf Gramm bundesweit?

Justizminister der Bundesländer wollen Höchstmengen für den Besitz von Cannabis vereinheitlichen

Ein Kommentar von Christian Rausch

Während der Sondierungsphase für die Jamaika-Koalition im Herbst 2017 herrschte Hoffnung auf eine teilweise Legalisierung von Cannabis, da die FDP und die GRÜNEN sich dafür im Wahlkampf stark gemacht hatten. Nun scheint ein gnadenloser Rollback Deutschland zu erreichen. Im Föderalismus gibt es Ungleichheiten, was die straffreie Höchstmenge von Cannabis betrifft. Die föderale Struktur der Bundesrepublik Deutschland legt die Entscheidungen darüber, welche Mengen an Gras oder Haschisch erlaubt sind, in die juristische Verantwortung der einzelnen Bundesländer. In jedem der 16 Bundesländer herrscht eine andere Gesetzgebung und eine unterschiedliche Anwendung beziehungsweise Durchführung der bestehenden Gesetze. Gemeinsamer Ausgangspunkt der verschiedenen Interpretationen ist der § 31a des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG), der das „Absehen von der Verfolgung“ regelt.

Das Gesetz ist wachsweich und biegbar, denn die „Staatsanwaltschaft kann von der Verfolgung absehen, wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre, kein öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung besteht und der Täter die Betäubungsmittel lediglich zum Eigenverbrauch in geringer Menge herstellt, einführt, ausführt, durchführt, erwirbt, sich in sonstiger Weise verschafft oder besitzt.“ Die Unterschiede über die veranschlagte Menge, die ein User besitzen darf, um die Möglichkeit zu besitzen, straffrei davon zu kommen, erstaunt: Während in manchen Bundesländern bereits bei über sechs Gramm zwangsläufig ein Strafverfahren eingeleitet wird, gewähren andere Bundesländer eine Toleranz bis zu 15 Gramm. In diesem Sinne ist für eine Vereinheitlichung des Rechtssystems nicht zuletzt vor dem Hintergrund des im Grundgesetz (GG) verbürgten Gleichheitsgrundsatzes auszusprechen. Insofern sollten alle Bundesländer in Zukunft dieselbe Politik bei der Auslegung der Paragraphen des Betäubungsmittelgesetzes fahren.

Wenn die Justizminister der Länder seit gestern (6.6.2018) über eine einheitliche Regulierung diskutieren, steht zu befürchten, dass dies nicht einer Aufstockung der Obergrenze auf 15 Gramm oder mehr dienen soll. Denn der baden-württembergische Justizminister Guido Wolf hat die Initiative zur Angleichung der Länderobergrenzen veranlasst. Dass die Bundes-Drogenbeauftragte Marlene Mortler (CSU) ebenso für eine einheitliche Obergrenze für Cannabis in Deutschland geworben hat, lässt nichts Gutes vermuten. Die Konservativen wollen offensichtlich die Cannabis-Menge, bei der Strafverfahren eingestellt werden können, auf fünf bis sechs Gramm bundesweit reduzieren. Dies wird mit dem gestiegenen Wirkstoffgehalt der heutigen Cannabis-Produkte begründet und solle, so Mortler, Cannabis-Tourismus in Deutschland verhindern.

Die Legalisierung von Cannabis wird also auf der Bundesjustizminister-Konferenz nicht angestrebt. Die FDP und GRÜNEN sind uneins und unterrepräsentiert, was deren Erfolgschancen mindert. Dass eine Cannabis-Legalisierung der Staatskasse Kosten sparen und der Polizei helfen würde, sich auf die Jagd von wirklichen Verbrechern zu konzentrieren, ist dabei nicht ins Kalkül gezogen. Auch nicht Millionen von zusätzlichen Steuereinnahmen und eine Menge neuer Jobs. Und es würde Cannabis-Konsumenten die Freiheit geben, sich als gleichwertige Menschen unter anderen zu fühlen. Denn so schwingt das Damoklesschwert der Justiz über den Usern – und nach der Bundesjustizminister-Konferenz vermutlich heftiger denn je.